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中國敬業集團周一（11月11日）宣佈將與英國鋼鐵公司（British Steel）簽訂拯救協議。

敬業集團宣佈將在英國鋼鐵投資12億英鎊。不過，敬業集團並未保證這一投資將拯救多少個工作崗位。

今年五月，英國鋼鐵公司進行破產清算，此後英國政府通過官方接管人暫時維持著公司的運轉。

除了在斯肯索普（Scunthorpe）和提賽德（Teesside）兩處分部共僱傭4000人之外，英國鋼鐵公司還在供應鏈上支持著另外20000個職位。

此外，還有1000個職位位於法國和荷蘭——而這些職位也都包含在拯救協議當中。

英國鋼鐵公司斯肯索普分部的一名員工向BBC表示：「這事一直令人很擔憂，沒有知道將會發生什麼……他們還會有沒有工作，能不能還供房貸，能不能養家糊口。現在這是個非常好的消息。」

預計雙方將會簽訂一份協議，不過該公司仍將繼續由官方接管人運營至少一個月，然後才會進行轉移。

中國敬業集團是什麼企業？

敬業集團有2.35萬名僱員，除了鋼鐵生產這個主業以外，該集團還涉足旅遊業、酒店業和房地產業。

該公司的註冊總資產為390億人民幣（44億英鎊）。據其官方網站，敬業集團在2019年的中國500強企業當中排名第217位。

該公司向全中國出售其產品，也將產品出口至超過80個國家和地區。

敬業集團的產品在一些重大項目當中被使用過，比如北京大興國際機場，以及石家莊的地鐵系統等。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國鋼鐵公司是斯肯索普地區最大的僱主。（英文）

英國鋼鐵公司有多重要？

行業游說團體英國鋼鐵（UK Steel）總監加雷思·史戴斯（Gareth Stace）在周一（11月11日）接受BBC電台第四台訪問時表示，正在被收購的這項產業「對我們國家來說是重大的資產」，因為它佔了英國鋼鐵生產量的三分之一，其中大多數來自斯肯索普。

他說，斯肯索普的分部需要「非常重大的投資」，因此對敬業集團即將宣佈的協議是「非常歡迎」。

「敬業打算作重大投資，凖備長期投入，所以這不是要讓工廠再繼續運轉一兩年的事情。以我對這家公司的了解，它是看未來的，所以我們不會在三年、五年或者十年後又回到現在這個位置。」

此前，該公司曾與土耳其軍方養老基金（OYAK）旗下的子公司阿塔爾（Ataer）商量拯救協議。

敬業集團要在這宗收購中得到什麼？

BBC商業事務記者多米尼克·奧康內爾（Dominic O'Connell）分析

一家位於中國河北省內的鋼鐵生產企業，在斯肯索普一家掙扎求存的工廠裏看到了什麼機會？這一點很難知道，特別是我們現在對於即將收購英國鋼鐵公司的敬業集團所知還那麼少。

公開的信息並不多——系列報道肯定是沒有的，而該組織的臉書（Facebook）主頁則讚揚自己發展迅速，僅用了20年就成為鋼鐵業行業重要企業。

該公司的一段宣傳短片中說，在此過程中，公司「用智慧和汗水鋪就一條超越平凡的發展之路」。

表面上，這家中國公司感興趣的是英國鋼鐵公司所生產的那些它自己不生產的產品。英國鋼鐵是生產鐵軌和「長型產品」的專家，後者是泛指建築用線材，以及用在汽車輪上的高質量鋼村，此外還有其他工業應用材料。

敬業似乎不生產前兩者，所以收購英國鋼鐵公司應該會給它帶來一些珍貴的技術和新的產品線。這個附加值是在投資斯肯索普時必須考慮在內的。如果像報道所說的，敬業想要增加產量的話，高爐和焦爐就必須翻新，成本約在5億英鎊。

據史戴斯所說，英國鋼鐵公司的輸出是與敬業集團互補的。他表示，英國鋼鐵公司和敬業集團都生產線材，但卻有一個關鍵的差別。

「其實，英國鋼鐵公司是造鋼軌，高質量的鋼軌和大型型鋼，比如鋼樑，這是敬業不做的。這不僅能增加敬業可以生產的產品各類，而且更重要的是，保證了在英國的立足。」

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英國鋼鐵公司會就此扭轉形勢嗎？

史戴斯表示，他認為英國的鋼鐵工業現在有可能在全球競爭，而他正要發表一份有關改革理念的宣言。

「但是，我們存在的問題是，我們在英國面對著一個沒有競爭力的行業環境，這一點政府可以改變，」他說。

「我說的是能源成本、業務費率、採購——政府更多地從英國購買鋼材——自由和公平的貿易，甚至給研發部門更多的支援，後者是我們脫離歐盟之後將會失去的。」

他說：「政府需要做的是給我們那樣的一個行業環境。我們能夠在全球市場當中蓬勃發展，給英國經濟帶來高收入、高技術的就業崗位。」

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接下來的計劃

就長期而言，外界相信雖然敬業集團承諾了增加生產，但也提醒，成本可能需要削減。

據報道，這家中國公司計劃將斯肯索普的產量從一年250萬噸增加到一年超過300萬噸。

敬業集團董事長李趕坡最近參觀了英國鋼鐵公司的工廠，並與斯肯索普的下議院議員、布裏格和古爾選區代表尼克·達金（Nic Dakin）和安德魯·珀西（Andrew Percy）見了面。

珀西向《格里姆斯比電訊報》（Grimsby Telegraph）表示，他已經得到了關於公司未來的承諾。