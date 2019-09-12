圖片版權 SHAUN CURRY/AFP/Getty

香港證券交易所（HKEX）主動出擊，提出用320億英鎊現金加股票方案併購倫敦證券交易所（LSE），消息一出市場和輿論一片嘩然。周四（9月12日）倫敦股市早盤交易HKEX股價一度跌3.8%。此前，倫交所股票一度急漲16%，然後在懷疑聲中回落到低於併購價14％的區間。

對這宗交易提案，英國媒體眾口紛紜，焦點集中在併購成功的可能性之微，以及併購的動機和時機，懷疑聲壓倒一切。

背後動機

從世界金融史角度看，香港曾是大英帝國的殖民地，倫交所堪稱港交所的老前輩。近日港島政局劇烈動蕩之際，港交所提出收購倫交所，背後動機令人揣測。

《金融時報》亞洲版主編吉密歐（Jamil Anderlini）分析，說香港的富豪財閥們覺得倫交所可以給一條救命繩索。

他在報道中解釋，乍一看標價320億英鎊的併購計劃像是香港金融業大佬們為改變港島宏觀敘事主題，向世界展示「一切照常」的面孔。在前英國殖民地時局動蕩之際，港交所高層提出這宗交易計劃勇氣令人驚嘆。文章指出，港交所最大股東是香港特區政府，董事會13名成員中有6人由港府任命。

英國政府雖然深陷脫歐亂局，還是表示要對這宗交易嚴加審核；別管誰上台，別管脫歐亂局演變成什麼樣，英國政府任何時候都不可能接受一個由中國共產黨掌控的倫敦證交所。

但勇敢不等於必定成功，吉密歐寫道。他說，李小加把併購交易比作企業版的羅密歐與朱麗葉，對兩個戀人最後雙雙自殺的結局閉口不提，而北京龐大的身影將如何左右港交所掌門人「改寫莎劇的努力」，目前仍是一個問題。

在經濟層面，吉密歐認為英鎊貶值使得收購英國資產變得更有利、更合理，可能性更大，港交所也可乘機全面更新自己陳舊落後的系統設備。同時，港、倫一體之後，那些一直以來相信「在倫敦失敗，還可以去香港」的「名聲不佳」的金融業者就少了一條生路。

圖片版權 Reuters Image caption 倫交所多年前併購德國證交所的努力失敗，但2019年夏季收購金融數據信息公司Refinitiv的交易更受股東和市場親睞。

拆散它們

路透社Breakingview評論文章認為，港交所掌門人李小加為了防止瞄凖多時的獵物逃走而做的最後一搏。從時間節點來看，港交所併購計劃的成敗取決於另一項已經進展到後期的收購。

8月份倫交所同意收購金融信息數據公司Refinitiv，如能最後成交，LSE的體量就超過了HKEX能夠企及的範圍。李小加的開價比周二閉市時LSE股價高23％，比7月份收購Refinitiv交易宣佈前高47％。

不過，港交所併購計劃宏大有餘細節不足：如此高的溢價背後的依據是什麼？打造一個貫通東西方的全球機構願景很好，但具體在哪些方面可以節省開支？另外，港交所的股票佔四分之三，現金佔四分之一，這樣就必須考慮港交所投資人的態度。

在脫歐前景不明朗的情況下，英國政府將如何定奪也難預測，而確定性更大的是倫交所被港交所併購的可能性或許會刺激那些垂涎倫交所多年的覬覦者，它們也許會加入爭奪。

這宗併購交易的審批程序可能持續一年，成與敗都有可能。

圖片版權 ANTHONY WALLACE/Getty Image caption 港交所掌門人李小加把港交所和倫交所聯姻比作莎士比亞筆下的羅密歐與朱麗葉，但閉口不提兩人最後雙雙殉情自殺的結局，被理解為似有意改寫莎劇。

前景悲觀

普遍認為政治風險是港倫證交所聯姻的主要障礙。

《經濟學人》網絡版文章說，港交所想把倫交所攬入懷中，先要讓倫交所收購Refinitiv的交易流產，但倫交所當即把香港伸過來的手臂撥到一邊的反應，看來會得到絶大多數股東的支持。

文章說，跨國併購交易本身自帶國家安全敏感性，倫交所前些年想跨境與德國證交所聯姻都沒有得逞，何況港倫聯姻意味著中資擁有英國和意大利的主要股市（倫交所12年前收購了意大利證交所）。即使英國政府和議會出於脫歐後經濟健康狀況的考慮，可能對港交所的求婚網開一面，但很難指望美國和歐洲的監管當局寬懷為大。

《金融時報》頭版直言這宗收購大概率會遭到拒絶。該報引述熟悉內情的消息來源說，政治風險是主要障礙。

《衛報》評論文章說，港交所要實現併購目標，必然要跟監管當局、股東和政客在各條戰線全方位展開搏鬥。文章標題就是「港交所併購倫交所的提案就該失敗」，認為這次跟過去20年裏其他7宗併購提案一樣，沒有成功的可能。

財經通訊社彭博（Bloomberg）說，港交所收購案面臨多重障礙，倫交所傾向於拒絶目前擺在桌面上的收購計劃；「香港證交所在倫敦不會找到愛」。

謝謝，我們挺好

彭博社說，LSE及其顧問有各種擔憂和顧慮，比如北京對港交所的影響，再比如英國和美國金融監管當局可能基於安全考慮而拒絶給它開綠燈。

報道說，在脫歐迷霧驅而不散之際，來自香港的併購案可視為對英國金融中心地位的穩固投了信心票，但必須指出英國政府可能並有權基於公眾利益考慮拒絶批准此項交易。

美國特朗普政府的反應有先例可鑒：2016年中資財團收購芝加哥證交所的提案被當時還在競選的共和黨候選人特朗普猛烈攻擊，2019年美國監管當局正式駁回交易案。

在技術層面，港交所提出的收購方案從目前版本看股票佔了絶對比重，對香港政局不穩的風險敞口很大，而中美貿易戰仍處於膠著狀態，都令市場不安。

《衛報》文章提到，如果港交所的併購計劃中以現金收購為主，倫交所董事會的斟酌結果可能更有利於香港。文章說，港交所掌門人李小加希望用「給英國投一張信任票」來爭取人心，但跟英國目前的處境不同，倫交所現在挺好。