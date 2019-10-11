買賣護照國籍背後：全球巨額利潤產業揭秘

圖片版權 Getty Images Image caption 護照也成為商品為國家賺取外匯

曾幾何時，人們無法選擇自己的國籍。你或者與生俱來擁有某國國籍，或者是作為移民，經過多年等待後成為歸化公民。有些人還可能由於種種原因失去國籍等等。

但是，現在你可以走捷徑，直接花錢買國籍，通過投資移民輕鬆成為某國的公民，繼而拿到護照。這在50年前還是很難想像的。 那時，就連雙重國籍身份都比較罕見，但目前已經非常普遍。

今天， 全世界一半以上的國家都設有投資移民項目。瑞典律師卡林（Christian Kalin)說，它已經成為一項全球增長最快的產業，產值高達每年250億美元。

卡林是恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）的主席。 他的公司是全世界承辦投資移民護照的最大律師事務所之一。卡林為此還有「護照先生」一稱。

該公司的客戶通常是那些有錢人，為自己和家人購買外國護照。

國籍新理念

Image caption 瓦努阿圖是由80多個島嶼組成小國。

卡林認為，人們關於公民和國籍的傳統觀念已經過時了。不僅如此， 卡林還表示，人們的國籍受出生國的限制是「非常不公平的」。

他說，人們的出生地與他們的技能和天分毫無關係， 完全是運氣。他認為， 人們應該重新思考這一問題了，比如，可以把公民權看作是一種會員制度。

「引進那些能夠為社會作出貢獻、有才華的人有什麼錯？」他說。

當然， 對卡林的這種看法有人贊同，也有人反對。反對的人認為把護照當商品買賣就是不對。

瓦努阿圖

但無論你贊成還是反對，花錢購買他國國籍的買賣正在如火如荼地進行著。其中， 太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu)的國籍似乎很受青睞，特別是中國人。

4年前，瓦努阿圖推出一項新的移民計劃。該計劃一經推出就火了起來。目前，它已經成為該國政府最大的收入來源。

瓦努阿圖護照之所以受歡迎的原因之一，是護照持有者可以自由進入歐洲國家，無需簽證。

許多瓦努阿圖的海外護照持有者根本不需要踏進該國的國土。他們可以通過在海外的指定機構把護照搞定。

總部在香港的中介機構太平洋移民顧問有限公司（PRG Consulting)就是一個擁有執照的，專門為合格人士辦理瓦國護照的機構。

中國客戶

Image caption 護照代辦商MJ說，許多中國富人購買瓦努阿圖護照。

在香港的一家咖啡店中，BBC商務記者莎拉·特雷納（Sarah Trenor）和薇薇安·尼內斯（Vivienne Nunis）見到了太平洋移民顧問有限公司的護照代辦商MJ。據他介紹，越來越多的中國大陸公民獲取第二本甚至第三本護照。

