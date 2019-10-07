美國總統特朗普喜歡炫耀的政績之一，是他推行「促增長經濟政策」成效顯著，工作多了，工資漲了，股市興旺。他的說法是美國現在擁有「史上最強盛的經濟」。

美國經濟表現確實不錯，但翻翻歷史可以發現，有史以來最強盛這個說法不準確；以前曾有過更好的時光。

受中美貿易戰、中東緊張加劇，以及對全球經濟狀況的擔憂等因素影響，市場近期波動較大，經濟學家對美國可能陷入衰退的擔憂加劇。

一項最新調查顯示，經濟學家普遍對企業利潤前景感到悲觀，衰退危險增大，而最主要的威脅是特朗普政府的貿易政策。美國一方面繼續與中國打貿易戰，另一方面與歐盟的貿易摩擦在升級。近日美國獲准對價值75億美元的歐盟產品加徵關稅。

10月第一個星期，就業和製造業數據公布，可以看到中美貿易戰對美國經濟的衝擊，股市大跌。

普遍認為，美國經濟是否滑入衰退，很大程度上取決於消費者。消費是美國經濟增長主要驅動力之一。

美國聯邦儲備局目前處境尷尬。華爾街人心惶惶，貿易戰前景不明朗，衰退擔憂加劇，降息壓力增大；但與此同時，草根階層卻是另一番情景，小型金融機構的數據顯示消費者在繼續建房買房，小企業在繼續貸款，家庭收入和消費走勢健康。

聯儲局面臨兩難選題：利息是漲還是降？ 美中、美歐貿易衝突會在多大程度上衝擊美國服務業和家庭消費這兩個美國經濟的支柱，從而觸發衰退。

先來看看歷史數字。

GDP增長

國民經濟總產值（GDP）總體而言增長強勁。

2019年第一季度GDP增長3.1%，但第二季度減到2.1%。

跟2014年第二季度奧巴馬總統在位期間相比，這組數字就顯得一般般——當時的增幅達5.5%。

另外，1950年代和1960年代美國的GDP增長幅度更大。

如果單從GDP數據來評估經濟健康狀況，那麼二戰結束後那幾年美國經濟騰飛顯然是特朗普時期無法相比的。

股市飆升......然後蹣跚踉蹌

特朗普總統特別自豪的是美國股市表現——其是道瓊斯工業平均指數。道瓊斯30指數由30家美國股市主要公司的股票組成。

的確，道指在特朗普上任後曾突破歷史最高紀錄，他的支持者強調，這要歸功於給企業減稅、以美國為中心的各項政策、減少官僚庸冗，以及承諾加大基建投資。

但是，近幾個月來，道指波動劇烈，主要原因是市場對中美貿易戰的擔憂，以及對全球經濟前景感到悲觀。

就業與工資

就業方面，特朗普總統在聯合國宣稱，美國的失業率跌到半個世紀以來最低點。他指出，過去3年來，有600萬美國人找到了工作。

2019年8月，美國失業率為3.7%。半個世紀前， 1969年9月，美國失業率也是3.7%。

不過，1969年11月和12月，失業率降到了3.5%。

至於就業數據，特朗普說得沒錯，2019年8月登記在冊的就業人數是增加了600萬。

另外，他提到少數族裔群體失業率低，比如非裔、拉丁裔和亞裔美國人群體失業率都降到有紀錄以來的最低水平。

美國官方統計數據顯示，美國非裔群體今年8月失業率為5.5%，是1972年開始有紀錄以來的最低點；拉丁裔群體的失業率為4.2%，是1973年開始統計以來的最低點。

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亞裔美國人失業狀況的統計從2003年開始。今年8月的數據是2.8%，迄今為止的最低紀錄是今年6月的2.1%。

不過，這些少數族裔群體的失業率在2009年達到最高峰之後開始逐年下降。那是在奧巴馬總統任期內。

「工資大漲 收入大增」

特朗普總統在聯合國還說，美國人「工資上漲，收入大增」。這句話有失片面。

2018年，平均時薪確實在上漲，那是延續了從奧巴馬時代開始的上升趨勢。

今年2月，這條上升曲線達到3.4%，然後減速，落到3.23%。

如果考慮到通脹因素，那麼2018年8月到2019年8月期間，工資漲了1.5%。

家庭收入是在增加，但過去幾年裏增速減慢。

2018年，家庭收入中位數是63179美元，與上一年相差無幾。

這是連續3年上升之後第一次停滯。