臉書半年刪除32億假帳戶及上千萬條虐童內容

圖片版權 Press Association Image caption 臉書（Facebook）發佈內容審核報告稱，刪除大量有關虐待兒童和自殺的帖文。

據路透社報道，社交媒體巨頭臉書（Facebook）周三（11月13日）發佈最新內容審核報告，稱今年4月至9月間刪除32億個虛假帳戶，以及上千萬則有關虐待兒童和自殺的帖文。

根據該報告，與去年同期刪除15.5億個虛假賬戶相比，今年刪除的假賬戶數量增長超過一倍。今年前三個季度一共刪除了多達54億個虛假帳戶，比去年全年還要多20億。

臉書首席執行官扎克伯格表示，臉書會一直努力找出虛假訊息內容，並予以刪除。他還呼籲其他平台效仿，刪除可疑的虛假賬戶。

臉書副總裁羅森（Guy Rosen）早前透露，平台用戶中大約有5%是可疑假賬戶，公司利用新技術自動刪除負面的虛假信息。

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臉書這一全球最大社交網絡平台，還首次披露公司從旗下照片共享應用Instagaram中刪除的帖子數量。虛假信息研究人員已確認，Instagram成為假新聞的傳播渠道，越發令人擔憂。

此次公布的是該公司第四份內容審核報告，其中指出，Instagram上主動檢測到的違規內容比例在所有類別均低於臉書。這些檢測工具最初主要部署於臉書應用上。

今年第三季度，該公司在臉書上刪除了超過1160萬條描寫兒童裸體及對兒童性虐待的內容，在Instagram上刪除了75.4萬條同類內容。

執法機構擔心，臉書計劃通過加密其通信服務為用戶提供更多隱私保護，這將妨礙為打擊虐待兒童採取的行動。

上個月，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，這項更改將使該平台變成「捕食者和兒童色情業者的夢想樂園」。

臉書還首次在報告中添加了針對涉及自殘內容所採取行動的數據，它在第三季度刪除的描述或鼓勵自殘、自殺的帖子約有250萬條。

臉書還在博客中表示，公司在本季度刪除了1140萬則仇恨言論的帖文，和440萬則涉及毒品銷售的帖文。

政治廣告區別對待？

圖片版權 Facebook Image caption 扎克伯格在華盛頓特區喬治敦大學發表演講。

然而，扎克伯格十月初在美國華盛頓特區的一群學生面前為該公司決定不禁止包含虛假信息的政治廣告的政策辯護。

他曾考慮禁止在其平台上刊登所有政治廣告，但他說相信這樣會有利於現任政客以及受益於媒體選擇性報道的候選人。

他認為，臉書應該「為了更好的表達而犯錯」。

美國前副總統、下屆總統競爭者拜登的一位發言人批評該公司拒絶刪除特朗普2020年競選小組發佈的視頻，該視頻宣傳了未經證實的陰謀論，其中涉及拜登及其兒子。

唐多克（TJ Ducklo）說：「任何社交媒體公司故意允許誤導性材料破壞其平台都是不可接受的。」

美國民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）隨後付錢在臉書上投放了一條故意誤導性廣告，並在廣告中稱扎克伯格親自支持特朗普連任。

她說，這樣做是為了抗議臉書允許政客投放包含「已知謊言」廣告的決定。