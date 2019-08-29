貿易戰將「無辜的」亞洲經濟體推向經濟衰退

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全球經濟狀況堪憂，對於下一次衰退的討論也甚囂塵上，世界各國對於就業和增長的焦慮不斷擴散。

中美貿易戰讓全球經濟蒙上陰影，全球金融市場上也出現經濟衰退的警示信號。

中國是亞洲最大的經濟體以及全球第二大經濟體，儘管經濟增速在放緩，但衰退還未直接威脅中國。但是亞洲更小的經濟體則暴露在風險之中，比如香港和新加坡。

牛津經濟研究院亞洲主任高路易（Louis Kuijs）稱這些經濟體為中美貿易爭端中「無辜的局外人」。

高路易稱，對一些小型的、開放的經濟體而言，國際貿易極其重要，與中國的貿易也極其重要。

讓我們來看看，是什麼拖住了亞洲頂級的經濟體，哪些國家面臨衰退的風險：

中國

多年來，這個全球第二大經濟體的增長不斷放緩。最新的數據顯示，中國的GDP在今年二季度增長了6.2%，這是90年代初以來最慢的增長。

而華盛頓對價值數千億美元的中國商品加徵關稅，無疑是火上澆油。

由於中國20%左右出口商品的目的地是美國，此舉確實傷害了不少中國公司。但不知道貿易爭端何時結束，帶來的不確定性對於經濟傷害更深。

「最影響商業計劃的是中美貿易戰帶來的不確定性，可能比關稅影響還大。」高路易表示。

「我們在全球都看到，不確定性是各方擔憂的重要原因。」

北京今年出台了一系列措施，刺激經濟，包括減稅和基礎設施投資。2019年，中國政府目標經濟增長6%-6.5%，二季度中國經濟增速僅6.2%，為30年來的新低。

日本

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高路易指出，中國經濟好壞，對亞洲其他國家而言，關係甚大。

中國經濟放緩和貿易戰，動搖了日本的經濟信心。日本自身的貿易狀況也堪憂，全球市場對電子產品、汽車配件等日本產品的需求疲軟。

但日本最新的經濟數據還算不錯。初步數據顯示，GDP在今年二季度增長了0.4%，超過預期的0.1%，主要歸功於強勁的消費。

不過，10月日本的消費稅將增加，這個世界第三大經濟體將面臨消費下滑的壓力。

印度

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亞洲第三大經濟體印度國內需求低迷，投資疲弱。印度最新的季度GDP增長率，降到5年來最低的5.8%。8月30日發佈的下個季度GDP數據，可能更低。

印度依賴國內消費來刺激經濟增長。但是印度的消費繼續放緩。

汽車消費就是一個令人堪憂的例子。7月，乘用車銷售暴跌31%，20年來跌幅最大的一個月。汽車行業不得不削減工作機會，縮減產能。

今年以來，印度央行降息四次，幾乎降至10年來的最低。

印度實施了多種刺激政策，試圖提振經濟，但也不得不面對今年可能與美國開打貿易戰的可能。

香港

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這個亞洲金融中心正在抵禦來自中國經濟放緩、貿易戰以及政治紛爭的多重壓力。一些經濟學家預計這些壓力將很快把香港推入一場經濟衰退。

GDP在二季度環比萎縮了0.4%。

但是這一數字還未反映出已持續兩個月的抗議活動帶來的影響，尤其對於旅遊業和零售業。

星展銀行的經濟學家和凱投宏觀都預期11月發佈的第三季度經濟數據將表明，香港將出現技術性衰退——一個經濟體連續兩個季度負增長，就是技術性衰退。

新加坡

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全球需求疲軟、中國經濟放緩、貿易戰，共同打擊了這個貿易導向型國家。

新加坡依賴於高科技出口，而全球電子產品的需求疲弱，為其經濟前景蒙上陰影。

第二季度，新加坡的GDP萎縮了3.3%，促使政府把年度經濟增長目標調整為0%-1%。

牛津經濟研究院專家預期10月發佈的第三季度GDP數據，也將顯示出新加坡經濟進入技術性衰退。

韓國

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今年早些時候，越來越多的擔憂認為韓國會陷入衰退。但是韓國政府啟動大規模刺激，避免出現衰退，今年二季度經濟回擺，GDP恢復增長。

相比於第一季度，韓國GDP在今年二季度增長1.1%。今年一季度韓國經歷了金融危機以來最嚴重的收縮。7月，韓國央行三年來首次降息。

韓國經濟上的痛感，主要是由於全球電子產品市場需求萎縮，導致該國科技產品出口放緩。電子產品貿易對韓國而言至關重要，佔據總出口的30%左右。

與此同時，日本和韓國間不斷醞釀的貿易爭端，為韓國的經濟前景增添了更多的不確定性。