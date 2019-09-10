中國豬肉價格暴漲，非洲豬瘟陰影持續

圖片版權 Getty Images Image caption 非洲豬瘟2018年8月傳入中國，至今已傳遍中國大陸31個省區市。

中國國家統計局周二（9月10日）公布8月各類居民消費價格指數（CPI）顯示，中國豬肉價格同比上漲近五成，這再次引發了外界對這個全球最大豬肉消費市場面臨豬肉短缺的擔憂。

中國國務院同日發佈了《關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見》，要求各省市做好穩定生豬生產、保障市場供應工作。

快速攀升的豬肉價格已讓這個「無肉不歡」的國家民眾感到壓力，更引發了對於通貨膨脹的憂慮。據統計，中國人平均每年要吃掉7億頭豬，豬肉在中國人肉食結構的佔比超過六成。

「吃不起了，生活壓力太大！二師兄身價簡直要超過牛啊，」一名微博網友抱怨道。

豬瘟如何導致豬價上漲

中國國家統計局公布的數據顯示，中國畜肉類價格在8月同比上漲30.9%，其中豬肉價格上漲46.7%，影響居民消費價格指數上漲約1.08個百分點。

持續的豬肉價格上漲被認為由多種因素導致，但首當其衝的無疑是目前已擴散到中國所有省級行政區的非洲豬瘟疫情。

中國官方稱，自去年8月初中國發生疫情以來，截至2019年7月3日，中國共發生非洲豬瘟疫情143起，撲殺生豬116萬餘頭，輿論認為實際疫情要更嚴重。

圖片版權 Getty Images Image caption 非洲豬瘟導致中國豬肉價格暴漲，而豬肉在中國人肉食結構的佔比超過六成。

中國媒體「財新網」報道稱，由於對養殖戶的補償是地方政府的一筆不菲支出，很多地方頻頻出現對疑似疫情視而不見、不願確認的情況，促使養殖戶恐慌性拋售還沒有死的生豬，導致疫情進一步蔓延。

不過，豬肉價格的上漲，並不完全是由於非洲豬瘟傳播所造成的死亡及大規模撲殺，一個重要原因是很多傳統的養豬大戶紛紛退出養豬業，導致生豬存欄量大幅下降。

中國國家統計局曾在山西晉城調查走訪發現，由於非洲豬瘟的影響，作為年出欄量近180萬頭的山西生豬產業第一大市，晉城有三分之一的養殖戶今年選擇退出養豬業。

疫情蔓延之初，中國政府曾規定，發生疫情的省份、與之相鄰的省份暫停生豬跨省調運，並暫時關閉省內所有生豬交易市場。但當疫情遍地開花，這幾乎意味著豬肉跨省調運被全部封鎖。

在這種情況下，中國傳統對豬肉需求量更多的南方地區率先漲價，而東北、華北地區的豬價早前則低於成本線之下，大量養殖戶在高風險下恐慌拋售。

圖片版權 EPA Image caption 中國是全球最大的豬肉消費國，消費量超過美國和歐洲的總和。

中國農業和農村部發佈的「400個監測縣生豬存欄信息」顯示，今年7月生豬存欄量比去年同期下降32.2%，可繁殖母豬存欄更同比下降31.9%。

「財新網」報道，作為世界最大的生豬養殖和消費國，近年來中國的生豬存欄量一直在3億到5億頭的數量級，其中10%為可繁殖母豬。據此推算，全國範圍減少的生豬存欄量當在9600萬至1.6億頭左右。

採取了什麼措施？

豬肉被廣泛運用在餃子、紅燒肉等中國菜餚中，即使你不吃豬肉也難以逃脫漲價——上漲的豬肉價格讓很多人轉而購買雞肉、牛肉或羊肉，從而推動肉價的整體上漲。

因此，據《金融時報》報道，中國副總理胡春華曾表示，非洲豬瘟引起的豬肉價格上漲可能破壞經濟穩定和即將到來的建國70週年慶祝活動，增加豬肉產量是一項「重大的政治任務」。

在這種擔憂下，中國政府嘗試通過多項政策抑制豬肉價格上漲，多個省份出台了各種形式的豬肉補貼措施。

福建省莆田市甚至在轄區內推出平價商店限量購買豬肉的舉措。每人憑身份證限購合計2公斤豬肉，彷彿回到票證時代。

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中國政府還將目光轉向海外。據中國中泰證券研報，今年前7個月，中國豬肉進口同比大增36%。

中國海關數據顯示，今年7月，全國豬肉進口數量為18.2萬噸，較上一個月增長13.56%，較去年同期增長106.69%，即同比多進口了9.4萬噸豬肉。

儘管看起來已加足馬力，但實際上，進口的豬肉在中國龐大的消費市場面前仍顯得杯水車薪。根據數據，中國前7月累計進口豬肉近100萬噸，而去年中國豬肉產量達5400萬噸。

此外，中國的生豬出欄量和豬肉產量都佔到世界一半以上，這意味著即使中國可以從全球市場全力進口豬肉，或許仍難以滿足國內巨大的需求。

圖片版權 Getty Images Image caption 為防範非洲豬瘟，越南已撲殺超過200萬頭豬。

其他國家蔓延

給中國帶來災難的非洲豬瘟，目前已蔓延到其他亞洲國家。菲律賓是最新報告非洲豬瘟病例的國家，該國已宰殺約7000頭豬，以控制疾病蔓延。

2019年2月，越南成為中國和蒙古之後，第三個報告非洲豬瘟疫情的亞洲國家。目前，疫情已經蔓延至該國全部的63個省市，預計今年越南的豬肉產量將至少下降10％。

今年3月，越南當局下令禁止運輸、交易、屠宰和消費涉嫌走私入境的豬肉和豬肉製品，並向農民承諾，提供對被宰殺的生豬給予至少相當於市場價格80%的補償。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國也已採取措施，防止非洲豬瘟流入韓國。

非洲豬瘟疫情也傳到了中國的北方鄰國朝鮮。該國於5月底向世界動物衛生組織（OIE）報告了非洲豬瘟的疫情。

曾在朝鮮農業部門工作的「脫北者」趙正熙（Jo Chung Hee，音譯）表示，自2018年底以來，朝鮮官方媒體一直在警告人們注意該疾病。

韓國正在採取措施防止非洲豬瘟越過「三八線」進入韓國，包括禁止使用食物垃圾餵養牲畜。韓國軍方已被授權殺死任何穿越朝韓邊界的野豬。