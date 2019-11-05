圖片版權 Reuters Image caption 萬聖節演變成示威，警方封鎖蘭桂芳，酒吧生意大受影響。

香港經濟受到中美貿易戰和持續多個月的示威活動影響，前景並不明朗。香港政府統計處10月31日公布第三季本地生產總值預先估計數字，較去年同期下跌2.9%，是2009年全球金融危機以來，首次錄得季度按年跌幅。環比數據顯示，香港已連續兩季出現按季負增長，香港經濟步入「技術性衰退」。

香港行政長官林鄭月娥曾經表示，香港目前面對的經濟下行比2003年遭遇「非典型肺炎」疫情（SARS，香港稱為「沙士」）或金融風暴等時期「更嚴峻」。

香港當年經歷政治風波及金融危機時，情況有多差？目前情況會否步當年後塵？BBC中文嘗試參考各個數據，了解香港如何經歷20多年來的政治風波及金融危機。

股市、經濟增速、失業率

香港自1997年主權移交以來，多次重大的經濟下滑均與金融及股票市場有關：1997年的亞洲金融風暴、2000年的互聯網泡沫破裂，以及2008年的美國次貸危機觸發的全球金融海嘯。這些事件令恆生指數大跌，香港步入衰退。

2003年，香港爆發「非典型肺炎」疫情，疫症造成299人死亡，全市癱瘓，學校停課，人人帶口罩出門，在疫情嚴重的住宅區，居民需要被隔離。這場疫情令原本試圖復蘇的經濟再次走下坡路，失業率上升至自主權移交以來的高峰，突破8%。

圖片版權 AFP Image caption 多家店鋪受示威影響要間歇性停業。

兩次金融危機過後，香港經濟重上軌道，經濟增速平穩，同時失業率靠穩，在近年均低於3%。

恆生指數與中國大陸市況愈來愈具關連性，「港股直通車」開始後，大陸資金大舉南下，一度令港股急升，但同樣地，2015年和2016年，當中國股市出現大小型股災時，港股隨之下跌。

2018年年初，恆生指數創下歷史高位，曾達超過3.34萬點，不過，之後美國股市因債息急升而暴跌，影響港股升勢，在全球經濟放緩及中美貿易戰陰霾下，一直未能向上。

根據香港政府介紹，當地四個傳統主要行業是金融服務、旅遊、貿易及物流、專業服務及其他工商業支援服務。

根據統計處數據，「金融服務」以及「貿易及物流」佔本地生產總值最高份額，但進出口貿易近年有下降趨勢，如果不算物流，金融保險業佔比已超越進出口貿易，旅遊業則維持在個位數水平。

房價的變化

另一個備受關注的經濟指標是香港房價。

1997年之前，香港樓市炒風盛行，但在亞洲金融風暴後泡沫爆破，造成很多「負資產」，即是一些人因為向銀行借高按揭短炒，但房價下跌，令物業市值比按揭貸款還要低，借款人無法還清款項，不能轉賣物業，而變相破產兼負債。

樓市自此經歷多年的低潮。2003年「非典」疫情爆發，疫情重災區淘大花園，當年出現「恐慌性拋售」，只需55萬元就可以買入單位，如今，該處最便宜的單位達600萬。

但在撐過2008/09年的金融海嘯後，樓房供應量不足，房價和租金均不斷創新高，人工加幅遠遠追不上房價。

從政府數據也看得到，即便是比較廉價的香港新界小型單位，其房價也上升至四人家庭難以負擔的水平。

根據國際公共政策顧問機構Demographia的研究，香港連續九年成為全球最難置業的城市，以家庭收入中位數計算，一個普通香港家庭要不吃不喝20.9年才能置業。

然而，香港已經置業的人士當中，超過六成已經完成供樓，地產業界普遍分析認為，香港再次出現大規模負資產的可能性不高，目前房價問題最困擾的是未能入市的人。

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比非典和金融風暴時更嚴峻？

香港行政長官林鄭月娥曾經表示，香港目前面對的經濟下行比2003年「沙士」或金融風暴時期「更嚴峻」。

美國克林信大學（克萊姆森大學）經濟系副教授徐家健對BBC中文表示，不認同目前情況比「沙士」時期差，「其他人可能被嚇倒，但留意數據，知道發生什麼事的人，就知道樓市、股市、就業市場好，難以和『沙士』比較……看失業率，跟沙士』時比較差很遠，樓價、股市其實都挺硬，也不是大跌，當年樓價跌幅超過一半，現在根本不是那回事。」

香港整體失業率未見顯著升幅，維持在約3%，但部分受示威活動影響的行業，比如餐飲服務業的失業率大幅上升至6%，為六年來的高位。香港飲食界立法會議員張宇人稱，暫時知道200至300間食肆結業，預料最終會有過千間結業，觸發倒閉潮。

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香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才對BBC中文表示，雖然旅遊業只佔約4%，連同其他零售、餐飲、酒店業等，影響70、80萬人。他說，目前許多商店和食肆可能希望撐過聖誕節與新年，但如果第四季都無改善，可能會有更多店結業和清盤，可能令失業率上升。

根據香港統計處數據，9月份零售業總銷貨價值臨時估計299億元，按年下跌18.3%。

但徐家健教授則比較樂觀，他認為從事旅遊及零售業的人，就算面對裁員也可以轉工，不過收入可能減少。

「我跟業界的人接觸，有些做街坊生意的茶餐廳說，招聘比較容易，因為有些人不做旅客生意轉行，而亦因為示威活動，更多人留在自己地區吃飯，生意好了。」

示威活動持續一定衝擊旅遊業界，但他認為，遊客過多反而扭曲了經濟生態，令很多市民不喜歡。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 旺角冷清的女人街，如今少了很多手提行李箱的大陸遊客。

「如果不做遊客生意，也可以轉攻本地市場，不用一定開高端大品牌和金鋪藥房，可以照顧香港的需要，」他說，「如果香港市面更適合本地人消費，那麼香港人就不用一休假就去台灣和日本旅遊。」

香港中文大學經濟學系副教授莊太量對BBC中文表示，香港目前狀況未有比「沙士」時期差，「沙士」時期是大部分日子也沒有活躍經濟活動，但現在示威集中在周末。

他說，香港示威加速經濟衰退的步伐，但一旦社會事件緩和，旅遊及零售等行業有望反彈，預計失業率可能會微升至3.1%至3.2%的水平，但不會影響樓市。

如果單看經濟增長，香港在爆發「反送中」抗議前，增速已經放緩至不足1%，有些專家認為，中美貿易戰比起抗議事件，更影響香港經濟。

莊太量指出，中美貿易戰和香港抗議固然有影響，但更大原因是香港本身的人口結構性問題，每年的退休人士比進入勞動力市場的人多，勞動力萎縮下難以保持高增長。

「就算沒有中美貿易戰，社會運動緩和，經濟增速都不會大幅反彈，」他說。