「他們在中國沒有安全感。他們希望能進入歐洲，在那裏開辦銀行賬戶，併購置房地產，或是做生意等，」MJ介紹說。

MJ表示，護照這一商品在全球市場的競爭力越來越強。許多加勒比海的小國一本護照售價大約為15萬美元。

瓦努阿圖護照也差不多值這麼多錢。而且，只需一個月就可以就搞定，這也是它如此受歡迎的另外一個原因。

Image caption 瓦努阿圖是太平洋中的一個島國。

明碼標價

我們看看以下這些國家的護照值多少錢？

安提瓜和巴布達：起價10萬美元（以下均為美元價）

聖基茨和尼維斯聯邦：起價15萬

蒙特內哥羅或叫黑山：起價27萬4千

葡萄牙：起價38萬4千

西班牙：起價55萬

保加利亞：起價56萬

馬耳他：起價100萬

美國：投資需在50到100萬美元之間，並創造10個就業機會

英國：起價250萬

申請瓦努阿圖護照雖然快捷，但卡林和其他一些人士對此比較謹慎，因為瓦國腐敗盛行。因此，卡林的事務所不辦理瓦努阿圖護照。

但這毫不影響富裕的中國人申請瓦國護照。 而在那些拿到瓦國護照的中國人之間，只有大約十分之一曾踏上過瓦國領土，不過這也只是猜測而已。

避稅天堂

Image caption 瓦努阿圖前總理巴拉克·索普稱該國投資移民，出售護照的項目是背叛。

維拉港（Port Vila）是瓦努阿圖的首都。維拉港的街道坑坑窪窪，滿目蒼夷。街上根本沒有交通紅綠燈。然而，隨著汽車的增多，交通擁擠現象也越來越嚴重。

瓦努阿圖還是避稅天堂。最近，由於腐敗及缺乏透明度再次被歐盟列入「黑名單」國家。

瓦努阿圖本國居民也是直到1980年該國獨立時，才正式成為該國公民。之前，這些島嶼由英法兩國共同管治，叫做新赫布裏底群島。

瓦努阿圖共由80多個島嶼組成。獨立前，該國居民沒有國籍。如果任何瓦努阿圖人希望出國的話，需要向英法申請旅行文件，才能出行。

瓦努阿圖前總理巴拉克·索普 （Barak Sope) 也是在該國成立後才有自己的護照。因此，他對此念念不忘，他認為當時的法規是對該國居民的一種侮辱。

反對聲音

Image caption 移民項目代理商巴尼為該國的移民項目辯解。

索普對瓦努阿圖出售護照的做法並不贊同。他認為這是對瓦努阿圖的「背叛」。

近年來，中國投資大量流入該國。"中國人比我們有錢，" 索普憤憤不平地說。

許多當地人也抱怨中國公司在瓦努阿圖只僱用中國人。

BBC記者試圖找到瓦國政府官員了解其投資移民項目，但沒有人願意就此發表意見。但記者找到了一名由政府指定的移民項目代理商巴尼，他發表了自己的見解。

巴尼解釋說，這個問題需要從全球視野出發。 許多其他國家向外國人出售護照賺取投資。瓦努阿圖自然資源不多，而投資移民項目可以為國家帶來很多收入。

然而， 對瓦努阿圖鄉村地區的居民來說， 自從該政策出台後就一直極具爭議。

沒有受益

Image caption 安妮·帕科是當地村莊社區的負責人。

BBC記者跟隨社區負責人安妮·帕科到當地的村莊轉了一圈，那裏距離首都維拉港只有10分鐘的車程，但卻是一個截然不同的世界：貧窮、落後。

安妮說， 當地社區並沒有受益，儘管政府許諾說，該項目的收入將會為當地重建遭到2015年颶風破壞的基礎設施以及家園。

安妮表示，自己的祖先為自由而犧牲。但現在，外國人只要花15萬美元就能買到一本他們的護照。而且，他們根本沒見到任何錢。「這件事該停止了，」她說。

同一個村子的蘇珊指著一口骯髒的水井對BBC記者說，她希望政府能夠安裝自來水龍頭，讓孩子們能夠喝上安全、乾淨的水，能洗上淋浴。

但當地一家報紙經營者丹麥卡格里（Dan McGarry)認為，隨著中國市場的強勁需求，很難想像政府會改變其政策。

據麥卡格里稱，出售護照可以為瓦努阿圖帶來超過30%的收入。這對象瓦努阿圖這樣的小國來說可是一筆可觀的收入。

但與此同時， 他也表示，人們不盡會捫心自問：「這是我們奮鬥的結果嗎？這樣做對嗎？把我們不容易爭取來的主權就這樣賣給出高價的人，這對嗎？」

其實， 這個問題不僅是瓦努阿圖，它也是許多其他國家應該反思的，特別是在日益全球化世界的當今。

但是，亨利與合伙人事務所的卡林則表示，投資移民項目以及通過投資獲得護照這種事並沒有什麼特別的，它只不過是對世界潮流的一種現實反應而已。