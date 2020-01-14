圖片版權 Getty Images Image caption 中國安徽一家工廠正在縫製美國國旗。

1月13日，距離中美兩國簽署第一階段貿易協議不足48小時，美國釋放善意，取消對中國匯率操縱國的認定。此前一周，人民幣對美元出現了急劇升值。

2019年8月，中美貿易戰進入「火力全開」階段，美國財政部發表聲明，認定中國正在操縱人民幣匯率，這是美國25年來首次把中國列為匯率操縱國。此外，美國也打破半年更新一次的規定，5月提交報告時未把中國列入，8月突然列入。

同樣突然的是取消認定，美國本次也未等到半年報告發佈之時，而是在第一階段中美貿易協議簽訂儀式前兩天突然宣佈。

此前，第一階段貿易協議的英文文本已經完成，正在翻譯成中文，美國官員試圖要保證翻譯過程不改變文本原意。突然取消認定，被外界解讀為中美貿易協議文本已經就緒。

路透社援引熟悉磋商內容的人士稱，雖然認定中國為匯率操縱國對中國政府來說沒有實際影響，但取消這一認定是對中國官員釋放善意的重要象徵。

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)批評特朗普，摘掉中國匯率操縱國標籤的做法是「退縮」。

「中國是貨幣操縱國--這是事實，」舒默在一份聲明中稱，「不幸的是，特朗普總統寧願向習近平主席屈服，而不是對中國保持強硬態度。」

「破七」的代價

美國判定匯率操縱國有三條標凖：與美國貿易順差超過200億美元；經常賬戶順差佔GDP比重至少為3%；持續干預外匯市場，推動其貨幣價格往一個方向發展。

如果三條全部滿足，美國財政部將在半年一次的報告中把某一經濟體列為匯率操縱國，然後啟動談判，或者直接進行報復。如果只滿足其中兩條，則會被美國列入監測名單。

對於一個國家而言，操縱本國貨幣的匯率，使其貶值或保持在一個較低的水平，意味著對外出口的商品更便宜，更有競爭力，從而促進出口。

因此，美國通過「匯率操縱國」制度，防止在國際貿易中吃虧。

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而去年八月，中國只符合一至兩條，中國的經常項目餘額為0.4%，未超過美國設定2%的限制。因此外界認為，美國把匯率問題變成貿易戰中的武器。

不過，美國的超常舉動並非空穴來風。最直接的誘因是人民幣匯率「破七」。

貿易戰變成持久戰，中國出口商的美元收入減少，兌換人民幣的需求也減少，為人民幣造成貶值壓力。一直以來，中國央行動用大筆外匯購買離岸人民幣，穩定匯率，使人民幣沒有繼續下跌，停在對美元7：1關口前。因為，貶值雖然能短期促進外貿，但可能激發中國資本外流，得不償失。

但去年八月，中國央行決定不再強行維持匯率穩定，而是放手讓市場把人民幣推過了「七元」大關。

此舉激怒特朗普，他發推特稱，「中國讓他們的貨幣貶值到歷史低點。這叫『操縱匯率』。」隨即，美國財政部聲明稱中國為匯率操縱國。

然而，被認定為匯率操縱國後，下一步是美國與已被認定的國家進行談判。而中美在貿易領域已經全面開戰，涉及面更廣的貿易談判也在進行。因此，無論突然認定，還是突然取消，象徵意義大於實際價值。