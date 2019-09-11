圖片版權 Getty Images Image caption 蘋果新品發佈會於當地時間9月10日上午10點，在美國加州舉行。

蘋果2019年新品發佈會於當地時間9月10日上午10點，在美國加利福尼亞州蘋果公司總部的喬布斯劇院舉行。蘋果推出了iPhone 11系列手機，該系列比之前版本搭載更多攝像頭，處理器速度提升，且耗能更低。但有外界聲音指出，此次發佈會新品創新不足。

新iPhone系列包含三款新手機，分別是：搭載雙攝像頭的iPhone 11，三攝像頭的iPhone 11 Pro和Pro Max。蘋果公司表示，兩款Pro機型的續航時間比前代長4至5個小時。

但蘋果並未推出外界期待的5G型號，部分早前傳聞中的新功能也沒有實現。

蘋果還公布了全新第五代智能手錶Apple Watch，首次採用「永久亮屏」，支持全日錶盤常亮不熄.

第五代Apple Watch將屏幕刷新頻率從60Hz調整至1Hz，並調暗圖像亮度，以保證與前幾代類似的18小時電池續航時間。

圖片版權 Apple Image caption 新Apple Watch系列將於9月20日發售

新Apple Watch內置電子羅盤，新增鈦金屬材質外殼。其新操作系統在周圍噪音上升至危險水平時會提醒用戶，並增加女性月經週期跟蹤。

分析師帕特里克·莫爾黑德（Patrick Moorhead）評論說：「我非常喜歡蘋果在健康和安全方面的發展策略，但我很失望沒有看到睡眠研究或者對應的功能。」

蘋果表示將保留其市場上的第三代Apple Watch，價格降至199美元，或199英鎊，刷新蘋果可穿戴設備的入門價格。

根據從事數據分析研究公司，國際數據諮詢（IDC），蘋果目前在全球智能手機市場佔有49%的份額。

蘋果同時也是英國最暢銷的智能手機品牌，大幅領先其他品牌。

攝影功能

蘋果此次發佈會的大多數時間都圍繞攝影效果展開，新款iPhone以加入「超廣角」後置攝像頭而著稱，提供兩倍光學變焦。

圖片版權 Apple Image caption 據稱iPhone 11 Pro電池續航時間比上一代長4小時，Pro Max型號則長5小時。

Pro型號保留了上一代XS和XS Max手機的長焦和普通鏡頭，而入門款iPhone 11隻配備超廣角鏡頭和標凖廣角鏡頭。

Apple Watch增加了全新的夜景模式，在必要時能自動提亮圖像。

谷歌、三星和華為都已為旗下手機推出了類似的功能。

圖片版權 Apple Image caption 蘋果表示，左圖是未開啟夜景模式拍攝成像，右圖是開啟夜景模式後拍攝的。

發佈會上還預告了一個名為「深度融合（Deep Fusion）」的新功能，相機會拍攝以及各種曝光九次，然後「逐一像素」地選出每個最佳部分進行組合，來創建出色的圖像。

但是，該功能在新品上市時還無法使用，但會在年底之前通過軟件更新添加。

其他功能升級還包括前置攝像頭拍攝慢動作視頻錄製功能。

圖片版權 Getty Images Image caption 網友將新款蘋果手機後置三攝像頭戲稱為「浴霸」

不過，有網友認為此次新推出的後置三攝像頭設計並不美觀，將其戲稱為「浴霸」，或調侃蘋果增加攝像頭的趨勢會引發「密集恐懼症」。

此次蘋果發佈會，繼續推出新手機配色。iPhone 11 Pro有四個配色，包括銀色、金色、太空灰和午夜綠。入門版的iPhone 11則推出了紫色、綠色、白色、黃色、黑色和紅色六款配色。

由於發佈會時間正值香港抗議浪潮，部分網友將iPhone配色中的金色、黑色、白色和綠色與示威期間不斷升級的警民衝突相聯繫，分別取名為「打獲金（打一頓）」、「警察黑」、「元朗白」、「防爆綠」，用以表達示威訴求。

蘋果公司稱其CPU（中央處理器）和GPU（圖形處理器）比任何安卓手機的處理器功能都要強大。

此外，手機芯片的「神經引擎」也經過優化，據稱速度比A12芯片快20%。

值得一提的是，此次發佈會上，蘋果在對比競爭對手產品時，除了三星Galaxy S10+和谷歌Pixel 3，華為的P30 Pro手機及其搭載的海思麒麟980芯片也在列。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Gadgets360 iPhone 11 is powered by the A13 Bionic chip, which Apple calls the 'fastest' CPU in a smartphone #AppleEvent pic.twitter.com/rRrIe9Ppwp — Gadgets 360 (@Gadgets360) 2019年9月10日

