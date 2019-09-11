iPhone11不漲價 關稅陰霾下蘋果有何新戰略

圖片版權 Getty Images Image caption 郭台銘(中) 聲稱與特朗普友好。但他與中國的政界也十分緊密。

iPhone 11 在美國當地時間9月10日推出。通常，新款iPhone的發售日一直是蘋果公司日曆中最重要的日期。但今年，12月15日對這家美國最富有的公司來說，才是最重要的一天。因為這天是美國總統特朗普威脅要對來自中國的商品實施全面的新一輪貿易關稅之日。

根據路透社分析，這意味著蘋果出售的硬件產品中有92％將面臨被徵稅。蘋果公司當然十分希望不要讓這種情況發生，也一直在游說努力以獲得獲免。

這項努力也取得了一定的成功，這也是該公司迄今為止相對受影響較小的原因：本月，關稅僅對Apple Watch和AirPods產生了影響。雖然這些產品很重要，但iPhone才是幫蘋果下金蛋的「金母雞」。因為前者佔蘋果總銷售額不到9％，而iPhone就佔蘋果業務的55.6％，雖然它的重要性隨著全球智能手機銷量一直下滑的緣故有所減損，但仍是Apple的最重要的產品。

兩年前，蘋果公司做出了一項大膽決定：提高iPhone售價，讓其首次突破1000美元。消費者仍然趨之若鶩。Apple通過提高單位利潤抵消了銷售量下滑的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 富士康公司是蘋果公司產品的主要生產者。他的創辦人郭台銘傳凖備參選台灣2020總統。

沒有漲價的蘋果

但關稅會給蘋果保有的利潤率帶來很大風險。 哈佛大學商學院副教授卡瓦羅（Alberto Cavallo）解釋說，如果關稅確實在12月實施，那可能意味著幾個結果。

「大多數人都認為我們會看到關稅反映在消費品價格上，」他表示。

「情況不一定如此。 面臨更高成本的公司可以選擇吸收這些成本，」他補充解釋。

這就是大多數金融分析師預計蘋果公司在做的事情，讓今年的iPhone價格與去年相同（749美元，999美元和1099美元），將來如果開徵關稅，蘋果公司將自己消化。

然後等待的遊戲就開始了：這場貿易戰及加徵關稅將持續多久？關稅還會變得更糟嗎？

據報道，今年早些時候蘋果公司正在研究如何將生產鏈轉移出中國，完全避免關稅，並已經在印度和巴西等地設廠生產。但這通常是為了處理這些國家的本地需求， 而不是為了生產出口商品。

卡瓦羅教授表示，加快這些行動也需要很長時間。「我認為對消費者來說，很重要的是需要了解，這些事情不會輕易自然完成。真的不是像按個電源開關那麼簡單。」

特朗普會告訴你，解決這個問題的方法是將製造業遷回美國，或 「美國第一」等等。但這樣做的成本可能比關稅影響更大。因為，這不僅僅是建立一個工廠，而是要培養一支全新的優秀員工隊伍，這些優秀的人力需要更高工資和更好的條件。

在中國，直接和間接地生產蘋果產品的工廠貢獻了300萬個就業崗位。因此，卡瓦羅教授稱，另一個可能的局面是，蘋果的供應商在最後關頭降價，幫助維持這項生意。

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脆弱的蘋果服務

蘋果還將繼續發展不受進口關稅影響的業務。這些業務基本是蘋果稱為「服務部門」的非硬件產品。9月10日之後，服務將成為該公司關注之重點： 最重要的是推出其節目點播的電視服務Apple TV +。

金融分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，「我們認為每月10美元將是向蘋果客戶提供的初始啟動服務費。」他表示蘋果可能會為電視和其他服務提供套餐優惠，例如蘋果音樂（Apple Music）。

「如果蘋果在戰略執行過程中保持穩定，並且積極獲取內容資源，鑒於其龐大的用戶基礎和堅固的品牌忠誠度，我們認為在中期（3到5年）內達到1億訂閲用戶是一個現實目標。這意味著給蘋果帶來70-100億美元的的年收入。」

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然而，和其它許多科技巨頭一樣，蘋果業務也面臨著不確定性，因為監管機構以及美國和歐盟加強了對「反競爭行為」的調查。

針對蘋果的具體指控是，它利用在硬件方面的主導地位來推動自己的應用程序和服務，獲得競爭優勢。

例如，在應用程序商店（App Store）上的排名，蘋果音樂遠比競爭對手「聲田」（Spotify）高。蘋果如果改變這些行為，其服務部門的價值就會降低。

因此，對於這家控制欲超強的公司來說，不久的未來可能會是一個不舒服的時期，甚至是一個變革性時期。

當然，也不排除特朗普突然改變主意的可能性，那樣的話這些擔憂大多就不存在了。