圖片版權 HO/GOOGLE/AFP/Getty Images Image caption 皮采2019年10月在聖巴巴拉谷歌實驗室一台量子計算機前

谷歌掌門人桑達·皮采（Sundar Pichai）又升遷了，這次是兼任谷歌母公司Alphabet的首席執行官。

谷歌聯合創辦人布林和佩奇宣佈退居二線，而谷歌王國的大權全部交給第三把手，印裔美籍「70後」皮采。

從印度欽奈的清貧之家，到谷歌帝國掌門人的辦公室，皮采47年的人生故事被稱為「美國夢」的實例，也是印度在國際科技界的地位的明證。

他主政期間谷歌推出了不少重磅產品，也曾因中國市場戰略和其他問題招惹非議。

圖片版權 Getty Images Image caption 2011年，皮采做展示

個人奮鬥

1972年，皮采出生在印度海濱城市欽奈（Chennai，原名馬德拉斯）一個普通家庭，家庭窘迫。他和父母、弟弟一家4口擠在一套只有兩間房間的公寓，兄弟倆晚上在客廳打地鋪。

家裏沒有電視，沒有汽車。皮采12歲時家裏才裝了電話。

很多年後，皮采已成為印度人民的驕傲的時候，印度媒體披露說，他從小就懂得節儉、勤奮，學習很刻苦。

皮采在中學是學霸，但不是書呆子 — 他是學校板球隊隊長，率領隊友們一路過關斬將，奪得地區大賽冠軍。

他父親是當地英國通用電器公司的工程師，當年每天下班回家後會跟兒子聊公司的事，包括遇到的苦難。他記得桑達記憶特別好，尤其擅長記電話號碼。

後來，皮采毫無懸念地進了印度理工學院卡拉格普爾分校（IIT Kharagpur），學習冶金工程專業。

這個學校是印度政府組建的工程技術高等學府，有七個分校在全國各地，被稱為印度「科學皇冠上的瑰寶」，是印度最頂尖的工程教育與研究機構。這個學校的IT畢業生遍布世界各地，很多人匯聚在美國硅谷。

《印度時報》引述皮采上大學時的一位老師說，這孩子是那一屆最聰穎最出色的一個。

他的妻子安嘉莉·皮采（Anjiali Pichai）是他大學同班同學。

圖片版權 Getty Images Image caption 安嘉莉·皮采和桑達·皮采是大學同班同學，婚後育有一兒一女

同窗成伴侶

印度網站Bollywoodshaadis.com在講皮采夫婦羅曼史的時候直呼他倆證明，真正的愛情經得起時間和現實的考驗。

皮采曾對媒體說過當年在學校跟女友約會很不方便，因為沒有手機。

「到女生宿舍樓去找她，得從正門進去，在前廳等人進去把她叫出來。通常那些人會高聲喊，安嘉莉，桑達來啦！那可不是什麼令人愉快的經歷。」

大學畢業後，皮采拿到美國斯坦福大學的獎學金。飛美國的機票價錢超過了父親一年的工資。

最後全家設法把他送到了美國。他那時口袋空癟，窮學生一枚。而女友安嘉莉則留在印度，兩人相隔萬里，曾經６個月沒有通過話，但相思不斷。

後來安嘉莉也去了美國，這才結束了兩地相思之苦。

皮采在一家半導體公司找到了工作，有了穩定收入，覺得可以成家了。在徵得姑娘父母同意之後，他向安嘉莉求婚，姑娘一口答應。

印度媒體還聲稱要不是妻子，皮采可能早就被其他公司挖走了，也就沒有今日谷歌和Alphabet掌門人的故事了。微軟曾經想招皮采去當CEO，推特和雅虎也都找過他，但安嘉莉說，別心神不定，就留在谷歌。

他聽了妻子的，沒走，一直做到今天。

圖片版權 Getty Images Image caption 來自印度欽奈的理工男皮采在IT天才和風投資金雲集的硅谷嶄露頭角

加入谷歌

皮采2004年加入谷歌。他的技術天才在那裏顯然得到了發揮。

他參與、負責研發的重磅產品包括谷歌瀏覽器Chrome，還有安卓手機操作系統。

安卓是目前世界上用戶最多的手機操作系統。

在同事眼裏，皮采性格溫和，人緣很好，為人處世比較周全，軟件開發員尤其喜歡他。

到最新任命為止，他的履歷表上最主要的職責描述都是圍繞谷歌的核心業務，包括搜索引擎、瀏覽器等等。

新產品開發，有些成功，有些失敗；市場推廣，有的地方成功，有的地方麻煩；與世界各地政府的關係，有好有壞。

圖片版權 REUTERS/Thomas Peter Image caption 谷歌在北京的辦公樓，2018年8月 （資料圖片）

「蜻蜓」和其他

谷歌和中國的關係比較複雜。

2006年4月谷歌中國成立，其後4年裏通過設在北京的服務器向中國大陸用戶提供服務。

2010年，谷歌公司因內容審查問題與中國政府發生分歧，於3月關閉中國版網頁搜索服務，轉用香港域名（www.google.com.hk）及服務器提供簡體中文搜索引擎服務，其他服務繼續由google.cn運行。

