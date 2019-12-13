英國大選後無協議脫歐可能大減 英鎊匯率飆升
迪亞貝爾•喬丹（ Dearbail Jordan ） BBC商務記者.
- 2019年 12月 13日
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英國大選，在投票站出口民意調查結果顯示保守黨正輕鬆地贏得大選後，英鎊兌美元匯率飆升。英鎊兌美元上漲2.7％至1英鎊兌1.35美元，為去年5月以來最高水平，外界分析這是因為市場希望消除英國脫歐的不確定性。英鎊兌歐元也升至三年半以來的高位。
首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）承諾要在2020年1月31日之前讓英國完成脫歐。
BBC經濟事務編輯伊斯蘭（Faisal Islam）分析，保守黨的大勝使無協議脫歐可能性大減，金融市場也鬆了一口氣。
「沒有協議的最具破壞力的脫歐選項似乎已被拿掉。市場反應不僅反映在保守黨勝利，而且是以大勝的形式，給了首相去斡旋脫歐的空間。」他說。
法國歐洲部長蒙默林（Amelie de Montchalin）則表示，保守黨取得決定性勝利，使英國脫歐更加確定。她解釋：「 現在最重要的不是我們如何離婚，而是之後如何建立新關係。」
凱投宏觀（Capital Economics）首席英國經濟學家戴爾斯（Paul Dales）稱，一旦保守黨贏得多數席位，就能消除1月31日無協議脫歐的風險，減少不確定性，這可能導致商業投資出現增長。
「而且在2月份的預算案中，保守黨可能將公共投資增加200億英鎊，給英國經濟帶來額外刺激。」