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9月1日，美國政府如期向價值1120億美元的中國商品加徵關稅。商品清單中包括鞋、食品和紙尿褲等。

中美貿易戰曠日持久，本輪關稅是最近的一次急劇升級，實施後將使美國家庭每年多支出800美元的生活成本。

中國也進行反擊，在貿易戰開打以來首次對美國的原油徵收關稅。

如果特朗普計劃中的所有的關稅都實施，意味著幾乎所有來自中國的商品（價值約5500億美元）都將被徵收懲罰性關稅。

這場貿易戰最初是針對中國的不公平貿易手段，但逐漸升級演化為一場地緣政治博弈。

目前為止，華盛頓已向價值2500億美元的商品徵收關稅，目的是迫使北京改變知識產權、工業補貼、市場凖入以及強制技術轉讓等政策。

北京一直以來否認自己有不公平的貿易手段，並且已宣佈向1100億美元的美國商品加徵關稅。

為什麼這次關稅與以前的不同？

凱蒂·普利斯考特（Katie Prescott）BBC商業記者

此前幾輪加徵關稅主要針對的是工業領域，但這一次，直接受到衝擊的是美國普通消費者。

紙尿褲、洗碗機、鞋、衣物、食品.......翻看長達122頁的加徵關稅產品的清單，幾乎無所不包。

很多零售商稱，他們幾乎別無選擇，只好把上漲的成本傳遞給消費者。

美國鞋襪經銷商協會首席執行官黑爾芬拜因（Rick Helfenbein）把這一輪的關稅行為描述為「兒子做錯事卻懲罰女兒，毫無道理」。

下一輪關稅將在12月實施，涉及更多的衣服和一些高價商品，比如iPhone和筆記本電腦。特朗普稱，這麼做可以保障聖誕購物季的消費。

到年底，關稅將涉及幾乎所有中國向美國出口的商品，價值約5500億美元。

根據加利福尼亞大學的凱瑟琳·魯斯（Katheryn Russ）的研究，這些關稅將為美國普通家庭每年新增800美元的生活成本。

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商業界有什麼反應？

貿易戰曠日持久，企業發現在現有的不確定性下，越來越難看清方向。

分析人士稱，貿易戰最近的這次升級，讓中美最終和解的希望十分渺茫。

凱投宏觀（Capital Economics）資深中國經濟分析師朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）認為，現階段很難看到他們能達成協議，至少很難看到他們能達成一個好協議。

「自從5月貿易談判破裂，兩邊的立場都更強硬了，而且還有很多其他複雜因素，例如華為禁令和香港示威活動，這讓兩邊更難彌合分歧了。」

美國政府在5月時把華為列入「實體清單」，使這家國際公司幾乎無法購買美國產的元器件。同時，特朗普還把香港的示威遊行活動和潛在的貿易協議聯繫起來。

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9月1日發生了什麼？

今年底前，美國將通過兩輪加徵關稅，實現對中國另外3000億美元輸美商品加徵15%關稅的目標。

原本加徵的稅率是10%，但隨著中美雙方越來越強硬，不久前美國將稅率提升到15%。

作為反擊，中國則對美國的原油加徵5%的稅率，這是中國在這次貿易戰中首次對能源產品加徵關稅。此外還有其他總計750億美元的1717種商品，加徵5%或10%的關稅。

特朗普反覆稱中國在支付這些加徵的關稅，但很多美國公司反駁了這一說法。

超過200家鞋製造商，包括耐克和匡威稱，新關稅和已有關稅累加，使一些鞋的關稅高達67%，每年使消費者多支付400億美元。

他們稱，對於鞋類加徵的關稅，還將打擊數以千萬計在聖誕節假期購買鞋子的美國人。

中國美國商會也表達對美國新加關稅的憂慮。

「我們的成員早已清楚地表示，關稅是由消費者支付，還會傷害企業。」

「我們要求......雙方都應盡快朝達成一個可持續協議的方向努力，協議解決美國企業長期以來在中國面臨的根本性、結構性問題。」

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下一步會發生什麼？

特朗普稱，兩國的談判代表會在九月於美國會面，但更進一步的細節還未公布。

12月15日期，第二階段加徵15%關稅的計劃將實施，此前未受影響的商品將被徵稅，包括手機、電腦等特朗普一直以來保護的商品。

同一天，中國也將對美國3000種商品加徵關稅。

此外，特朗普政府還在計劃在10月1日把當前的25%關稅稅率提高到30%。

埃文斯-普里查德認為，即便如此，稅率還會進一步上升。「關稅可能會一路高漲至45%，針對那些對中國傷害最大，對美國連帶傷害最小的商品。」

繼續升級的貿易戰將沉重打擊中美兩國的經濟。

「一場全面展開的貿易戰，再加上中國的反擊，可能使美國GDP增長降低幾乎1%。」

「對中國的影響可能更大，達到5%。」

美國貿易代表辦公室稱，9月20日之前，將就加徵30%關稅徵求公眾意見。