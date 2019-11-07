圖片版權 Reuters Image caption 馬雲剛卸任阿里巴巴主席不久。

美國《福布斯》雜誌指出，儘管中美貿易戰與中國經濟增長放緩等不利因素存在，中國400強富豪的總財富在過去一年仍有超過20%的增長，合共達1.29萬億美元。

《福布斯》星期四（11月7日）發表2019年福布斯中國富豪榜，榜首由剛卸任阿里巴巴董事局主席的馬雲蟬聯。榜單編輯團隊推算其財富在過去一年增長10.4%，至382億美元。

地產商碧桂園的聯席主席楊惠妍連續三年成為榜單前十強位置中的唯一女性，估計擁有財富239億美元；今年榜單上400位富豪中，女性佔27人，部分與配偶或家族共享財富。

《福布斯》指出，從事醫藥、網購行業的富商在過去一年實現財富增長，也有人透過企業上市集資創富。汽車業者則因為銷售下跌而蒙受損失，財富萎縮。

福布斯中國總編範魯賢（Russell Flannery）評論說：「中國經濟增長或許在放緩，但是中國富有聰明才智的企業家仍然找到創業造富的方法。資本市場帶來的幫助也很顯著。」

中國10月份公布2019年第三季度國內生產總值（GDP）同比增速為6%，仍處於近30年來最低水平。由於貿易糾紛不斷、中國內需疲軟，國際貨幣基金組織（IMF）將中國2019年全年經濟增長預期，由6.2%下調至6.1%。

不過，《福布斯》認為過去一年中國消費者開支增加，並越來越多在網上消費，造就部分上榜富豪繼續「興旺發達」。

《福布斯》表示，今年上榜富豪中，超過一半在過去一年財富有所增長；約25%上榜者財富減少。

榜單編輯團隊分析，蟬聯榜首的馬雲財富增長是源於中國電子商務一片繁榮，阿里巴巴在紐約上市之股票受益所致。

《2019年福布斯中國富豪榜》前十名

馬雲——阿里巴巴前主席（382億美元） 馬化騰——騰訊創始人（360億美元） 許家印——廣州恆大集團主席（277億美元） 孫飄揚——江蘇恆瑞醫藥董事長（258億美元） 楊惠妍——佛山碧桂園集團聯席主席（239億美元） 何享健——佛山美的集團創始人（232億美元） 黃崢——拼多多創始人（212億美元） 丁磊——網易首席執行官（172億美元） 秦英林——牧原食品股份實際控制人（166億美元） 張一鳴——北京字節跳動科技有限公司首席執行官（162億美元）

資料來源：福布斯雜誌