2016年6月，上任不到一年的谷歌CEO皮采在南加州一次行業大會上表示，谷歌面向全球，希望為世界各地的用戶提供服務。至於中國市場，需要跟北京方面談判，「如果能妥善處理相關事宜，則谷歌非常希望能重返中國。」

同年12月，谷歌開發員大會在北京和上海舉辦，谷歌開發員中國大陸網站開通。

2017年5月，谷歌與中國政府聯合舉辦烏鎮圍棋峰會，12月宣佈在北京設谷歌人工智能（AI）中心。外界認為這標誌著谷歌重返中國。

2018年8月，網媒The Intercept披露谷歌正在秘密研發的自我審查版搜索軟件，項目冠名「蜻蜓」。《紐約時報》報道稱1千多名谷歌員工就此聯署公開信，要求公司向員工公布項目詳情，以便員工能夠做出「道德選擇」。

同年12月，谷歌在內外壓力下放棄了「蜻蜓」研發。

圖片版權 SUJIT JAISWAL/AFP/Getty Images Image caption 2019年3月，皮采到孟買參加印度富商之子的婚禮

履新後的新職責

出任谷歌母公司Alphabet的CEO，意味著皮采的崗位職責清單上增加了很多內容。

Alphabet Inc 成立於2015年，是谷歌內部重組的產物。機構重組後，谷歌成了子公司，負責搜索、地圖、YouTube、瀏覽器（Chrome）和安卓手機平台等業務。

原來谷歌旗下的一些其他業務地位得到提升，跟谷歌一樣成為Alphabet 的子公司。

所以，皮采的更新版職責清單應該說沒有實質性改變，從無人駕駛的汽車、飛機到人工智能和城市智能社區，根子都在谷歌：

Waymo — 最初是谷歌的一個研發項目，開發無人駕駛車輛。

2018年12月，Waymo 的機器人出租車在亞利桑那州鳳凰城投入運營。公司數據顯示，自動駕駛出租車用戶大約有一千多人，這些機器人出租車在公路上行駛了超過一千萬英里。

圖片版權 Waymo Image caption Waymo 無人駕駛車

Calico — 2013年成立，主要從事保健方面的研發業務，尤其是衰老和相關的疾病。

為這家公司工作的有醫藥專家、分子生物學家和遺傳基因專家。

Sidewalk Labs — 負責智能城市技術研發，包括具備數據搜集功能的傳感器在交通控制和人群管理方面的應用。

2019年10月，它獲准在加拿大多倫多一個廢棄的城區建「智能城市」。據悉這片區域的面積不到5萬平方米，Sidewalk Labs 申請的面積將近77萬平方米。

另外，這個實驗區裏搜集到的全部數據都屬於公共資產，必須以相應的方式處理。

圖片版權 Sidewalk Labs Image caption 多倫多湖畔智能小區印象圖。這個小區高科技、環保，用機器人和傳感器系統搜集各種數據

DeepMind — 英國人工智能科技公司，2014年被谷歌收購。

這個公司最著名的產品就是擊敗世界圍棋冠軍的人工智能AlphaGo（阿爾法圍棋手）。

2019年10月，它的另一款人工智能，AlphaStar，在電競遊戲「星際爭霸II：自由之翼」（又譯星海爭霸，Starcraft 2）中擊敗兩名人類職業選手。

公司希望這些人工智能產品能夠幫助人類開發更多最終有利於人類的其他人工智能工具。

圖片版權 Wing Image caption 無人送貨機

Wing — 提供無人機子公司，2019年4月在澳大利亞堪培拉首次推出商業性的送貨服務。

最初的服務項目包括用無人機給堪培拉的100戶市民送外賣、咖啡和藥品。

這款無人機從2014年開始測試，因為噪音大，曾招致當地居民抱怨。公司表示會繼續和各方保持對話。

圖片版權 Loon Image caption 掛在熱氣球上在天空飄移的太陽能信號傳送器

Loon — 研發項目是用熱氣球攜帶太陽能信號傳送器飄浮在空中，作為網絡熱點，為地面提供上網服務。

谷歌 X 實驗室 2011年開始這項研究，2013年在新西蘭展開實驗，2018年成為Alphabet 子公司。

谷歌曾表示希望籍此建立一個覆蓋澳洲和南美洲的熱氣球信號傳送網；那些地區有很多地方聯網較困難。

最初，Loon曾經在秘魯和波多黎各讓當地手機公司免費使用它的熱氣球，以便為地面信號塔發生故障或被自然災害毀壞的地區提供無線上網服務。

但是，每一個熱氣球都有網球場那麼大，而壽命只有5個月。

還有些地方的民航管理當局對這種熱氣球的安全隱患表示擔憂。