一家中國公司為什麼要收購英國鋼鐵公司

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周一（11月11日）的消息宣佈，中國鋼鐵生產商敬業集團同意收購英國鋼鐵公司（British Steel）。在這個好消息的籠罩下，工人和工會都感到欣喜，並且樂觀地認為新的母公司將會對這家陷入困境的公司注入超過10億英鎊，保住在斯肯索普的4000個就業職位，還有在供應鏈上的20000份工作。

這家過去很少人知道的公司許下巨大的承諾，聲稱將會更新高爐，擴大生產，或許還會增加人手，令工廠扭虧為盈。

包括英國商務大臣安德烈婭·利德索姆（Andrea Leadsom，利雅華）在內的所有人都心中暗喜。

但是在一些部門，人們卻有點摸不著頭腦：在其他有興趣的公司都無法確定能夠拯救英國鋼鐵公司的情況下，敬業集團為什麼認為自己能夠成功？

的確，敬業集團承諾的12億英鎊投資令上一手公司——私人企業格雷布爾資本（Greybull Capital）——預計凖備投入的2000萬英鎊相形見絀。

英國政府此前較傾向於和土耳其軍方養老基金（OYAK）旗下的子公司阿塔爾控股（Ataer Holdings）商談，後者曾聲稱將會注入巨額投資。

政府消息源當時向我透露，土耳其公司的投標毫無疑問是最好的。

這意味著比敬業集團的還要好。此前，前商務大臣格雷格·克拉克（Greg Clark）與敬業集團代表在英國會面過三次，在中國也見過一次。

不過，在全面考察工廠以及企業文件之後，阿塔爾的投標卻停滯了。

於是問題就來了，斯肯索普這家虧損的工廠，到底有什麼吸引這家中國公司？

「英國製造」

答案有好幾種可能。

第一種是官方的版本。兩家公司的業務確實是互補的。斯肯索普是生產鐵軌和其他像建築用鋼筋等「長型產品」的專家，這些是敬業所不生產的。英國鋼鐵公司能給敬業帶來新的產品和新的市場。

第二種可能，就是中國的鋼鐵並非在全世界都受歡迎。

事實上，在2016年，就是中國過剩的鋼鐵產品湧入英國，才令英國鋼鐵產業瀕臨死亡。此後歐盟採取強硬的反傾銷措施，對從中國進口的鋼鐵徵收關稅，給這項產業以一定程度的保護。

一些產業觀察者建議，斯肯索普以及英國鋼鐵公司在法國阿揚日的工廠應該允許敬業將中國的原鋼出口至英國，將它加工成更高價值的產品，然後注上「英國製造」或者「法國製造」的標識。

這對於英國鐵路網公司（Network Rail）和法國國家鐵路公司（SNCF）等企業來說是個好消息，並且還會令產品出口至美國變得比現在稍容易一些。

第三種可能與第二種相關：敬業在收購工廠的時候，也會連帶得到一些有價值的知識產權。

與敬業集團聯繫密切的消息源向BBC表示，要達成最終協議還有一些工作要做，因此不想在此階段置評。這樣很合理，同時也是一個提醒：這場交易還沒有板上釘釘。

現在，還有三關要過。

第一，是確認不存在壟斷。這個倒不被看作是重大問題，因為目前市場上還有其他同類大企業，比如蒂森（Thyssen）、阿塞洛米塔爾鋼鐵集團（Arcelor Mittal）以及塔塔鋼鐵公司（Tata）等。

第二，就是工會許可。周一來自英國總工會（GMB）等機構的積極聲音似乎顯示，這個將會在不久後到來。

第三，就是法國政府的許可。這一點倒可能會棘手一些。英國政府並不將鋼鐵生產看作是產業命脈，這使得它有能力阻止企業被接管，而法國則一直採取更審慎、更保守主義的立場。

法國國鐵是阿揚日工廠的一個重大客戶，該公司的消息源承認，這將會是最難闖過的一關。

目前不清楚的，不僅是這場交易達成的真正原因，甚至連它是否真的會達成，也仍然存在一些小小的疑問。