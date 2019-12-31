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12月28日，中國全國人大常委會通過新修改的證券法。

新證券法放寬了公司上市的門檻，與國際資本市場接軌；大幅增加違反證券法的處罰力度；增設投資者保護章節，規定了有利於投資者的民事損害賠償訴訟制度。

新證券法將在2020年3月1日起施行。專家認為，降低門檻將幫助中國眾多的科技初創企業成功。

降低門檻

現行證券法規定下，中國股市實施發行審核制，由發審委對擬上市公司進行審核，並要求公開發行股票應當「具有持續盈利能力」，一般要求公司連續三年盈利達到一定數額。

新證券法取消了發行審核制，實行註冊制，同時將「具有持續盈利能力」的要求改為「具有持續經營能力」。

在發審制下，發審委根據一系列硬性要求對公司的價值進行評判，以期讓更優質的公司上市。

在註冊制下，新法明確證券交易所等機構可以對證券發行的申請進行審核，但並不判斷該公司的價值高低，而是向投資者提供必要信息，由投資者判斷該公司的價值。

中國證監會法律部主任程合紅向媒體表示，實行註冊制，非常關鍵的就是要以信息披露為核心，這次證券法修改明確規定發行人報送的證券發行申請文件，應當充分披露投資者做出價值判斷和投資決策所必需的信息，要求內容真實凖確完整，簡明清晰，通俗易懂。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年7月22日，科創板在上海鳴鑼開市。

降低上市門檻，首先受到打擊的是現行上市公司中的垃圾股，垃圾股的殼價值將極速縮水。殼價值是指，經濟狀況極差的上市公司，期望被其他非上市公司收購並注入資產，以「借殼上市」。

受益者則包括科技公司、互聯網公司等新經濟公司。相比傳統企業注重盈利，新經濟公司更注重經營和市場擴張，有時在競爭中願意承受多年的虧損。比如美國電動車公司特斯拉，2010年上市後連續虧損三年才實現單個季度盈利，然後又虧損三年才再次單季度盈利，然而特斯拉目前市值已達到778億美元，遙遙領先福特、通用、寶馬等老牌車企。

平安證券策略組表示，新證券法將推動存量上市公司的優勝劣汰，兩者將共同推動實體經濟高質量發展。中長期來看，權益市場分化及新股破發將成為新常態，經營良好有前景的上市公司將更受資金的青睞，而上市公司尾部風險或面臨緩慢出清。

但是，降低公司上市的准入門檻，意味著非機構的投資者（俗稱「散戶」）識別股票投資價值的門檻更高。

圖片版權 Getty Images Image caption 影視明星趙薇因參與主導一起槓桿率超過50倍的股份收購案，2018年4月被證監會處罰30萬元，且5年內禁入證券市場。

「默示加入」的投資者訴訟制度

新證券法創新了一些保護投資者的規定。比如，規定投資者保護機構可以作為訴訟代表人，按照「明示退出」「默示加入」的訴訟原則，依法為受害投資者提起民事損害賠償訴訟。

再比如，建立徵集股東權利制度，允許特定主體公開請求上市公司股東委托其代為出席股東大會，並代為行使提案權、表決權等股東權利。

本次修法過程中呼聲較高的一項是提高處罰力度。現行法律中，對於違反證券法的行為處罰多在三十萬元、六十萬元不等。這種級別的處罰在動輒億級涉案金額的金融市場，顯得「不痛不癢」。

新法大幅加大處罰金額，比如，對於欺詐發行行為，原本最高可處罰募集資金百分之五的罰款，新法提高至募集資金的一倍；對於上市公司信息披露違法行為，從原來最高可處以六十萬元罰款，提高至一千萬元。