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新年第一天，中國央行宣佈下調金融機構存款凖備金率0.5個百分點，向市場釋放資金8000多億元人民幣。

央行稱，本次降准將與1月6日實施，與中國春節前的現金投放形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，保持靈活適度，並非大水漫灌。

2018年開始，隨著全球經濟逐步放緩，多國央行紛紛降息應對，美聯儲在2019年已連續三次降息。中國央行從2018年以來多次降凖，釋放資金支持實體經濟，但基凖利率遲遲未動。

新年伊始中國政府「降凖」之舉，再次引發外界討論——隨著2020年中國經濟持續面臨壓力，央行是否會最終採取藥效更強的「降息」？

何為降凖？為何降凖？

「降凖」，即降低存款凖備金率。

如果銀行吸收儲戶的資金全部拿去發放貸款，一旦儲戶需要提款，銀行無法兌現。因此，各國央行規定，商業銀行吸納存款的一定比例，必須上繳央行，其餘的用於發放貸款。

比如，當央行將存款凖備金率設置為14.5%時，金融機構每吸收1000萬元存款，就要向央行繳存145萬元，剩餘855萬元用於放貸。

這一規定原意是保障金融安全和穩定，預防擠兌。後來逐漸發展成為重要的貨幣政策工具。當央行「降凖」，用於貸款的資金增加，貨幣供應量也相應增加；反之，貨幣供應量減少。

為何「降凖」？

2019年中國的居民價格指數（CPI）雖然上漲，但主要由豬肉價格的大幅上漲拉動。恆大集團首席經濟學家任澤平此前評論稱，本輪CPI通脹是超級豬週期引發的結構性通脹，但實體經濟已經開始下行、需求收縮。

通縮背後的重要原因之一是貨幣供給不足。在這樣的經濟環境下，中國央行決定「降凖」，釋放8000多億元的流動性。

民生銀行研究院研究員王靜文表示，央行之所以在元旦當天宣佈降凖，除了因為1月是傳統稅收大月以及一季度銀行信貸投放較為集中之外，還著重考慮兩個因素：一是2020年春節時點較以往提前，節前取現壓力較大；二是財政部已經體現下發一部分專項債額度，2020年初即有望迎來較多地方債發行。

「綜合考慮2020年宏觀經濟發展態勢，我們預計除了本次全面降凖外，今年央行還有可能再實施一到兩次、共計1.0到1.5個百分點的降凖操作。」東方金誠首席宏觀分析師王青稱，而在此期間，為加大對小微企業的支持力度，央行還有可能實施兩次左右的定向降凖。

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是否開啟降息週期？

降凖釋放了銀行業的流動資金，增加市場上的貨幣。而降息是降低銀行貸款利率，沒有增加資金總量，但鼓勵投資。

相比之下，降息的影響面更大。資金成本降低，變相增加了一些投資的受益。中國上一次降息發生在2015年10月，當時央行降息0.25個百分點。

2018年全球前經濟面臨壓力，各國央行紛紛降息。美聯儲結束持續超過十年的加息週期，連續三次降息。歐盟與日本甚至出現負利率。

中國對降息慎之又慎，原因之一在於降息可能推高本已有泡沫的房地產市場，與監管層當前堅持的「房住不炒」政策不符；另一方面，中國存款凖備金利率還比較高，調整的空間也比較大。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊撰文表示，只有在全球經濟顯著惡化導致中國經濟下行壓力持續上升的背景下，央行才會通過下調基凖利率來穩定國內企業、家庭和市場信心。

去年12月，中國央行行長易綱稱，即使世界主要經濟體的貨幣政策向零利率方向趨近，我們也不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策，始終堅守好貨幣政策維護幣值穩定。