蘋果方面宣稱，「A13隻會領先更多，因為這是迄今為止最快的智能手機CPU。」但並未列出具體數據。

據《觀察者網》報道，蘋果用於進行對比的海思麒麟980芯片，是華為在去年8月31日發佈的。

蘋果首度將華為手機在新品發佈會上用作對比項，在中國社交媒體上引發廣泛討論。新浪微博上，「蘋果首次對比華為」成為熱門討論話題。截至發稿前，該話題有4.7億次閲讀量和6.1萬條討論。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國外交部：特朗普iPhone被竊聽？用華為吧！

正如此前許多人預測的那樣，新型號iPhone手機與蘋果手寫筆不兼容，入門款平板設備iPad可以滿足手寫筆功能。

與三星還有華為的高端手機型號不同，此次蘋果發佈的新手機無法進行無線充電。

圖片版權 Apple Image caption 入門款iPhone 11據說比之前發佈的iPhone XR電池續航長一個小時

iPhone11保留閃電端口，而不是像iPad Pro那樣轉為USB-C接口，USB-C接口能提升數據傳輸的速度。

iPhone 11的起售價比上一代iPhoneXR的入門機型便宜50美元，價格在699到849美元之間，具體取決於手機存儲量大小。

但是Pro型號比XS型號更貴，價格在999到1,349美元之間。

需求下滑

過去一年中，與許多競爭對手相比，用戶對蘋果新手機的需求大幅下降。

但蘋果公司最近的報告指出，蘋果的主動安裝基礎，即使用中的iPhone數量，仍處於「歷史最高點」。

全球智能手機年出貨量 品牌 2019年6月前年出貨量 同比變化 2019年二季度全球市場份額 三星 2億9060萬 -5.50% 22.90% 華為（包括榮耀） 2億3030萬 31.80% 17.70% 蘋果 1億8590萬 -14.50% 10.20% 小米 1億1890萬 2.00% 9.70% Oppo 1億1190萬 0.10% 8.90% Vivo 1億690萬 14.40% 8.50% 其他品牌 3億2930萬 -13.60% 22.10% 總計 13億7380萬 -5.00% 100%

IDC調研經理瑪塔·品脫（Marta Pinto）評論說：「這裏有幾大因素。」

「蘋果公司設計的設備比一般的安卓設備使用壽命更長，並且非常擅於推出新版本的操作系統。」

「iPhone的二手市場交易也非常好，整體智能手機市場正在放緩。」

「但蘋果並不介意，因為它的重點正在轉向服務，其可穿戴設備的表現也很好。」

新iPhone系列沒有5G型號，部分原因是英特爾仍在開發所需的調製解調器。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘋果首席執行官蒂姆·庫克和發佈會與會者拍自拍

當下消費者在更新換代手機前，保留現有設備的時間更長，這可能會進一步抑制銷售，尤其是在已經推出5G網絡的國家，例如英國。

「考慮到人們對iPhone的忠誠度，如果他們真的想要5G，他們可能會繼續觀望，」英國移動諮詢公司CCS Insight的本·伍德（Ben Wood）說。

「那就是說，當看到蘋果的競爭對手，例如三星將5G設備定位為『適應未來』的選項時，不要感到驚訝。」

「我相信他們會強調，現在購買高價的4G智能手機就如同幾年前買一台不支持高清成像的電視機一樣。」

圖片版權 Getty Images

iPhone「血汗工廠」回應

蘋果公司發佈會之前回應了一份有關批評iPhone製造工廠工作條件的報告，該報告由非營利組織中國勞工觀察調查及撰寫。

該報告指出，蘋果代工廠富士康的工人沒有獲得獎金，並被迫加班加點地工作，而且工廠僱傭過多臨時工。

富士康工廠生產蘋果iPhone以及其他品牌的電子設備。

根據中國法律，臨時工人數只可以佔工人總數的10%。

蘋果承認臨時工人數「超過了（標凖）」，但否認了其他指控。

中國勞工觀察表示，其調查人員曾在鄭州的工廠工作，組織中有一人已在那裏工作了四年多。

該組織聲稱，工廠50％的員工是臨時工，其中一些是學生，他們並沒有收到合同承諾的獎金。

蘋果公司在一份聲明中指出，「我們已經確認所有的工人都得到了適當的補償，包括所有加班費和獎金，所有加班工作都是自願的，沒有證據表明有強迫性勞動。」

亞馬遜在上個月表示，鑒於中國勞工觀察報告富士康僱傭青年實習生長時間工作，以生產亞馬遜智能喇叭Echo，亞馬遜將著手進行調查。

富士康表示已審查其運營情況，併發現了報告中提及的「部分有關勞動合同法的問題」。

「我們從未找到過任何強迫性勞動的證據，我們可以確認在這個工廠裏，目前沒有實習生加班，」富士康在給法新社的一份聲明中說。