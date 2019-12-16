中美貿易協議：滿足美國部分訴求，未突破中國底線

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「原諒我沒辦法開香檳慶祝，除了（貿易戰）可以停止不斷升級以外，沒什麼好值得歡呼的。」國際戰略研究中心甘思德（Scott Kennedy）表示，貿易戰付出的代價巨大而影響深遠，得到的好處有限而短暫。

與甘思德相同，很多專家站在美國立場認為，剛剛簽署的第一階段中美貿易協議的贏家是中國，而非美國。

一方面，美國答應取消擬加徵的關稅，減半部分已加徵的關稅，而從目前披露的信息來看，中國並未承諾減免對美實施報復加徵的關稅。另一方面，中國在補貼和強制執行措施等問題上沒有退讓。

美國製造業聯盟主席斯考特·保羅（Scott Paul）認為，減免關稅意味著美國放棄很多籌碼，同時迴避了最有意義的貿易問題。

甘思德稱，僅僅作出有限的妥協，中國就可以繼續保持其重商主義經濟體系，繼續實施其歧視性的產業政策，承受代價的則是中國的貿易伙伴和全球經濟。

但在美國總統特朗普的語境中，勝利者無疑是美國。「他們（中國）同意進行結構性改變，並大量購買農產品、能源和製成品。」

美國貿易代表萊特希澤也在強調中國採購美國農產品的規模。他在周五表示，作為第一階段貿易協議的一部分，中國同意在2017年雙方貿易戰未爆發時240億美元基礎上，未來兩年內再購買320億美元的美國農產品。

萊特希澤稱，更驚人的數字是，協議將使北京未來兩年總共購買額外兩千億美元的美國商品和服務。這將大幅降低中美間的貿易逆差。

中國則沒有直接確認萊特希澤所說的採購數額。中國確認將擴大對美採購，但對具體規模三緘其口。

圖片版權 Getty Images Image caption 取消原本12月15日實施的關稅，讓蘋果等公司的產品躲過一次重創。

滿足美國部分訴求，未突破中國底線

貿易戰開打後，中美間關稅首次由升到降。雙方似乎都在極力表示自己取得階段性勝利。

BBC中文此前分析了談判中美國的八項訴求和中國的三條底線。美國向中國提出的八項要求包括：

一年內減少貿易順差1000億美元，之後一年再減少1000億美元；

停止《中國製造2025》中對先進製造業的補貼；

接受美國對《中國製造2025》產業的潛在進口限制；

實施「直接的、可驗證的措施」，阻止網絡間諜入侵美國商業網絡；

加強知識產權保護；

接受美國對中國的敏感技術投資的限制，並不進行報復；

將目前10%的平均關稅降至與美國相同水平（3.5%）；

開放服務業和農業。

而中國的三條不願讓步的「底線」有：

關稅問題。中方認為，關稅是雙方貿易爭端的起點，如果要達成協議，那麼關稅必須全部取消；

採購問題，在阿根廷見面形成共識，當時形成一個對數字的初步的認同，那麼究竟數字是多少，現在雙方有不同看法，中方認為這個事是個很嚴肅的事，不能輕易改變；

文本的平衡性，任何國家有自己的尊嚴，所以文本必須平衡。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 在美國銷售的鞋履中，大約70%是由中國進口。

由此看來雙方都有讓步：美國在知識產權和減少貿易逆差方面得到好處；中國則得到部分取消關稅，並且未在產業補貼方面妥協。

如是金融研究院分析認為，貿易協議對中國經濟中性偏利好。協議能減輕一些出口壓力，提振信心，但目前核心不是外需，佔比很低，關鍵還得看內需（投資和消費），2020依然有下行壓力，貿易戰已經不那麼重要了。

華泰固收研究團隊分析師稱，本次貿易協定的達成對雙方都是有利的。

「對中方而言，本次協定的減免關稅對改善中國的外貿條件，穩增長、應對經濟下行有一定意義，同時降低了海外風險對國內發展造成衝擊的可能性。」

「對美方而言，2020年是美國總統大選之年，也是決定美國經濟下滑能否觸底反彈的重要一年。從特朗普追求連任的角度來看，本次協議涉及『中國承諾在未來兩年內進口各種美國商品和服務』，這將成為其在競選過程中可以標榜的重要政績。」

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美國在特朗普當選後繞過世界貿易組織（WTO），對多個國家和經濟體施加關稅，同時美國對WTO的改革施加壓力，並與中國和加拿大、墨西哥等主要貿易伙伴重新談判，試圖構建更有利於美國的新國際貿易秩序。這刺激了歐盟-日本，東南亞，中國參與的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）等區域性貿易協議加速談判和實施。

中國快速發展，在經濟規模上已與美國同屬一個量級。中美雙方在經濟和科技領域的競爭不可避免。華泰固收研究團隊分析師稱，現存的世界經貿體系仍在變革中重建，本次協議只是漫長的體系變革中的一個節點。