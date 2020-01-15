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再有幾個小時，中國和美國將在華盛頓白宮的東廳（East Room）簽署第一階段貿易協議。

根據美國白宮消息，美國方面將有包括總統在內的52名官員、議員出席簽署儀式，中國則有四位官員出席。

中美兩國貿易戰已歷時兩年，關稅不斷壘高，使兩國都蒙受損失。中國對美國貿易額在2019年前11個月下降了11%；美國對華農產品出口量從此前的250億美元，一度跌至70億美元。

52比4

白宮的消息顯示，美國出席簽署儀式的官員和議員人數眾多。

白宮方面，包括特朗普總統和彭斯副總統，以及女兒女婿伊萬卡和庫什納，白宮國家經濟委員會主任庫德洛和強硬的對華鷹派納瓦羅等12人。

政府官員方面，包括美駐華大使布蘭斯塔德、財長姆努欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤等八人。

以及32位來自各州的參議員、眾議員和州長等。這些州主要是阿肯色州、蒙大拿州、愛荷華州、堪薩斯州、北卡羅來納州、北達科他州、得克薩斯州等農業州和能源州。這些州也是2016年特朗普的主要票倉。

相比之下，中國出席簽字儀式的僅有四人，包括政治局委員、副總理劉鶴，商務部長鐘山，中國駐美大使崔天凱，以及央行行長易綱。

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七大議題，不談補貼

白宮表示，雙方簽署的協議將關注七項議題，包括：

加強知識產權保護

結束強制技術轉移

大量增加對美農產品採購

移除對美國金融服務的限制

結束匯率操縱

美中貿易關係再平衡

有效的爭端解決機制

相比此前美國發出的訴求，本次簽署的協議不包括「停止《中國製造2025》中對先進製造業的補貼」，「降低整體關稅水平」，以及網絡間諜等議題。

美國方面曾透露，中國承諾在未來兩年增加購買2,000億美元美國商品，其中包括800億美元製成品、320億美元農產品和500億美元能源商品。

外界認為，這一採購目標過於龐大，不現實。僅就能源採購而言，兩年500億美元的目標，意味著每年250億美元，是目前採購力度的三倍。

美國財政部長姆努欽和貿易代表萊特希澤在一份聯合聲明中稱，本周三將公布與中國達成的第一階段貿易協議所有方面的細節，協議中唯一不公開的部分是包含中國採購美國產品和服務細節的機密附件。

他們還表示，並沒有就未來進一步削減關稅達成口頭或書面的協議。

外界認為，中美間的高關稅可能將持續到11月總統大選之後。這一表態加重了這種預期，周三亞洲股市因此承壓，普遍下跌。