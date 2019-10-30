中美貿易戰火波及英國《哈利·波特》書商

圖片版權 PA Media Image caption 《哈利·波特》系列圖書

中美貿易戰戰火持續，殃及池魚，英國布盧姆斯伯裏出版社（Bloomsbury Publishing） 意外成為受害者。

該公司的出版物包括《哈利·波特》（Harry Potter）系列，公司首席執行官奈傑爾·牛頓（Nigel Newton）說，9月1日之後，在中國印刷售往美國的書籍一夜之間成本上漲了15%。

這是中國與美國貿易戰升級後兩國互徵關稅造成的。

牛頓對BBC表示，「這不是我們預期中的成本，我們原本希望能不受其影響。」

英國布盧姆斯伯裏出版社預計，關稅對當前財政年度的影響很小，並表示未來也會有多種方法緩解關稅帶來的影響。

此前加徵關稅主要針對汽車、食品、鞋等商品，但許多人沒有想到書籍竟也會成為加徵關稅的對象。

除此以外，牛頓表示，布魯姆斯伯裏出版的部分插畫書是在中國印刷的，「因為不光質量很好，價格也很好」。

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「下半年比重更大」

出版公司表示，他們預計全年業績將符合預期。

截至8月底的六個月中，該出版商報告其銷售額下降5%，跌至7130萬英鎊，稅前利潤下降接近19%，跌至130萬英鎊。

然而，該公司依然表示，對未來銷售充滿信心。

牛頓對BBC表示：「一般而言，出版社的業績下半年比重更大，因為10月份是返校季，下半年還有聖誕節這個重要的送禮季，所以這幾乎是分成兩個半場的比賽。」

本月，布魯姆斯伯裏出版的書籍包括插圖版的《哈利波特：火杯的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）在內。

該公司發表聲明稱，「由於我們在下半年擁有強大的消費群體，因此我們預計下半年的銷售業績將比前幾年的銷售額比重更大。」

近年來，有人擔心電子書和其他新技術的出現會不利於出版業。

但牛頓認為，「出於多種原因，出版業有可能成為數字化革命的贏家。」

「不論讀者是購買電子書還是印刷品，對我們而言都沒關係——他們還是從我們這裏買書。」

「其次，電子書讓世界各地的人們每周七天，每天24小時不間斷地都能讀到書。」

「再者，互聯網本身創造了大量新方法，可以通過社交媒體和更具針對性的電子郵件投放來吸引讀者。」

「數字資源是布魯姆斯伯裏出版公司增長喜人的領域之一。在此期間，銷售額已增長了73%。」