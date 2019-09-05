圖片版權 Getty Images Image caption Zara在香港有14家店鋪

繼國泰航空之後，另一大跨國企業Zara也捲入香港逃犯條例修訂的抗議漩渦。外界分析，不論是大小企業或商業行號，因為香港抗議的不同立場，造成與消費者間的裂痕已經十分嚴重。未來如何彌補裂痕，是香港將要面對的一大難題。

Zara捲入香港抗議

西班牙知名時裝品牌Zara捲入香港反送中抗爭之爭議，引起眾多中國網民及媒體的憤怒：因為Zara的幾家商店周一 (9月2日)暫停營業，但沒有解釋關店的原因。由於當天正值香港民間號召罷工罷課，此舉引起了公司支持罷工的質疑。

成千上萬的中國網民在在線呼籲抵制該品牌，批評Zara支持香港罷工行動，間接支持返送中抗議群眾。

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Zara當日對外澄清表示「由於當日交通運輸困難，我們4家店鋪的延遲了幾個小時營業，直到我們的員工能夠到達工作崗位。」 稍晚，更在微博官方賬號上聲明「從未支持罷工，也從未發表與此相關的任何言論或進行與此相關的任何行為」，並強調「擁護中國領土主權的完整，一貫支持一國兩制。」

但是中國針對Zara的譴責，仍未休止。

周二（9月5日），中國官媒《環球時報》社評嚴厲批評Zara稱：「香港有那麼多國際品牌，那麼多連鎖店，Zara是被發現的第一家疑似迎合『三罷』動員的國際知名品牌，無論原因是什麼，它客觀上做了非常負面的示範。」

此外，微博上#ZaraStatement主題標籤迅速傳播 ，累積高達3.3億的閲讀次數， 而且多數貼文都對該公司的聲明有所批評：「這是敷衍了事。如果你真的想真誠地解釋，請以令人滿意的方式表達。如果你不誠懇，就什麼都別說，」微博上的一個典型評論說。

國泰航空人事大地震

香港抗議示威已經持續兩個多月。事實上，不僅是西方品牌，香港作為國際商業中心，許多本地商家及企業都深深捲入了這場抗爭。他們對於香港抗議的主動或被迫表態，都引起中港民眾激烈的支持或抵制。

其中，隸屬太古集團（Swire Group）的香港國際企業國泰航空也深陷反送中抗議行動的困境之中。

在8月份，國泰航空被指受到中國壓力，解僱了兩名在執行勤務時間發表支持抗議行動的機師以及幾名員工，並要求公司員工不在社交媒體發表任何政治言論，引發言論自由爭議。因為國泰往返歐美航線大都飛越中國大陸空域。

圖片版權 Getty Images / South China Morning Post Image caption 何杲自2017年5月起出任國泰航空總裁。

不過，8月16日，國泰多位高層包含何杲（Rupert Hogg）辭任行政總裁（CEO）一職，引起軒然大坡。何杲在給予國泰員工的辭職信中強調，「香港近日的紛亂令國泰品牌承受巨大壓力，尤其是最重要的中國市場，因此他必須負責。」

周三（9月4日），國泰航空高層再次變動，該公司公布，史樂山（John Robert Slosar）辭任董事局主席及常務董事，以及在太古集團的一切職務，消息再次震撼港島商界。

圖片版權 AFP Image caption 中國官煤《環球時報》社評指責國泰對上千員工參與罷工示威等「惡劣表現」，「輕描淡寫」。

面對抗議行動越演越烈，國泰一連串的處理，也無法讓所有人信服。

其中，一些網民在網絡上表示，自己已經取消預定的國泰機票，以示抗議。也有空服員直言，自己的言論自由遭受打擊。

華盛頓「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)高級顧問甘思德(Scott Kennedy)對《紐約時報》表示，就香港公司的立場，後者有「來自消費者、抗議者、北京、華盛頓，以及公司董事會的很多壓力，不可能讓所有人都滿意。」

消費者與商界裂痕難彌補

然而，不只是大企業，許多香港本地商家也在香港抗議期間，各自表示立場，特別是香港蓬勃的餐飲行業，引起立場殊異的香港民眾擁護或抵制。

許多網民搜索支持政府或警察嚴厲執法的商家，呼籲民眾抵制消費。譬如「大班月餅」，因為集團二代郭勇維在社交媒體發文支持反送中抗議，因此導致大班月餅在中國電商平台全數下架。郭勇維雖然立即道歉，但尚難挽回其在中國通路已經受阻。但也有許多餐廳，因為支持反送中行動，營業額增加。

無論如何，香港經濟確實受到抗議活動影響。根據官方統計，香港本地的旅遊業營收下滑，許多酒店罕見的大幅降價以招徠客人。眾多香港人在網上說，現在去住飯店，月租可能比租房便宜。同時，股市也持續下跌。不過，特首林鄭月娥周三（9月4日）傍晚宣佈正式撤回逃犯條例修訂的當天早上，聞到風聲的香港股市便開始暴漲，最後以漲幅上千點收盤。

外界分析，林鄭月娥希望從商業上面先止血，作為政治籌碼修補她幾乎全盤失去的民心。但是，香港商業在此次抗爭行動中，因為立場不同分裂「割席」的香港民眾與大小企業或商號，如何修補裂痕，面臨困難的挑戰。