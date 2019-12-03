香港航空：持續的「反送中」抗議讓其困境雪上加霜

圖片版權 Getty Images Image caption 香港演員成龍多年都是香港航空的代言人。

香港第三大航空公司香港航空上周宣佈削減班次、延遲發放部份員工的工資和停止提供機上的娛樂系統服務。香港政府發表聲明，認為香港航空的財政問題「迅速惡化」，要求對方解釋能否在限期前取得足夠資金維持公司正常運作，否則可能會撤消它的營運牌照。

其母公司中國海航集團周一（12月2日）晚些時候在一份呈交給上海交易所的文件稱，其已經與中國國家開發銀行等八家銀行簽訂協議，借得合共40億元人民幣的貸款（約合5.68億美元），用於「下屬航空公司經營支出」，但並沒有特指此貸款會用於拯救香港航空，使得這家香港公司未來命運依然充滿未知。

香港媒體引述香港航空發言人說，近月香港的示威浪潮打擊當地旅遊業，影響公司的業務和收入。但該公司遇到的問題， 在示威浪潮前早有先兆。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港航空是香港其中一家主要航空公司。

財政問題「迅速惡化」

海航集團宣佈取得新資金來源後，香港政府未有宣佈香港航空是否滿足政府的要求。負責發放香港民航航空牌照的空運牌照局早前指出，局方將會在周六（12月7日）決定是否撤銷或暫停香港航空的營運牌照。

香港航空早在去年12月就傳出財務困難的消息，無法償還多筆當時到期的債務。公司多次另外尋找投資者注資，又作多次高層變動，維持營運。

這些似乎仍然無法大幅改善它的財務情況。今年6月，香港航空更被海航集團入稟法庭，要求香港航空償還貸款。

海航集團自己也傳出財務困難的消息。它今年2月以低於買入價，賣出香港啟德區一塊地皮。

香港航空11月4 日宣佈從明年2月開始停止來往洛杉磯的航班，同時縮減營運規模，觸發最新一輪營運危機。到上周五（11月29日），它再宣佈將會暫停來往溫哥華、胡志明市和天津的航班。

它同時宣佈延遲發放員工11月的薪金。香港政府過了數天發出聲明，指香港航空無法一次過支付所有員工薪金，財政狀況令人擔心它無法繼續正常營運，為乘客提供服務。香港運輸及房屋局局長陳帆周一（12月2日）會見傳媒時透露，政府一向有監察香港航空的運作。

圖片版權 Getty Images Image caption 國泰航空先後收購多家香港航空公司，包括港龍航空、香港快運等。

香港目前有四家主要提供民航客運服務的航空公司，包括香港航空、國泰航空、國泰港龍和香港快運。除了香港航空外，其餘三家都由國泰航空公司控制。

香港的航空市場多年由國泰壟斷，直至主權移交前後才有數家航空公司成立，包括1985年成立的港龍航空公司（國泰港龍的前身）、2001年成立的中富航空（香港航空的前身）、2005年開始提供服務的港聯航空（香港快運的前身）和2005年成立的甘泉航空等。

但它們都無法與國泰航空公司競爭。其中，甘泉航空在2008年倒閉，而港龍航空公司和香港快運先後都被國泰收購。

香港媒體引述當地中文大學航空政策研究中心政策研究主任羅祥國說，受香港示威浪潮影響，當地遊客數字大跌，香港航空的乘客數字也跟隨下降。

他又認為香港市場無法支持兩家主要航空公司，而且即使香港航空成功渡過這次難關，旅客也會擔心它可能再次陷入困局，打亂自己的外遊計劃而不敢購買它的機票。