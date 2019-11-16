香港示威：「我去買午餐的路上碰上發射催淚彈」

圖片版權 Reuters Image caption 香港抗議示威持續數月，一些外籍僱員正在考慮離開這座金融中心

匯豐銀行的一位交易員說：「我幾次碰上發催淚彈，但還從來沒有在我辦公室外碰上，當時我出門去吃午餐。」

他所描述的是本周在香港中環金融區的抗議示威活動，這裏是全球最大的商業中心之一。

他表示，這是一個轉折點，他和許多同僚都對他們在這座城市的前景提出了質疑。

一些國際大銀行和律師事務所的管理者，在不透露姓名的情況下告訴BBC，隨著抗議示威持續升級，他們看到自己公司在香港的業務正在萎縮。

金融服務業佔香港經濟的五分之一，世界各地的人來到這裏生活和工作。香港的穩定、低稅率、高薪工作和高生活水凖吸引了龐大的外籍社區。

然而，香港五個月以來的反政府抗議活動，要求加強民主制度，反對警察行動，大大削弱了這個一度繁榮穩定的亞洲金融中心的吸引力。

圖片版權 EPA Image caption 「雨傘運動」

緊急按鈕

上周暴力衝突升級，許多公司重新考慮在香港員工的安全。

為應對緊急情況，一位對沖基金經理甚至得到了一個應用程序用作緊急按鈕，已做好凖備將他與家人撤離到另一個大城市。「如果我們處於危險之中，他們會派一隊人救我們出去。」

匯豐銀行的一位銀行家表示，周五（11月15日）只有半數員工來到辦公室，因為公司允許他們在無法保證安全的情況下遠程辦公。

法國巴黎銀行一名僱員表示，員工能密切了解當地的情況。「我們每天從清晨到一整天，都會收到來自業務連續性管理團隊的郵件，告訴我們能否安全抵達辦公室，或者是否需要提早回家。」

「支持抗議者還是警察？」

有趣的是，中國政府對銀行和律師事務所施加的政治壓力也在增加，這些壓力施加在員工身上。

部分律師事務所合伙人被要求事先表明立場，說明他們支持抗議者還是中國政府，才能贏得中國公司的業務。

圖片版權 Reuters Image caption 全副武裝的警察與抗議者對峙

公司承受壓力，要求他們的員工避免公開發表個人的觀點。

一位律師解釋說：「我一直要求人們在分享觀點時，要克制口頭表達和小心謹慎。考慮到我們在這裏僱傭的員工數量之多，什麼都沒發生，真是一個小概率的奇蹟。」

在工作場所，人們有不成文的規定，不要在團隊內部討論政治話題，因為大家的情緒都非常高漲。

一位銀行家說：「很顯然，這是辦公室裏唯一的話題，但意見分歧很大。」

「在我們的九人團隊中，三個是中國人，兩個是香港華人，其餘都是外國人。這有點像英國脫歐，我們所有人的看法都大相徑庭。」

一段社交媒體上的視頻在銀行界廣為傳播，視頻中一名聲稱在花旗集團工作的男子被警察逮捕。

「這讓這裏的人感到害怕，它讓你覺得，我們誰都可能陷入這種境地。」

花旗集團的一位發言人表示：「我們正在調查這一事件，調查期間，不宜進一步發表評論。」

圖片版權 AFP Image caption 香港的民主問題充滿爭議。

落於新加坡之後

金融公司最擔心的問題之一是這一切對經濟的影響，因為香港一向穩定的聲譽不再。

來自全球某家大型國際銀行的一位消息人士稱，受暴力事件影響，該行預計本政年最後一季度在香港的收入將減少25％。

許多銀行如今正在重新審核未來幾年他們在香港的投資計劃。「如果接下來的六個月我們仍在討論這個話題，人們將開始放棄香港。」

他們擔心有重大交易計劃的人現在將轉向新加坡的銀行和律師事務所。用人們的話來說：「它（新加坡）的中期前景更可預見。」

圖片版權 EPA Image caption 長久以來，香港一直是亞洲的金融服務中心。

到目前為止，大多數對業務的影響都發生在小公司上，例如餐館。 但根據最近的經濟統計數據，銀行家們擔心這可能會擴散得更廣。

「我們經常打交道的一家公司在香港進行金融交易，以向一家中國船運公司放貸。它們都依賴香港健康的商業環境。如今我們很擔心它們可能會破產。」