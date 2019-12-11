英國大選：倫敦金融城外匯精英的政治頭腦

圖片版權 Nomura Image caption 羅切斯特2016年預測到了英國脫歐公投的脫歐結果，現在有個綽號：脫歐先生。

英國脫歐亂局引發的大選終於到了投票日。如此重要的政治決斷日，在倫敦金融城工作的外匯精英們自然必須打起十二分精神，全力以赴應對。

29歲的喬丹·羅切斯特（Jordan Rochester）是野村銀行（Nomura）的一名外匯市場分析員。他說，12月12日的英國大選日，他應該會守在辦公桌上一整天，從清早6點半開始，連續通宵工作直到第二天早上9點。

作為外匯市場分析員，羅切斯特的工作就是要確保客戶們，即大公司、基金經理、私人銀行等，無論英鎊在大選結果揭曉後是漲還是跌，都仍然包賺不賠。

決斷時刻

羅切斯特雖然年輕，卻已經攢下了很好的口碑和業績。

2016年6月23日，英國脫歐公投日當晚，羅切斯特建議同事和客戶都不要離開辦公桌，因為投票站出口的民意調查顯示，留歐和脫歐比例雖然約為52：48，不過他覺得兩者之間的差距，從統計學的角度來看，並沒有大到可以讓他對留歐獲勝有十足的把握。

果然，6月24日凌晨揭曉的英國公投，微弱票優勢決定了脫歐大方向。

羅切斯特是倫敦金融城第一批預測到脫歐結果的市場分析員之一。

他對政治走向把握得很凖，使他在同事中有了個綽號「脫歐先生」，這也讓他贏得了客戶們的尊重。

羅切斯特如何做到的呢？他的回答很簡單：那天晚上他喝了很多提神的能量飲料和咖啡。

精英日常

對倫敦金融城的精英們來說，像脫歐公投這樣的重大政治投票日畢竟少有，更多的是平淡無奇的日常。

圖片版權 Getty Images Image caption 政治影響經濟、貨幣和民生。外匯交易行業的金融精英們無時無刻不關注政治的走向。

每天他分析圖表、經濟數據和全球經濟走向。他還仔細閲讀報紙，特別留意政治消息。他說，他的工作就是在來自四面八方的噪音當中凖確挑出那個重要的信號。

而推特Twitter 在他處理信息的過程中用處不少。羅切斯特自己並不愛發推，所以也沒有幾個關注他的推友。但是他自己關注了一些市場分析員同行，央行官員和政治事務記者，而且不斷刷新時時跟進這些人的最新推文。

「以前很簡單，你只要看看彭博社的消息，那上面會有標題說馬克·卡尼（英格蘭銀行行長）說了這些，或者英國數據說了那些。」

「現在你刷新推特就發現一些你根本想不到的民調結果。因為政治，現在這樣的推文多了許多。」

羅切斯特每天早晨6點半到辦公室，一般40分鐘之後就開始進入內部系統給交易員們提供指引。他的指引不僅倫敦的交易員能看見，而且在法蘭克福、巴黎、米蘭、馬德里、紐約、東京和香港、新加坡的交易員都能看見。

接下來，他分析通常9點半之前出爐的歐洲經濟數據。所有這些數據都經過分析發出去之後，他才開始著手考慮英鎊以及另外9個他分管的主要貨幣中期和長期的走向。

一般來說，他每天工作12小時，從早上6：30到傍晚6：30。他說：「偶爾碰上一天真的非常非常清淡，我可能5點就下班，不過最常態的情況是我在辦公室呆到傍晚6點半，7點。」

電話會議

在倫敦金融城裏，像羅切斯特這樣在辦公室裏熬通宵觀察選舉進展的並不在少數。

在一家加拿大銀行任貨幣策略部主任的傑羅米·斯特利奇（Jeremy Stretch）預計本次英國大選期間他會比公投那天忙碌更長時間，所以他打算投票日（12日）當天下午找時間閉目養神睡一小覺。

「應該到13號早上6點就一切都正常了。我應該還可以下午早點下班。但是，如果英國大選結果是沒有任何政黨得到大多數議席必須組建聯合政府，我想必須在下午跟北美的客戶們開個電話會議。」

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在貨幣交易這個行業中，出現重大突發事件需要在正常交易時間之外額外添加人手的情況比較罕見。如果真有，也都是重大的，不常出現的情況。

但是，自從英國脫歐公投之後，這樣重大、意外的情況已經出現了五、六次。

英鎊走勢

英國大選結果無疑將左右英鎊的走勢，分析員們預測了以下幾種可能情況：

如果保守黨贏得議會多數議席：絶大多數的分析人士都預計這樣的大選結果將推動英鎊上漲。實際上，最近幾天由於各項民調顯示保守黨明顯領先後，英鎊兌各主要外匯已經漲了。

如果工黨贏得議會多數議席：絶大多數分析人士認為，如果工黨贏得大選英鎊將會大幅走低，至少短期會走低。

如果保守黨贏得多數議席，卻在2020年年底之前仍然無協議脫歐，那麼羅切斯特警告說，英鎊將會大貶。

沒有多數政黨必須組建聯合政府：各方對這種情況的預估比較複雜。斯特利奇認為，無論是保守黨還是工黨主導聯合政府，英鎊都會下跌。

無論選舉結果如何，政治對貨幣市場的影響都不會很快消失。無論誰上台，都必須處理脫歐問題。

接下來，世界的關注點將從英國轉到美國，明年，美國總統大選將是另一個對貨幣市場影響巨大的重大事件。

到時候，像羅切斯特和斯特利奇這樣的倫敦金融城裏的外匯精英們，又會有另一個忙碌的不眠之夜。