圖片版權 Lindsey Grace Whiddon Image caption Instagram博主蒂芙尼·米切爾

今年7月，美國納什維爾的社交網路博主蒂芙尼·米切爾（Tiffany Mitchell）在社交媒體Instagram上發佈了幾張自己倒在路邊的照片。她寫道，這些照片拍攝於一起摩托車事故之後。

她在Intagram上擁有 21.1萬名粉絲，在最初的一波同情聲浪後，一些懷疑的聲音夾雜進來。然而，Buzzfeed新聞本周報道這一事件後，才真正打開了負面評論的閘門。

鑒於道路交通事故一般都很慘烈，這些照片看起來有點……太美了。而且，還有一些可疑的細節。

她似乎有不只一頂頭盔。血在哪裏？為什麼她要在帖子裏標注她的紋身師（她自稱紋身的花朵可能需要修補）？還有最重要的是，為什麼其中一張照片裏，鏡頭最前面是一個醒目的某品牌瓶裝水？

蒂芙尼·米切爾如今被指責編造事故，嘩眾取寵。她聲稱，隨著網友的反應越發激烈，自己已經收到死亡威脅。

蒂芙尼的朋友林賽·格蕾絲·惠登（Lindsey Grace Whiddon）是當天和她在一起的攝影師。

「回頭看這些照片，我能明白為什麼它們看起來那麼像演出來的，如果我不在現場，我可能也很難相信它們不是演的，」林賽對我說。

「我以我個人和職業的誠信保證，這些照片不僅不是演出來的，而且蒂芙尼剛開始都不知道拍了照片，直到幾個小時之後。」

蒂芙尼後來刪掉了這則帖子，並上傳了一段視頻為自己辯護。

我問過她是否願意接受BBC採訪。她的情緒很激動，言語間充滿了「脆弱」、「坦誠」、「真實」和「治癒」等詞語。

她告訴我，她的男朋友詹姆斯（James Cloninger）在2016年死於一場摩托車事故。她在Intagram上的一些帖子也提到了這段關係和她的傷痛。

他的死亡事故當時曾被當地媒體報道。

圖片版權 Lindsey Grace Whiddon Image caption 蒂芙尼·米切爾

蒂芙尼否認編造撞車事故，她說，她在田納西一條鄉間小路轉彎時速度過快，因此發生了事故。她和林賽將一些未發表的照片發送給BBC，照片展示了警察和和一架救護車。谷歌圖像搜索結果以及照片數據顯示這些照片是原件。

她說，救護車是一名路人叫來的，她的傷口得到包扎。但她拒絶前往醫院，因為她並未出現任何腦震蕩的症狀（儘管這些症狀稍後可能會出現）。

她還堅稱，自己是在路邊冷靜下來，且發現自己無大礙的情況下才摘下頭盔，而另一頂頭盔則是她朋友的，即照片中那名男子。

「我不知道怎麼會有人認為這是演出來的，或者覺得是利用照片進行品牌宣傳，」她說。

「我從來都是100%坦誠地對待我的品牌合作……如果我是因公司需要而分享一件產品，我每一次都會說明。」

她表示，水是別人遞給她的，「可以是任何品牌」。

事實上，那瓶水是可口可樂公司旗下的聰明水（SmartWater）品牌。它並沒有被標注在照片裏面。

該公司表示：「聰明水與蒂芙尼·米切爾不存在任何關係。」

蒂芙尼告訴我說，自從Buzzfeed新聞刊登了有關她的故事後，她已經被「憎恨嚇壞了」，據說她曾要求Buzzfeed不要發表。

「我覺得這非常可悲，人們只願意盲目相信他們讀到的相關內容，而完全不考慮自己可能正在攻擊一個真實經歷摩托車事故的人，身體受傷還勾起了心理陰影，」她說。

圖片版權 Lindsey Grace Whiddon

不論你是否相信蒂芙妮的故事，人們對事件的反應說明大家對在Instagram社交媒體上看到的東西變得越來越憤世嫉俗。

不斷有類似的例子：Instagram網紅得到品牌贊助，發表帖子為品牌做宣傳，而不是表達自己最真實的個人偏好時，他們對此都並未作說明。

就在上個月，英國真人秀明星傑瑪·露西（Jemma Lucy）的一則Instagram帖子被英國廣告標凖管理局禁止。帖子圖片中，懷孕的她手裏拿著一杯某品牌的減肥咖啡。

廣告標凖管理局表示，帖子不僅違反了一些規則，包括鼓勵懷孕期間的不安全做法，而且帖子也未註明是廣告內容。但傑瑪說她還沒有得到報酬。

圖片版權 Jemma Lucy Image caption 傑瑪·露西被禁止的Instagram帖子裏，這名真人秀明星端著一杯減肥咖啡拍照。

有的博主喜歡假裝自己有品牌合作，即使他們沒有。去年12月，《大西洋月刊》雜誌專文特別報道了偽造的受贊助內容。

「在網紅的圈子裏，這就是口碑，」19歲的網紅博主布萊恩（Brian Phanthao）告訴記者泰勒·洛倫茨（Taylor Lorenz）。

「你擁有的贊助越多，你的可信度就越高。」

值得一提的還有粉絲真正想要看到的是什麼。

「觀眾可能會說他們想看到更真實的一面，但當我們看看帖子真正向他們展示的，人們選擇的是美化過後的現實，」教練級的Instagram達人莎拉·塔斯克（Sara Tasker）說。

「他們才不想看到要洗的碗，生病的貓和廚房水槽。」

圖片版權 Getty Images Image caption 現實生活中的瑣碎並不是Instagram的觀眾真正想看到的。

網紅不斷利用Instagram的算法來提升他們的粉絲數量，令自己更具市場價值，這意味著它就是一個受歡迎程度的比拼。

「從一個網紅的角度來看，你想要發佈觀眾希望看到的東西，因為更多人觀看的內容能得到更多宣傳。」

塔斯克說，在建立可信度方面，網紅面臨的困難比明星要多。

「我覺得有一種不公平的觀點：網紅除了創造內容之外就沒有別的才能了，所以我們對他們在這方面的工作表現更加苛刻。」

「以我個人的經驗來看，在表明品牌合作關係和誤導觀眾方面，明星做得要差多了，但他們的粉絲卻不會以同樣的方式要求他們。」

事件的披露似乎對蒂芙尼的職業生涯沒有任何傷害，在撰寫本文的時候，她的粉絲數量比我第一次聯繫她時多了4000多人。

她說，她會繼續發貼。

「我會像往常那樣繼續分享，並且對我寫的每一個字和每一張照片負最大的責任，」她在給我的最後一封郵件當中寫道。