圖片版權 Getty Images Image caption 中國的出口正在下跌，特別是對美出口。

中國經濟增長在過去十年的大部分時間裏都在放緩，不過最近一系列不景氣的數據引發了新的擔憂。是什麼在令投資者緊張？中國又作出了怎樣的應對？

2008年金融危機之後的這些年，發達國家還在舔舐自己的傷口，於是中國就成了世界經濟增長的核心動力。

而現在，世界第二大經濟體的增長速度是自1990年代初以來最慢。

中國的工業產出也處在2002年8月以來增長最慢的階段。2019年8月的工業生產指數同比增幅只有4.4%。

6月公布第二季度經濟數據之後幾星期，中國總理李克強表示，中國要保持高於6%的經濟增長率將會比較困難。

中國國內面臨的狀況，由美國牽頭的貿易戰，以及豬瘟等問題，全都成為中國經濟快速增長的阻力。

「中國的放緩正在成為一件大事，」牛津經濟學院的亞洲高級經濟學家Tommy Wu說。

「國內經濟的削弱和外部環境的惡化，包括全球經濟放緩、美中貿易關係緊張，都在中國的放緩當中有所體現。」

中國對全球經濟的重要性體現在從商品到機械等各個領域的巨大需求，因此中國經濟的任何下行跡象都有可能帶來廣泛的影響。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的加利·霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）估算，中國經濟增速每下降一個百分點，就很可能令全球經濟增長下降0.2個百分點。

漸進式的放緩

官方數據所描繪的，是越來越模糊的前景。

工業產出正在以2002年以來最慢的速度增長，零售業也在放慢。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的零售業也在下降。

中國出口在8月份也較一年前下降了1%，對美國出口更是急劇下降了16%——這是一個清晰的信號，顯示與美國的糾紛正在損害雙邊貿易。

在2000年代中期，中國的經濟增長就從兩位數的級別上跌了下來，不過較為近期的放緩則是相對漸進的過程。

中國經濟在第二季度的同比增長率為6.2%，較今年第一季度的6.4%有所下降，比2018年同期的6.6%降幅更大。

「中國的經濟增長並不是跳崖式的完全下跌，」匯豐銀行的亞洲經濟研究聯管主席範力民（Frederic Neumann）說。

「相反，其實還有很多增長的空間，」他指出，住宅建設和服務業的開支等都是可以考慮的領域。

刺激手段有效嗎？

中國政府在今年試圖通過減稅和採取加強金融體系流動性等手段來支持經濟。

但是，範力民說，這一次，政府在向企業和個人提供信貸和用行政手段刺激經濟時表現得「比較克制」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國政府在動用政策刺激經濟方面較為謹慎。

他補充說，這是因為政府認為中國需要管控其金融體系中的風險，並且令近年信貸高速增長的熱度冷卻下來。

「中國當局並沒有顯示出要改變這個軌道的跡象……所以從很多方面來說，這是有計劃的，我們看到經濟增長有所削弱的數據，並不是意外。」範力民說。

長年以來，中國都非常依賴於基礎設施建設來刺激經濟。分析人士稱，北京繼續在這方面拓展的空間已經有限。

他們轉而選擇減稅，而Tommy Wu說，這種手段通常在刺激經濟增長方面不像基建那樣有效。

他期待北京會採取更多財政和金融政策手段來刺激經濟，不過他擔心這樣可能並不足夠。

「我們的確期待到明年的時候，會有更多措施幫助穩定增長。不過，主要的負面風險是當局並沒有給出足夠的政策支持來穩定增長。」

中美貿易戰的影響

美國與中國進行貿易戰已經超過一年了，而且預計還將會有更多的關稅。

凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家朱利安·埃文斯－普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，美國加增關稅的衝擊在某程度上被較為疲弱的人民幣匯率所抵消，與此同時，中國也試圖通過從其他亞洲國家中轉將產品出口至美國，以此來避過美國關稅。

他表示，去年中國在全球出口上的份額實際上是增長的，說明中國出口的下跌幅度其實還沒有其他國家大。

另一方面，西方企業卻發現，在這種不確定性當中前行越來越困難。

一些企業將生產線移出中國，不過埃文斯－普里查德表示，這方面的數字尚不大，沒有顯示在經濟數據當中。

「這些關稅存在得越久，這件事就越拖得越長，我們就越有機會看到更多企業撤出中國，而這也會令這個國家對投資的吸引力越弱，」他說。

雖然很多企業還是會想留一些生產部門在中國，來服務這個非常重要的本地市場，但是已經有一些跡象顯示，有企業已經在考慮自己的選擇。

根據2019年美國商務部在中國進行的一項調查，有65%的成員都表示中美緊張的貿易關係正在影響他們的長遠商業策略。近四分之一的受訪企業正在延遲對華投資。

非洲豬瘟尚未受控

在過去一年，致命非洲豬瘟的狀況也給中國經濟帶來了額外的阻力。

中國作為世界最大的豬肉生產國，即使在屠殺超過100萬頭豬之後，仍然難以控制疫情。

豬肉供應短缺令肉價飛漲——今年8月比去年同期漲價46.7%——從而亦影響到家庭收入。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國經濟放緩如何影響全球

「豬肉價格幾乎翻倍了，」彼得森研究所的霍夫鮑爾說，還指出這「對低收入家庭來說非常痛苦」。

豬肉是中國最主要的食物之一，在中國肉類消費當中佔比超過60%。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國消費者不得不承受豬肉價格飛漲的壓力。

雖然目前上漲的肉價部分被非食物領域的通脹所抵消，但分析人士稱，這可能會很快被改變。

「令我擔心的是，他們似乎還沒有控制住這場疫情，豬的庫存仍然在下降，」埃文斯－普里查德說。

「在這個階段，豬肉價格通脹的勢頭已經趨向在未來六個月上升超過80%。」