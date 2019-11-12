「雙十一」購物狂歡折射貿易戰影響與中國經濟轉型壓力

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「雙十一」（11月11日）這一天，阿里巴巴公布的旗下電商平台的交易額達到2684億元，再次刷新紀錄。

在中美貿易戰背景下，往年「雙十一」表現亮眼的美國農產品，這次沒能大規模進入中國人的購物車。而中國人加大力度「買買買」，能否幫助中國提振內需，完成經濟動力轉型？

「美國櫻桃」變成「智利櫻桃」

在「雙十一」，如果在淘寶或者天貓搜索「美國櫻桃」，出來的結果全部是智利的櫻桃。原因之一是智利櫻桃比美國櫻桃成熟更晚，在「雙十一」更當季。不過，即使今年當季的美國櫻桃在中國市場依然遭遇不利。

隨著中美貿易戰不斷升級，中國的報復性關稅很快延及美國水果。根據路透社消息，美國出口中國的櫻桃從2017年5月的1505噸，跌到2018年同期的337噸，今年進一步跌至187噸，縮水接近九成。

往年「雙十一」上頗受歡迎的美國蛇果，在淘寶搜索，銷量第一的卻是原產地中國甘肅的蘋果，真正從美國進口的則銷量平平，大部分月銷幾十筆。而在2015年 「雙十一」，24小時曾賣出100萬顆美國華盛頓加力蘋果。

圖片版權 Getty Images Image caption 五年前，皮特·維爾布魯格的水果公司就在一次預售中賣掉108噸美國櫻桃，相當於1000個大中型超市一天的銷量。

在貿易戰前，美國水果在淘寶和天貓上一直是「明星級」的存在。2014年9月19日，阿里巴巴在美國上市，阿里邀請八位敲鐘人中，唯一的一名非中國籍人士就是華盛頓州的櫻桃果農皮特·維爾布魯格。

五年前，皮特·維爾布魯格的水果公司就在一次預售中賣掉108噸美國櫻桃，相當於1000個大中型超市一天的銷量。

此後，阿里巴巴還和美國西北櫻桃種植者協會（Northwest Cherry Growers）合作推廣美國櫻桃，並使中國成為後者最大的海外市場。

美國果農對中國市場快速產生興趣，但很快因此蒙受損失。美國西北櫻桃種植者協會主席瑟爾拜（Thurlby）接受美國媒體採訪稱，除了對華出口減少帶來的直接損失，中國市場收縮對其他所有市場都造成壓力，價格普遍受到影響。

蘋果同樣遭受重創。美國蘋果協會（US Apple Association）數據顯示，2018－19季，美國蘋果總出口量已同比下降27%。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國對美方的報復性關稅下，美國水果的稅率經多次調整大多已升至50%，櫻桃和蘋果等關稅更是高達60%。

「一帶一路」櫻桃

中國對美方的報復性關稅下，美國水果的稅率經多次調整大多已升至50%，櫻桃和蘋果等關稅更是高達60%。

高關稅下，其他國家的進口水果就顯得更有競爭力，空出來的市場被中國所說的「一帶一路」國家佔據。

除了近兩年在中國熱銷的智利櫻桃外，今年5月，中亞國家烏茲別克斯坦的櫻桃佔據了中國進口櫻桃總量的近一半。

6月和7月，土耳其伊茲密爾和阿菲永兩個省的櫻桃分別登陸中國。前者首次試水10噸，後者則與中國進口商簽署1500噸的訂單。此外，塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦的櫻桃也進入中國。

中國似乎也在有意幫助這些國家的水果取代美國，比如放寬防蟲標凖，從十幾天冷藏，降低到只須數小時熏蒸即可。

Image caption "一帶一路"被許多評論家比作中國的第二次開放和中國的馬歇爾計劃，甚至被認為是中國的外交傑作

這些國家被中國視為其「一帶一路」倡議所覆蓋的國家，中國希望通過建立交通等基礎設施，加大與這些國家的貿易往來。但也有質疑者提醒，中國通過大量借貸投入基建，使「一帶一路」國家無力償還，陷入債務陷阱，只好讓渡基礎設施的使用或經營權給中國。

再創佳績的「雙十一」背後的挑戰

「雙十一」成交總額為2684億元人民幣，雖然再次刷新本就令人咋舌的紀錄，但最近兩年增幅已大幅放緩。

相比往年動輒翻倍的增幅，今年增幅為25.7%，相比去年小幅下降。

分析師稱，銷售額增幅不及去年，因在中國經濟增速或創下歷史低位之際，中國整體電商行業放緩。

但包括電商在內，中國對提振消費依然寄予厚望。

全球需求放緩、產能轉移，以及貿易戰等多種因素影響，出口這架馬車已經不是中國經濟的主要驅動力。而中國高企的政府負債也使加大基建投資可能帶來系統性風險。

因此，消費成為中國刺激的重點。路透社援引中國國家信息中心一位專家稱，今年除消費回穩外，工業增加值、投資等都在回落，經濟下行壓力只增不減，因此擴大內需刺激消費就成為當下政策的重點。

然而，中國面臨特殊的「城鄉二元」結構，城鎮居民成為消費主力，大量農村居民還處於低收入水平，他們的消費需求沒有被釋放出來，消費的進一步增長很可能進入瓶頸期。