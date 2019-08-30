圖片版權 Getty Images

華為將在9月18日於德國慕尼黑公布其新款手機Mate 30系列。路透援引一名谷歌發言人稱，由於美國對華為的銷售禁令，華為Mate 30將無法搭載獲得授權的谷歌應用與服務進行銷售。

這個消息對華為的中國市場影響較小，因為華為依然可以使用開源版本的安卓系統，而由於谷歌退出中國市場，在中國銷售的安卓手機並不包含上述谷歌應用與服務。

但在中國以外的市場，谷歌的應用與服務是安卓手機的基本配置。獨立分析師理查德·溫莎（Richard Windsor）稱，「沒有了谷歌的服務，沒人會買的。」

雖然美國此前已再次延長了對華為禁令的暫時性豁免，但谷歌發言人稱，並不適用於Mate 30這類新產品。這意味著華為新手機在中國以外的市場將難以與競爭對手抗衡。

華為收入可能減少300億美元

目前很難估計華為將因此承受多大損失。

今年5月華為被美國商務部列入「實體清單」，雖然幾周後美國宣佈暫時性豁免90天，但還是影響消費者購買華為手機的信心。

禁令一個月後，華為創始人任正非表示，華為手機的國際銷售額下降了40%。Counterpoint Research數據顯示，華為今年第二季在歐洲的市佔率從前季的24.9%下滑至19.3%。

圖片版權 Getty Images Image caption 沒有谷歌服務，華為手機在國際市場的競爭力受損。

任正非就此估計，華為年收入將因此減少300億美元，2019年的營收將不會實現增長。

然而，海外遇冷，國內火熱。今年二季度華為手機在中國市場的銷售額上漲了近三分之一，達到創紀錄的高點。分析人士稱，主要受促銷活動和中國消費者的愛國熱情驅動。

華為輪值董事長徐直軍稱，「現在看來受到影響可能比300億美元要少，但具體是多少要等到明年3月發佈業績時才知道。」

從華為公布的上半年業務來看，華為總體情勢似乎好於預期。上半年華為消費者業務營收2210億元人民幣。去年全年為3490億元人民幣。照此測算，已完成全年的63%。

不同於大部分全球化科技企業，華為沒有上市，因而沒有來自於股價的壓力。

你的器材不支持播放多媒體材料 任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

任正非在接受BBC採訪時曾表示，「我認為，即使它（美國）說服了更多的國家暫時不用我們，我們可以收縮變小一點。我們不是上市公司，不為了報表而奮鬥，收縮小一點，我們的隊伍就更加精幹，條件成熟時，我們提供的東西會更接受人們的歡迎和喜愛。」

華為的鴻蒙很難短期替代

應對硬件上的禁令，華為此前已有凖備，建立了自己的芯片公司。對於禁用谷歌軟件，華為在8月初發佈自己研發的操作系統「鴻蒙OS」。

鴻蒙本來是華為為物聯網開發的工業自動化系統，設計用於自動駕駛，遠程操作醫療環境等智能系統。

華為還公布了鴻蒙內核及OS的演進路標，並將在2019年首發的智慧屏產品中率先使用鴻蒙 OS 1.0。未來3年，除完善相關技術外，鴻蒙OS會逐步應用在可穿戴、智慧屏、車機等更多智能設備中。

鴻蒙發佈時，華為常務董事余承東表示，推出鴻蒙並非是取代手機系統安卓，但如果美國禁止華為使用安卓，華為將立即用鴻蒙取而代之。

原本有消息稱，華為2019年年底推出的一款手機「Mate 30 Lite」可能將成為使用鴻蒙的首款手機。目前還不清楚華為是否會提前應用鴻蒙OS。

但分析人士認為，建立手機操作系統並不是最難的，難的是生態體系，目前整個業界已圍繞蘋果和安卓系統開發了數以萬計的APP，複製同等規模的生態系統極其困難，短期內鴻蒙OS無法達到同等的競爭力。

圖片版權 Getty Images

事情如何發展到這一步？

5月初，中美貿易談判破裂，美國隨即將華為列入「實體清單」，這意味著華為將無法採購美國公司生產的零部件。

很快，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈斯（Xilinx）、博通（Broadcom）已經向員工發出通知，暫停向華為供應產品。同時，谷歌宣佈暫停向華為提供服務。

5月21日，為了讓美國公司平穩過渡，美國商務部實施90天的暫時性全面授權，允許華為購買部分美國產品。

6月29日，「習特會」在日本大阪上演。會談後特朗普召開記者會，稱他已允許美國公司向中國科技巨頭華為繼續銷售產品。

不過，7月底剛剛恢復貿易談判就再陷僵局，會談幾天后特朗普宣佈對3000億美元的中國商品加徵10%的關稅。

「暫時性全面授權」許可令在8月19日到期時，美國宣佈再延長華為的交易許可90天。不過，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross），46家華為的分公司將被添加到美國的實體清單中，使清單中有超過100家華為分公司。