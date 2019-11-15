香港抗議活動重創巴寶莉和國泰航空

圖片版權 Reuters Image caption 示威現場匆忙離開店鋪的顧客。

兩家在香港有大量業務的公司透露了香港暴力抗議活動對營收的衝擊。

奢侈時裝品牌巴寶莉（Burberry）表示，該品牌在香港的銷量急劇下降，並將「繼續承受壓力」。

國泰航空公司（Cathay Pacific）稱，社會動蕩「極具挑戰，嚴重影響了市場需求和業務運營」。

香港深陷反對政府的抗議活動已達五個月，股市也因此動蕩不安。

保護員工

巴寶莉表示，目前在香港的銷售額出現了「兩位數」的下降。該品牌在香港的10家店平常佔總銷售額的8%。

然而，最近一個季度，香港銷售額佔比下降到5%。首席財務官朱莉·布朗（Julie Brown）表示，雖然沒有一家門店遭到破壞，但該集團還是被迫關閉部分門店以確保員工安全。

巴寶莉稱，已將其在香港的門店價值減記1400萬英鎊。

儘管如此，截至9月28日前的六個月中，巴寶莉總體銷售額增長了5%。巴寶莉首席執行官馬爾科·戈貝蒂（Marco Gobbetti）表示，儘管香港遭遇動蕩，但業績仍然符合今年早些時候的計劃。巴寶莉的股價應聲上漲5%。

戈貝蒂執掌巴寶莉的兩年來，一直努力將巴寶莉推向更高端的市場。他表示，公司首席創意官的新系列表現出「強勁的兩位數增長」。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴寶莉表示，目前在香港的銷售額出現了「兩位數」的下降。該品牌在香港的10家店平常佔總銷售額的8%。

圖片版權 Getty Images

國泰航空由太古投資公司控股，同時中國航空也持有30%的股份。國泰稱，短期來看，前景仍然「充滿挑戰和不確定性」。

這家香港主要航空公司在不到一個月的時間內兩次下調盈利預期。

該公司表示，「未來預定的前景仍然疲軟且不確定」，客運量「顯著下降」，特別是來自中國大陸的入境航班。

今年八月，國泰航空捲入香港抗議活動，時任首席執行官魯珀特·霍格（Rupert Hogg）辭職，其後公司更換了高層管理人員。

國泰航空一開始告訴員工不會阻止他們參與示威活動，但是幾天后，霍格警告員工可能會因為「支持或參與非法抗議活動」而遭到解僱。

本周四公布的業績報告顯示，國泰航空8月和9月的入境旅客流量下降38%，10月下降35%。國泰補充稱，未來數月將把飛行運力降低6%到7%。

由於需求的下降，國泰還推遲了四架空客SE窄體客機原本定在2020年的交付。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者從破壞政府部門、立法會與警署，轉移到破壞地鐵站、銀行、食肆和店鋪。

路透社援引一位參加國泰分析師簡報的交銀國際分析師稱，如果香港局勢發展惡化或持續時間超過預期，管理層不排除採取更極端的措施，比如停飛飛機、中斷租約、取消訂單。

香港周四（11月14日）的局勢繼續動蕩升級，所有中小學校和幼兒園停課關閉。

香港是中國的一部分，但作為前英國殖民地，香港享有一些自治權，人民擁有更多權利。

雖然香港政府在九月時撤回《逃犯條例》修訂，但示威活動仍在繼續，示威者要求對所謂的警察暴力進行獨立調查、不起訴所有被捕示威者，以及民主化改革。