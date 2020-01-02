「滬倫通」遭擱置 專家說或出於政治因素

圖片版權 xinhua Image caption 2019年6月17日英國財政大臣菲利普·哈蒙德（前右三）和中國副總理胡春華（前右二）在倫敦出席滬倫通啟動儀式

香港抗議示威持續，中國或出於政治原因暫時叫停上海和倫敦的證交所互聯互通計劃。不久前中國指責英國粗暴干涉香港事務和中國內政。

消息人士透露說，中國已經暫時叫停上海和倫敦的證交所互聯互通計劃。這個被稱為「滬倫通」的計劃旨在擴大中國公司擴大投資者基礎，並讓中國投資者能交易英國上市公司的股票。

消息人士說，「滬倫通」計劃受到政治因素影響而被中斷，目前還不清楚何時能夠恢復。中國證監會，上海證券交易所和倫敦證券交易所都沒有對問詢做出任何回應。

據路透社周四（1月2日）引用5名消息人士的話說，中英關係緊張導致「滬倫通」計劃被暫停。中國外交部發言人同一天在記者會上對此消息未予確認，他僅表示希望英國要努力促進雙邊經濟合作，為中國企業赴英投資提供公平，開放，不歧視的營商環境。

不久前，倫敦證券交易所 "一致拒絶"了香港證券交易所的併購建議。

「滬倫通」

「滬倫通」指上海證券交易所與倫敦證券交易所之間的互聯互通機制。中國官方報道說，「滬倫通」可以讓符合條件的兩地上市公司發行存托憑證，並在對方市場上進行交易。

2018年10月，中國證監會正式公布《關於上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證業務的監管規定（試行）》， 12月「滬倫通」計劃啟動。2019年6月「滬倫通」按計劃在倫敦啟動。

Image caption 香港抗議和混亂持續數月後在2020年仍無消減跡象，中國對英國在香港問題的表態十分不滿，指責英國干涉中國內政

當時英國財相哈蒙德表示，與中國進一步深入發展包括金融業在內的廣泛經貿關係仍然是英國既定政策。但當時有評論說，在中國政府嚴格管制資本海外投資渠道的情況下，「滬倫通」的象徵意義大於實際意義。

中英交惡

雖然目前的約翰遜政府在英國脫歐過程中急於同中國這個世界第二大經濟體加強經貿聯繫，但「滬倫通」被叫停顯示了中英關係有所惡化。

消息人士說，最近英國在香港問題上的立場和表態可能是諸多影響中英關係的因素之一。英國敦促有關當局在香港問題上克制，另外英國還指責中國對英駐香港領事館的一個前僱員用刑。

與此同時，英國還沒有就是否允許中國的華為公司參加5G通訊網建設問題作出最後決定。美國一直以安全理由敦促英國將華為排出其移動通訊系統中。

英國議會下院前外交事務委員會的主席湯姆‧圖根哈特（Thomas Tugendhat）說，這一新進展說明了中國與英國的治理模式水火不容。「中國以政治手段回應處理（滬倫通）說明了這麼一個愈發明顯的現實，即中國的經濟模式並不與基於法治的自由市場一致。」