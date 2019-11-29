抖音解鎖批評新疆帳號 稱是「人為錯誤」

出自中國的社交平台抖音早前因為封鎖一名美國少女的帳號，引起外界批評，指抖音是因為這條視頻裏提到北京政府在新疆設立的「再教育營」，將她的帳號封鎖。抖音之後把少女的帳號解鎖，同時向對方道歉，但堅持封鎖帳號與政治審查無關。

抖音解釋，當時刪除該短片是個「人為錯誤」，強調抖音海外版沒有與抖音中國版類似的審查制度。

短片的主角，17歲的阿齊茲（Feroza Aziz）接受BBC記者努尼（Vivienne Nunis）訪問時說，她會繼續在不同的社交平台講述有關新疆「再教育營」的話題。 「我不會害怕抖音，即使他們封鎖我的帳號。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @soIardan GUYS NO JOKE THIS TUTORIAL HELPED ME SO MUCH PLEASE WATCH IT pic.twitter.com/BuITSebOu6 — saltys backup (@soIardan) 2019年11月24日

「人為錯誤」

阿齊茲發佈的其中一條影片初看像個美妝視頻，她教觀眾如何用睫毛夾夾睫毛，但話鋒一轉，要求觀眾用手機搜索「中國如何設立集中營，關押無辜的穆斯林」。

她一邊夾睫毛一邊說，中國政府的舉措讓新疆穆斯林家庭骨肉分離，這是另一場「猶太人大屠殺」但卻無人談論，她呼籲觀眾能夠意識到這個問題。

視頻最後，她重新拿起睫毛夾，繼續教夾睫毛。

圖片版權 TikTok Image caption 阿齊茲的影片之後被轉載到其他社交網站。

抖音發言人解釋，公司的政策是封鎖一個帳號的時候，會同時封鎖與這個帳號相關的手機和電腦。

抖音美國安全主管埃里克（Eric Han）說，阿齊茲11月早些時候，利用她名下其中一個抖音帳號上載了一條短片，裏邊有一張基地組織領袖拉登的照片，因此封鎖她的帳號，同時封鎖她用來上載有關「新疆教育營」短片的帳號，因為兩個帳號都是使用同一部電腦登入。

發言人說，公司早前採取行動審查了超過2000個違規帳號，阿齊茲的帳號是其中一個。正常來說這些被封鎖帳號內的視頻應該仍然可以正常播放，但礙於一個「人為錯誤」，阿齊茲提及新疆「再教育營」的視頻被意外刪掉。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC獲得的一批最新文件，首次詳細揭示了中國通過拘押營系統，對上百萬維吾爾人進行「洗腦」。

欠缺透明

人權觀察（Human Rights Watch）組織說，外界應該對對抖音這種欠缺透明度的做法加強監察。該組織的中國研究員王亞秋接受BBC訪問時說，外界很難知道阿齊茲帳號被封鎖的「真正原因」。

「抖音不會公開它刪除了什麼視頻、或封鎖了哪些使用者，也不會公開它以什麼凖則決定刪除哪些視頻或封鎖哪些使用者。

「雖然抖音多次強調，它在中國境外不會按北京政府的要求推廣或刪除任何內容，這無法釋除外界疑慮。始終，中國公司除了需要向自己的投資者負責，它們還需要向中國共產黨負責。」

你的器材不支持播放多媒體材料 走進中國的「思想轉化營」

抖音近年在各國變得越來越流行，手機市場研究公司Sensor Tower的數字顯示，抖音在世界各地已經被下載超過15億次，但外界擔抖音公司會不會按照中國政府的意願，在海外版本中作政府審查，刪除中國政府認為屬敏感話題的內容。

今年2 月，抖音被指違反有關兒童私隱權的相關法例，被罰款約570萬美元，是近年類似的個案人罰款數額最高的案件。