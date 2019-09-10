圖片版權 Getty Images Image caption 人們為什麼喜歡深夜網購？

英國零售商表示，該國越來越多消費者傾向於在深夜和凌晨時段網上購物。

來自匯豐銀行John Lewis集團聯名信用卡的新數據顯示，英國每15宗網購交易中，就有一宗是在午夜至清晨6點進行。

研究表明，與2017年相比，2018年同一深夜時段網購的數量增加了23％。

零售分析師克里斯·菲爾德（Chris Field）告訴BBC，是技術進步促成了這一新趨勢。

他說，「這一定程度上與最近的幾代手機有關，而且零售商也變得越來越聰明。」

「他們意識到，如果你去他們的網站只看不買，那他們就要花錢想辦法讓你回到網站上，所以他們在網站和軟件開發上投入了大量資金。」

只做線上零售的快時尚零售品牌I Saw It First表示，他們網站在深夜的購物訪問量也出現飆升。

該零售商告訴BBC，客流量高峰在出現晚上9點，大約在凌晨一點結束。

在這個時間段內，18至24歲的客戶在網上最為活躍，而裙子和上衣是最受歡迎的單品。

電子產品零售商Currys PC World告訴BBC，其網站的流量通常在工作日晚上的20:00至22:00之間達到峰值。但在去年，22：00至03:00之間購物的客戶增加了10％。

該零售商表示，吸引最多流量的產品包括筆記本電腦遊戲硬件、筆記本電腦組件和遊戲配件。

但是為什麼人們覺得有必要這麼晚在網上購物呢？

「這是僅有的時間」

住在倫敦的醫生羅曼娜·庫哈伊（Romana Kuchai）表示，睡前的時段是她每天僅有的時間可以進行網購，無論是購買生活必需品還是衝動型消費。

她並不是個例，許多女性告訴BBC，她們也喜歡在深夜購買衣服，甚至是下單買食品和雜貨。

圖片版權 Getty Images Image caption 女性更傾向於深夜網購。

「一天當中，我的大腦在那個時間會很興奮，所以我經常會買房子的裝飾，衣服，食物，所有在我腦子裏待辦事項清單上的東西。」常駐漢普郡的銷售總監凱利·瓦特（Kerri Watts）告訴BBC。

這與約翰·路易斯的研究相吻合，該研究發現深夜購物的人主要是女性。但是，深夜購物的男性可能比女性花費更多。

凌晨時段，約翰·路易斯網站上售出的最受歡迎的五大商品是被套、電視機、筆記本電腦、手機、冰箱。

27歲的盧克告訴BBC，他和他的伴侶每周工作45至50小時，他們通過網上購物完成生活雜事，這樣他們在周末就可以花更多時間在他們的關係上。

然而，零售分析師菲爾德表示，深夜在網上的消費實際上是當天早就開始的「購物之旅」其中一部分。

零售商表示，許多消費並不衝動。 消費者通常之前已至少一次瀏覽過該產品，也許先在台式電腦上查看，然後晚上突然決定在手機等移動設備上購買。

圖片版權 SOPA Images Image caption 消費者告訴BBC，深夜通常是他們僅有的購物時段。

心電圖技師塔亞·約翰斯頓（Taia Johnstone）就有類似的經歷。她告訴BBC：「我坐在那裏，把貨物放進我的購物車，然後在深夜網購。不知道為什麼，但大約在晚上11:47的時候，原本很誇張的衣服穿在模特身上突然變得很合適。」

菲爾德說，這種深夜購物的現象在過去兩年有所增長，消費者不僅在一天中不太尋常的時段購買物品，而且還在一天不同時間段開發起退貨申請。

他補充說，現在零售商不得不考慮是否需要延長僱員的工作時間，特別是現在網購市場競爭越發激烈。

此外，零售諮詢公司AlixPartners的研究表明，如今運營一個線上電子商務網站的成本與經營一家實體店大致相當。

「零售商正在努力了解他們需不需要在他們的聯繫中心加設夜班，這樣一來，至少有一些員工可以幫助處理訂單或回答問題。」他說。