中國經濟第三季度增長不及預期：這些數據意味著什麼

你的器材不支持播放多媒體材料 中國經濟放緩如何影響全球

在中美貿易戰持續及內需疲軟之下，中國經濟第三季度經濟增長速度低於預期。

中國官方數據顯示，今年7-9月期間，中國GDP同比增速為6%。此前市場對第三季度的增速預期為6.1%。

中國經濟增速目前已經是近三十年來最低水平。儘管中國政府一直試圖通過減稅等政策支持刺激經濟，但這項數據顯示中國經濟發展動力進一步低迷。

中國政府對今年經濟增速預期為6%至6.5%。而中國經濟增速放緩或對全球經濟帶來深遠影響。

最近幾十年來，中國已經成為帶動全球經濟增長的重要引擎。從日用消費品到機械產品，中國對全球不同商品的大量需求對各國經濟增長都有支持作用。

有分析人士擔憂，中國經濟增速迅速放緩可能會給本已低迷的世界經濟增添衰退風險。

凱投宏觀（Capital Economics）高級中國經濟學家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）認為，中國經濟面臨的壓力會在接下來數月間繼續增加。

他表示，雖然中國官方可能會出台更多政策支持經濟發展，但要想真正見效需要時間。

中國面臨哪些挑戰？

圖片版權 Getty Images Image caption 根據麥肯錫數據，2018年中國佔全球GDP的16％。

去年開始中國與美國之間的貿易戰一直如火如荼，這給中國經濟與消費者帶來巨大不確定性。

同時非洲豬瘟蔓延等內部問題也讓通貨膨脹加劇、國內消費萎縮。

由於貿易糾紛不斷、中國內需疲軟，國際貨幣基金組織（IMF）本周將中國2019年中國經濟增長預期由6.2%下調至6.1%。

另一方面，中美之間也出現了一些積極信號。本月初兩國之間已經達成「第一階段協議」。

中國政府試圖通過減稅及增強金融系統流動性扶持經濟發展，但一些分析人士表示，在中國債務不斷增加的情況下，中國政府在出台刺激政策方面已經變得更加謹慎。

這份數據經濟數據意味著什麼？

卡裏什瑪·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani） BBC亞洲商業事務記者

現在任何對中國經濟數據的分析都會伴隨一則警告：許多經濟學家認為實際數據比我們看到的要低得多，但你應該注意的是，這是經濟發展的軌跡，也是政府釋放的信號。

中國增長數據低於市場預期表明，這個經濟體遭受的打擊超過許多人的想像。

有跡象表明，這些數字應該讓人擔心。本周早些時間，中國總理李克強罕見警告地方官員，要求他們必須「確保」完成今年增長目標。

中國經濟正面臨三個方面的打擊：美國發起的貿易戰、國內需求放緩以及非洲豬瘟給豬農打擊沉重等國內挑戰加劇。這些因素也推高商品價格增長。

中國經濟放緩並不是什麼新鮮事。但是這些挑戰給試圖控制經濟放緩的決策者帶來了新的難題。中國的政治穩定取決於經濟安全。在過去四十年中，共產黨做到了這一點，現在他們的壓力在於是否能繼續履行這個契約。