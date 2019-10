中美貿易戰火波及英國《哈利·波特》書商

圖片版權 PA Media Image caption 《哈利·波特》系列圖書

中美貿易戰戰火持續,殃及池魚,英國布盧姆斯伯裏出版社(Bloomsbury Publishing) 意外成為受害者。

該公司的出版物包括《哈利·波特》(Harry Potter)系列,公司首席執行官奈傑爾·牛頓(Nigel Newton)說,9月1日之後,在中國印刷售往美國的書籍一夜之間成本上漲了15%。

這是中國與美國貿易戰升級後兩國互徵關稅造成的。

牛頓對BBC表示,「這不是我們預期中的成本,我們原本希望能不受其影響。」

英國布盧姆斯伯裏出版社預計,關稅對當前財政年度的影響很小,並表示未來也會有多種方法緩解關稅帶來的影響。

此前加徵關稅主要針對汽車、食品、鞋等商品,但許多人沒有想到書籍竟也會成為加徵關稅的對象。

除此以外,牛頓表示,布魯姆斯伯裏出版的部分插畫書是在中國印刷的,「因為不光質量很好,價格也很好」。

「下半年比重更大」

出版公司表示,他們預計全年業績將符合預期。

截至8月底的六個月中,該出版商報告其銷售額下降5%,跌至7130萬英鎊,稅前利潤下降接近19%,跌至130萬英鎊。

然而,該公司依然表示,對未來銷售充滿信心。

牛頓對BBC表示:「一般而言,出版社的業績下半年比重更大,因為10月份是返校季,下半年還有聖誕節這個重要的送禮季,所以這幾乎是分成兩個半場的比賽。」

本月,布魯姆斯伯裏出版的書籍包括插圖版的《哈利波特:火杯的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)在內。

該公司發表聲明稱,「由於我們在下半年擁有強大的消費群體,因此我們預計下半年的銷售業績將比前幾年的銷售額比重更大。」

近年來,有人擔心電子書和其他新技術的出現會不利於出版業。

但牛頓認為,「出於多種原因,出版業有可能成為數字化革命的贏家。」

「不論讀者是購買電子書還是印刷品,對我們而言都沒關係——他們還是從我們這裏買書。」

「其次,電子書讓世界各地的人們每周七天,每天24小時不間斷地都能讀到書。」

「再者,互聯網本身創造了大量新方法,可以通過社交媒體和更具針對性的電子郵件投放來吸引讀者。」

「數字資源是布魯姆斯伯裏出版公司增長喜人的領域之一。在此期間,銷售額已增長了73%。」