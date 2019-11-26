圖片版權 Getty Images Image caption 十位來自全球各地的阿里巴巴生態伙伴敲響上市銅鑼。

11月26日，阿里巴巴在港交所上市，全天漲6.59%，收報187.60港元。這使阿里巴巴總市值超過4萬億港元，超越騰訊，登頂「港股一哥」。

馬雲未出現在阿里巴巴香港上市的現場，這位創始人錯過阿里巴巴的又一次高光時刻。原因很可能是因為香港動蕩的局勢。

路透社此前報道稱，由於香港局勢，阿里巴巴推遲原定於八月底的IPO。而馬雲在9月11日正式退休。11月26日，見證赴港上市的人變成了他的繼任者張勇。

當天在敲鐘儀式上給阿里站台的還有香港前行政長官、阿里巴巴獨立董事董建華，香港財政司司長陳茂波。

早上九點半，一聲鑼響，港交所滿是代表阿里巴巴的鮮艷橙色，十分喜慶。港交所外，整個香港在經歷了近六個月的社會動蕩後，隨著區議員選舉中民主派大勝，示威的支持者認為他們堅持的民主訴求得到了普遍肯定。

然而，示威者和政府之間的分歧依然懸而未決，示威繼續升級，或以低烈度長期持續，還未可知。而資本厭惡風險，香港局勢暴力升級，往往很快在港股上顯現。比如，11月13日之前三天，示威者進入大學校園，阻斷交通，港股應聲下跌一度達2.2%，在亞太主要股市之中表現最差。

圖片版權 Getty Images Image caption 港交所開放「同股不同權」後首個上市的小米公司在香港的一家店鋪被示威者焚燒。

「救市」

港交所行政總裁李小加當天表示，「香港非常困難的時候仍然回來，心裏感到欣慰。今天的香港，仍然困難，但相信今後還有很多浪跡天涯的公司都會回香港。」

對於「困難」的香港，截至今年10月中旬，港交所IPO共集資約1443億元，暫時落後於紐約交易所及納斯達克交易所，阿里巴巴上市可幫助港交所保住全球新股集資額前列的地位，甚至反超成為全球第一。

另一個好處是，對於當前日成交額不足千億港元的港股而言，阿里這種新經濟龍頭的回歸，可以提升整個港股流動，甚至帶動更多科技公司的上市。

阿里巴巴董事局主席張勇在致投資者的信中表示，啟動在香港的上市，是「20歲年輕的阿里巴巴一個新的起點」。

「在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻，我們依然相信香港的美好未來。我們希望能貢獻自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來建設中」。

香港本地媒體則表達憂慮。《明報》社評稱，阿里招股反應熱烈，反映的只是這間科網巨頭實力，香港長遠前景仍然陰霾密布。香港風雨飄搖，法治和營商環境受到嚴重衝擊，經濟韌力備受考驗，「阿里現象」只說明香港在全球化之下，目前仍是國際資本與中國資本重要交匯點，暫時還可「食老本」，絶對不能將香港涅盤重生、國際金融中心地位永續，視為理所當然。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬雲未出現在敲鑼現場，但成為繼任者張勇（左）的資本首秀。副董事長蔡崇信（右）在五年前被港交所拒之門外時稱，香港資本市場應該適時而變，否則會被急速變化的世界拋下。

「回家」

無論從阿里巴巴主席張勇，還是港交所總裁李小加看來，這次上市更多是「回家」，而非「救市」。李小加表示，阿里巴巴重返港交所不存在救市情結，同時不斷強調「非常感恩阿里巴巴多年後回家」。

「回家」一說源於兩者的歷史。12年前，阿里巴巴的B2B業務首次上市即選擇香港，2012年在港股退市後，謀求作為電商集團進行整體上市，依然首選香港。

但阿里巴巴採取「合伙人制度」，造成阿里股份的「同股不同權」，與香港堅持的「同股同權」上市規則相牴觸。兩邊無法達成一致，阿里巴巴舍港取美，赴紐交所上市，成為該所史上最大的IPO。

錯過阿里巴巴的港交所IPO集資額也從2015年全球第一，跌至2017年全球第四。這刺激港交所於去年改革上市機制，放開「同股同權」的限制，為阿里「回家」鋪平道路。