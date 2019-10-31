香港經濟步入衰退：專家稱若抗議持續影響更大

圖片版權 AFP Image caption 香港示威持續多個月，暫時未有平息的跡象。

香港持續四個多月的反《逃犯條例》修訂抗議活動和中美貿易戰，令香港經濟情況嚴峻。香港政府經濟顧問今天將公布第三季經濟數據。

香港行政長官林鄭月娥預料，香港經濟連續兩季出現季度負增長，香港步入「技術性衰退」，不排除香港全年經濟會出現負增長。

香港政府目前投入超過200億港元紓困措施，林鄭月娥說這只是「治標」的方法，要「治本」只有「盡快遏止暴力」。

事實上，在抗議活動出現前，香港經濟已出現放緩。有學者認為，中美貿易戰對香港經濟影響更大，但示威活動加快了衰退的步伐，如果抗議活動持續，對經濟的影響亦會擴大。

「全方位打擊」

自6月中開始，香港圍繞《逃犯條例》修訂的爭議從相對和平的集會遊行，逐步演變成激烈和暴力的警民衝突，抗議地點「遍地開花」，多處出現催淚彈和汽油彈，香港地鐵和被指「親中」的商店成為暴力示威者衝擊的目標。

香港旅遊業界錯過了暑假和中國「十一黃金周」，旅遊景點不再出現以往遊客雲集的畫面。有在旺角露天市場女人街的店主此前接受BBC中文訪問時表示，生意大幅下滑，可能幾個月內便要倒閉。

香港「蘭桂芳協會」主席盛智文對BBC中文表示，預料本年度萬聖節前往蘭桂芳的人數會比去年少一至兩成。

圖片版權 AFP Image caption 部分位於市區的商戶經常因為示威活動而要關門。

在香港經營四間酒店的奧華集團在過去三個月入住率跌了三成。集團行政總裁紀利仕（Girish Jhunjhnuwala）對BBC表示，對於香港目前狀況影響本土經濟感到痛心，他說平日的生意尚可，但許多客人選擇在示威活動展開的周末前就離開，公司為此供客人引入具彈性的取消訂房政策。

香港財政司司長陳茂波在一篇網志中表示，香港8月和9月訪港旅客數字合計跌幅約37%，10月上半月情況更差，跌幅近五成，酒店8月份入住率只有66%。

過去數個月很多商店因為示威而被迫間歇性停業，加上市民出外消費意欲下降，8月零售業銷貨值按年大跌23%，是有紀錄以來最大單月跌幅。

陳茂波形容，香港經濟受到「外憂內患」的「全方位打擊」。外界一般解讀「內患」為香港政治風波、「外憂」則是中美貿易戰及全球經濟增長放緩的影響。

中美貿易戰影響香港進出口貿易，據港府提供的外貿數據顯示，香港9月份商品出口貨值按年跌7.3%。

港府原本預測香港全年經濟增長為0至1%，但能否實現存在難度。香港行政長官林鄭月娥10月29日對媒體說，預料2019年香港全年經濟很有機會出現負增長，「情況非常嚴峻」。

圖片版權 Reuters Image caption 迪士尼樂園人流冷清，都不太需要排很長的隊伍。

專家：中美貿易戰影響較大

林鄭月娥說，港府自8月份起投入超過200億港元紓困措施，希望「撐企業、保就業」。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才對BBC中文說，香港政府提出的紓困措施，連同施政報告的建議，大約花了300多億港元去刺激經濟增長，300多億大概就是香港一年本地生產總值（GDP）的一個多百分點，如果300多億港元仍然未能保持正增長，這一次衰退「相對嚴重」。

他表示，雖然旅遊業佔香港經濟規模只有約4%，但連同零售、酒店業等，旅客數字下跌對香港影響很大。目前一些數字顯示，餐飲、零售業倒閉的數字未算很高。

香港飲食界立法會議員張宇人稱，暫時知道有200至300間食肆結業，預料最終會有過千間結業，觸發倒閉潮。

麥萃才分析稱，幾百間食肆在全港食肆總數來說比例未算多，他估計許多餐廳和店鋪仍然處於觀望態度，期望撐過年底聖誕節和新年的旺季，再加上租約問題未會即時結業，其影響未必即時在數字上看得到。

「如果沒有暴力事件，晚上上街安全，交通工具正常，做到這樣的話，海外會取消旅遊警示，那旅客就會回來，」麥萃才說。

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但他認為中美貿易戰對香港經濟的影響更大，因為香港進出口及轉口業務受到影響。

早在「反送中」抗議發生前，香港經濟已出現放緩。根據香港統計處此前發佈的數據，香港在2018年第4季經濟按年增長僅1.2%，2019年第1及第2季的經濟按年增長只有0.6%及0.5%。

美國克林信大學（克萊姆森大學）經濟系副教授徐家健對BBC中文表示，長期來看中美貿易戰對香港的根本性影響會較大，不過香港在貿易戰中「做不到什麼」，所以港府只可以把目光放在社會穩定方面，以旅遊業及消費著手去維持經濟。

香港特首林鄭月娥說，目前的紓困措施只是「治標」的工作，「治本」的工作是「盡快遏止暴力」。

徐家健認同社會穩定有助改善旅遊、零售和消費，但他質疑林鄭月娥政府目前所推行的「止暴制亂」措施能否令到社會穩定。

「過去幾個月，政府透過警察所謂嚴正執法（去應付示威），效用不是很大，有時甚至有反效果，」他說，「政府一直以來的方法是否有效？」

徐家健認為，抗議事件短期內不會令香港經濟前景出現長遠隱憂，因為在示威事件過後，遊客和消費等方面均可以好快恢復，但如果事件拖延至新年過後，經歷另一個半年，屆時經濟會否很差，就值得關注。

香港浸大學者麥萃才認為，這次政治事件暫停不代表解決了社會潛在問題，「或多或少影響到心理」，如果風波很快平息，遊客方面或許能夠回復過往水平，但如果香港社會持續不穩定，則會影響形像和聲譽，一旦香港作為金融中心的可信度受影響，就不排除影響外資決定是否在香港集資，或是令在港資產流向其他地方。