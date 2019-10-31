盛智文談香港經濟：正處於中美貿易戰漩渦之中

香港「反送中」示威爆發四個多月，特區政府官員表示，香港經濟已出現衰退。香港行政長官林鄭月娥多次表示當局將適時採取措施。

因經營中環蘭桂坊酒吧區而廣為人知的商人盛智文（Allan Zeman）10月29日對BBC中文表示，他認為只要住房問題得到解決，示威群眾自然得到安撫，從而平息當前緊張局勢。

盛智文還表示有信心中美兩國元首能在11月份亞太經合組織（APEC）峰會上籤署首階段協議，緩解中美貿易戰。然而，10月30日，峰會東道主智利突然宣佈取消會議，給中美貿易協定簽署帶來了變數。