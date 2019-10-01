日本航空選座系統標出嬰兒乘客引爭議

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乘坐飛機時有過旁邊的嬰兒全程哭鬧的體驗嗎？日本航空公司（Japan Airlines）為了幫助乘客，在其網上預訂座位系統中加入了一個元素：在座位圖上顯示哪些座位有嬰兒乘坐。

當有乘客帶著兩歲以下的嬰兒一同乘坐飛機時，他/她的座位上就會出現一個嬰兒的圖標。

一位遊客表示，這個新標識能令他知道，「在13小時的飛行旅途中……哪裏會有哭叫」。

不過，推特（Twitter）上有一些評論人士則呼籲他包容一些，也有一些人說，這個問題其實很容易解決：戴上降噪耳機就好了。

日本航空的網站指，這個新圖標「讓其他乘客知道，某個座位會有一個孩子在坐」。不過，航空公司也提醒說，這個工具並不是毫無漏洞的，因為如果機票是通過第三方機構訂購，又或者航班在最後時刻有變動的時候，這個標識可能就不會顯示。

儘管如此，風險投資人拉哈特·阿梅德（Rahat Ahmed）還是在周二發推文感謝日本航空「提醒」他哪裏附近有嬰兒乘坐。

他表示，這應該成為行業慣例，並特別提到卡塔爾航空，指他們應該學習。

Image caption 日本航空公司的機上座位預訂系統圖示。

他寫道：「兩星期前，我旁邊就坐了三個哭鬧的嬰兒。」

他的推文引來了很多評論，一些網民對這個網上預訂系統的新功能表示讚賞。

但與此同時，另一些網民也在推特上呼籲人們對哭鬧的小孩多一些包容。

「他們是寶寶，我們所有人都曾經是。我們要學會包容，否則我們很快就會需要在座位圖上顯示誰會張嘴呼吸，誰會流口水，誰會放屁，誰是酒鬼，以及很多很多其他生活中的小事情，」推特網友G Sundar寫道。

而安德魯·林（Andrew Lim）則說：「我曾經和你有同樣的感受，也會說同樣的話——但是到我有了自己的兒子的時候，我就對那些帶著小孩出行的父母非常感同身受了。」

「如果你不喜歡機艙裏面有哭叫的小孩，那我也很希望你試著和他們講道理。」

網友戴爾德拉·哈迪蒙（Deirdra Hardimon）則說：「嬰兒根本就沒有能力控制自己什麼時候在哪裏哭鬧。」

另有一些網友說，降噪耳機就能解決問題。

網友吉恩·約翰遜（Jene Johnson）就說：「去買個降噪耳機好好過日子吧。」

「我不明白為什麼人們要抱怨嬰兒在飛機上哭鬧，我戴上耳機就什麼也聽不到了。」

據flyingwithababy.com網站所說，對於一家大小最方便的航空公司之一是阿提哈德航空（Etihad Airways）。他們有免費的折疊嬰兒車等額外設施提供。

此外，該網站顯示，阿聯酋航空（Emirates）和海灣航空（Gulf Air）也是在這方面得分較高的航空公司。

涉及歧視？

人們在公共場所特別是公共交通工具上的行為在中國經常成為話題，中國網民對於日航的新選座系統亦進行了一番議論。

新浪微博上，不少網民認為這一措施並無不妥，並表示火車等交通工具應該仿效。

「這簡直是天才設計，啥時候咱們能有，包括火車、電影院等一切公共設施，」一名新浪網友評論說。

「支持……我以後有孩子了也希望不喜歡小孩的人不選我旁邊的位置，省得我壓力大，」另一條評論說。

一些人認為這可能涉及歧視，另一些人則認為，責任在照顧兒童的成年人身上。

有一條評論指出：「孩子沒有公共意識和素養是家長之過。」

有人則反駁「歧視」一說稱：「不想被打擾的成年人能不能不被歧視……」