華為：國際市場一身麻煩 國內市場一片欣欣向榮

Image caption 王俊煜每天帶三部電話出門。

王俊煜無法抗拒小玩意的誘惑。

在他北京家裏的一個角落裏，堆著20多個智能手機、舊平板電腦和其他電子設備。這是個不斷增大的科技垃圾場。

他家還配有智能助手Google Home和Amazon Echo智慧喇叭。

「我每天帶三部電話出門。一部電話用中文應用程序，一部iPhone查谷歌郵件Gmail和用西方應用程序，而Google 的Pixel電話則用於工作，」這位34歲的科技企業家說。

他的執著已得到回報。2009年，他買了第一部裝有安卓（Android）操作系統的手機，現在80%多的手機裝有安卓系統。

一年後的2010年，這位物理專業的畢業生創立了自己的公司為中國安卓用戶生產內容。到2016年，他將公司賣給中國電子商務巨頭阿里巴巴，交易金額未公開。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國科技公司認為5G是超越對手的好機會。

現在他對下一代技術比如5G感到興奮。5G能保證更快的網速，可以在幾秒鐘內下載電影或播放高清電視節目。

2019年10月，王俊煜預購中國小米生產的5G手機。他說：「4G已實現例如觀看移動視頻、打更沉浸式的遊戲等許多功能。我知道5G也可以。但我還不完全知道（5G如何改變生活）。」

但美國和英國的5G網絡部署被阻礙，因為國際社會對5G最大設備供應商華為的爭議。

出於安全方面考慮，美國已禁止在5G網絡中使用華為設備，並鼓勵盟友也這樣做。它還嚴格控制美國公司向華為出售產品，這中斷了華為手機在海外的銷售。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為建設了中國一半的5G網絡。

包括金融服務集團傑富瑞投資銀行（Jefferies）分析師愛迪生·李（Edison Lee）在內的行業分析師們認為，美國對華為施壓意在打破中國在全球5G市場中的潛在主導地位。

他說：「技術戰是基於美國的論點，即中國的技術進步是建立在被盜的知識產權、政府巨額補貼以及他們認為中國電信設備不安全、對美國及其盟國構成國家安全威脅的基礎上的。」

李補充說：「隨著華為和（中國同行）中興通訊日益佔領全球電信設備市場，西方世界將更容易受到中國間諜的攻擊。」

華為一直堅決否認其技術被用於間諜活動。

儘管西方國家擔心5G技術的一大供應商，中國在跑步推進5G。10月31日，中國電信公司在50多個中國城市推出5G服務，創建世界上最大的其中一個5G網絡。

華為預計建了其中50％的網絡。中國工信部稱，在短短20天內，中國註冊了80萬5G用戶。分析師預測，到2020年，中國5G用戶將達到1.1億。

中國的科技行業正忙於開發新技術的用途。

圖片版權 HK Applied Science Institute Image caption 5G會成為未來無人駕駛汽車技術的重要一環。

在香港北部的一大片土地上，研究人員正在開發5G驅動的自動駕駛汽車。

香港應用科技研究院的研究人員正在與中國最大的電信公司——中國移動合作。

他們認為5G對於自動駕駛汽車特別有用，它可以通過與路上的其他車輛、交通信號燈和傳感器進行通信交流，使汽車能凖確描繪周圍發生的事。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國工信部稱對華為的控訴是「毫無根據的懷疑」。

「對於消費者而言，5G可能會改變我們與他人的互動方式。對於政府而言，5G將改變道路和道路基礎設施，以實現諸如增強型輔助駕駛和最終自動駕駛等新應用，」香港應用科技研究院通訊技術總監苗家豪說。

中國不是第一個推出5G的國家。但它正在迅速建立全球最大的5G市場之一。

儘管華為和中興在這種擴張中表現良好，但他們仍希望打入利潤豐厚的海外市場，例如美國。

中國工信部部長在11月北京舉行的5G大會上發表講話時指責美國以網絡安全作為貿易保護主義的借口。

苗圩說：「任何國家都不該用未經證實的網絡風險指控來禁止一家公司部署5G網絡。」