中國推出「世界上最大的5G網絡」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的移動運營商已開始向消費者提供5G服務。

隨著中國謀求成為全球技術領導者，中國的移動運營商已開始向消費者提供5G服務。

中國三大電信運營商中國移動、中國聯通和中國電信在周四公布了他們的5G數據計劃。

5G在中國被投入商用，正值北京和華盛頓捲入一場持續的貿易和科技競爭之際。

韓國、美國和英國都於今年推出了下一代的5G網絡服務。

5G是「第五代移動通信系統」的簡稱，它將提供更快的數據下載和上傳速度，並伴隨著更廣泛的覆蓋範圍和穩定的連接。

中國的運營商原計劃在明年推出商用5G服務，但後來加快了推出速度。

據官方媒體報道，目前，這項超高速服務在包括北京和上海在內的50個中國城市向消費者開放，月費從128元到599元之間。

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中國政府在一份聲明中表示，到今年年底，將有超過13萬個5G基站被激活，以支持5G網絡覆蓋。

聲明說，這將使中國的5G網絡成為世界上最大的5G部署之一。

近幾個月來，中國和美國一直在爭奪全球科技行業的領導地位，中國科技巨頭華為成為了兩國科技角力的旋渦中心。

華為為中國的5G項目提供了規模龐大的網絡設備，並一直在與其他國家談判，以幫助它們建設5G網絡。

然而，美國已將華為列入黑名單，稱其對國家安全構成風險，並游說盟友不要讓華為進駐其5G網絡。

華為對此予以否認。很多中國人認為，美國的行動是其試圖遏制世界第二大經濟體崛起的行動的一部分。