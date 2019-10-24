中美貿易戰籠罩 全球化更趨重要還是走向低谷
全球貿易一般來講是個小眾話題——它往往只受經濟學家的偏愛，局限於報紙財經版。
但最近備受矚目的貿易爭端改變了這一切，再次強調了貿易對所有人的價值和重要性。
縱觀新聞頭條，人們很容易認為貿易流通的趨勢正在逆轉。持續的中美貿易戰讓華盛頓對超過3600億美元（合2870億英鎊）的中國商品加徵關稅，而北京已對超過1100億美元的美國商品加徵關稅。
在其他地方，日本和韓國的貿易爭端正威脅著智能手機、電腦和其他電子產品的生產，而歐盟和英國則面臨著英國無序脫歐的潛在破壞。
然而，從新聞頭條退後一步，放長遠看事情就不一樣了。 2018年，全球商品和服務貿易額超過25萬億美元，這是直接受美國和中國關稅影響產品價值的50倍以上。
根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，今年全球貿易增長可能已放緩至3％，為2009年經濟衰退以來的最低水平，但趨勢仍總體向好。
經濟學家認為，一個國家與鄰國的貿易越多，其經濟狀況就越好。國內經濟顯著增長的國家貿易增長數字也往往很好。
世界貿易組織（WTO）說：」允許商品和服務不受限制地流動，這種自由貿易政策將加劇競爭，激發創新並促使成功。「
從人類文明社會形成之初貿易就已存在。在公元前3世紀，美索不達米亞城邦（現為伊拉克）與印度河流域文明（今巴基斯坦、印度和阿富汗的部分地區）進行交易。
到公元前2世紀，青銅時代的希臘、埃及、巴比倫王國和赫梯帝國（現為土耳其）經常互相進行貿易，並與遙遠的阿富汗做生意。阿富汗的半寶石、青金石因其濃郁的藍色特徵備受喜愛。
大約公元前1150年，這種相互聯繫的文明出現崩潰。這也許是第一例」全球貿易「崩塌的例子。
今天全球貿易的多樣性令人震驚。以秘魯和肯尼亞等國的出口花卉為例——航空線路帶來了貿易的增長，這項生意現在每年價值超過160億美元。
或以不起眼的自行車為例。 50年前在英國，大多數自行車都出產自一個城市：諾丁漢。英國小布自行車（Brompton Bikes）公司的亞當（Will Butler-Adams）說，如今該行業的全球價值為450億美元，它依賴於一條整合的全球供應鏈：保加利亞的鋼圈、中國的鈦原料、台灣的金屬以及美國的飛輪。
20世紀半導體芯片技術最大程度幫助強化了我們之間的聯繫。
據估計，西方國家的普通客戶現在每天都使用40顆繞地衛星提供的服務，這全歸功於計算機芯片。
雖然硅是這個5000億美元產業的核心自然要素。90％的硅在地殼被發現，其中大部分來自北卡羅來納州的一個名為雲杉松（Spruce Pine）的小鎮。在這裏開採一種特別純淨的石英源，再從中提取硅。
礦山經理羅爾夫·皮珀特（Rolf Pippert）說：」這確實有些難以想像，幾乎每部手機和計算機芯片中都有產自這裏的石英。「
現代歷史上有兩波漫長的全球化浪潮。第一次始於1815年拿破侖戰爭之後，結束於第一次世界大戰。第二次於1945年後開始，現在仍在繼續。今天的商品出口量是1913年的40多倍，約佔全球總產量的25％被銷往國外。
現在我們看到了另一個重大變化。
儘管在過去幾個世紀裏世界經濟從農業向製造業轉型，但在過去20年，服務業的發展速度要快得多，目前已佔全球GDP的68％。然而，國家之間服務貿易的壁壘仍然存在，並影響了經濟增長。
凱投宏觀(Capital Economics)的經濟學家西蒙·馬卡達姆（Simon MacAdam）認為：」如果沒有足夠的銀行、會計和保險等商業服務來支持全球運營，那製造世界一流的商品有什麼用？「
在出口方面，中小企業的代表性通常不足。較大的公司有更多吸收並開拓新海外市場的資本和資源，而較小的公司通常很難及時獲得所需的相關信息。
但全球貿易格局的最新變化，例如全球化價值鏈的興起和數字化轉型，為中小企業提供了融入全球經濟的新機會。
在定制和差異化產品方面的靈活性，使得中小企業在全球市場中具有競爭優勢，因為它們可以響應不斷變化的市場條件和日益縮短的產品生命週期。
那接下來呢？ 21世紀初的前幾十年被認為是」亞洲世紀「。儘管批評家可能會引用周恩來經常被爭議的話：」現在下結論為時太早「。但可以肯定的是，既定的交易方式已經發生了根本性的改變。
我們看到「金磚四國」（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）等新同盟的崛起，以及澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南等國達成《跨太平洋伙伴關係全面進步協議》（CPTPP），CPTPP簽署國家已組合為世界第三大自由貿易區。
世界上更大的兩個貿易同盟是美國、加拿大和墨西哥之間的《北美自由貿易協定》以及歐盟。
自由貿易的擁護者說，儘管全球化在一些國家造成政治壓力，但隨著就業方式的轉變，退回到簡單的貿易保護主義只會惡化問題而不是解決問題。
關於這一點，國際貨幣基金組織首席經濟學家吉塔·戈皮納特（Gita Gopinath）在本月初的總結中明確提到了緩解當前貿易爭端的全球重要性。
」要振興經濟增長，政策制定者必須消除協議設置的貿易壁壘，遏制地緣政治緊張局勢並減少國內政策的不確定性。「
這些最終都和貿易有關。