英國最大零售商考慮撤出亞洲的深層原因

圖片版權 Getty Images Image caption 泰國是特易購的一個重要市場。該公司最近宣佈計劃在泰國再開設750家門店。

英國最大的零售商特易購（Tesco）正考慮在泰國和馬來西亞出售其盈利業務，撤出亞洲市場。

英國Tesco集團在中國註冊的名稱是特易購，但資料顯示，它在中國大陸還有樂購（與台灣頂新集團合資）等名稱，顯示其股權變動。

分析師表示，以樂購蓮花（TescoLotus）品牌運營的2000家門店的市值可能超過70億英鎊。

除了愛爾蘭以外，該公司目前海外門店僅限歐洲部，目前也處於虧損狀態。

特易購表示，有潛在競購者表達興趣之後，它正在審理其泰國和規模相對小得多的馬來西亞分部。

這家零售商在2019年12月上旬的一份聲明中表示，已收到有關方面主動表達的收購的意願，但沒有透露潛在買家的姓名。樂購蓮花目前擁有約6萬名員工。

聲明還說，目前審理還處於初期階段，尚未就特易購泰國或馬來西亞的未來做出決定。

優質資產

在截至2019年2月的過去一年裏，特易購上述業務的總收入為49億英鎊，淨利潤為2.86億英鎊，約佔特易購全球總利潤總額的1/5。

碩域資本管理公司（Shore Capital）的分析師克萊夫·布萊克表示，特易購亞洲業務是一筆優質資產，有可能達成一個優良的價格。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師布魯諾·蒙泰恩表示，65億英鎊至72億英鎊的估值似乎是公平合理的。

Investec財富與投資公司高級投資總監勞拉·蘭比在接受英國廣播公司（BBC）節目《今日》採訪時表示，泰國是特易購的一個重要市場。

她表示，儘管特易購已經退出了美國、日本和土耳其等市場，但該公司最近宣佈計劃在泰國再開設750家門店。

她補充說，泰國的利潤率也較高，為6%，而英國只有3%。因此必須有相當高的要價，特易購才會凖備放手。

這一宣佈標誌著特易購有可能再次從一度雄心勃勃的全球擴張中退出。

如果出售真的繼續進行，那就意味著該公司將只在英國和愛爾蘭保留多數門店，並在中歐留下一個並不盈利的部門。

那個部門包括的地區是捷克共和國、匈牙利、波蘭和斯洛伐克。

萎縮的帝國

5年前特易購（Tesco）啟動轉型計劃，轉移其重點是這一計劃的一部分。

推出這一計劃是為了應對會計醜聞，以及應對來自對手連鎖超市的競爭和網絡在線對手的競爭。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前特易購在泰國和馬來西亞有共約2千多家門店，利潤很好。

近年來，這家零售巨頭已在全球裁減了很多業務。

特易購已經撤出美國、日本和中國大陸。

2015年，該公司以61億美元出售了其韓國子公司。一年後，該公司出售了在土耳其的Kipa超市業務，它是土耳其最大的連鎖超市。

該公司還出售了在英國的一些資產，以專注於其核心的雜貨業務。2016年，該公司出售了3年前以4900萬英鎊的價格購買的長頸鹿連鎖餐廳。

今年10月，特易購首席執行官戴夫·劉易斯表示，他將在2020年夏天辭職，這讓投資者大吃一驚。

他於2014年接任該公司最高職位，不久，該公司就透露，這家零售商誇大了利潤。

中國媒體曾評論稱，特易購曾在中國開設百餘家大型賣場、會員人數達到700萬成為零售超市巨頭，並影響了無數顧客的消費習慣。但由於內耗與戰略錯誤，包括不敵本土超市和電商的競爭，終於落後並被迫退出中國市場。