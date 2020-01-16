圖片版權 Getty Images Image caption 2017年，習近平和特朗普

經過兩年多不斷升級的緊張局勢，中國和美國簽署了一項旨在緩解貿易摩擦的協議。協議的簽署煞費周折，但尚未清楚這份協議能在多大程度上消除貿易戰給兩國經濟帶來的影響。

關稅沒有發生變化，某些商品徵收關稅比例相對較低。分析人士說，這筆交易帶來的收益不太可能大過已經遭受的損失。

我們通過這份協議來看看誰是贏家誰是輸家。

贏家：美國總統特朗普

一些批評人士表示，該協議沒有實質內容，但為美國總統特朗普(Donald Trump)提供了擺脫貿易戰的機會，並讓他在2020年總統大選之前取得了成就。

這可能會讓人鬆一口氣：民調顯示，大多數美國人同意特朗普的觀點，即中國存在不公平貿易行為。但他們總體上仍然支持自由貿易，反對加徵關稅。事實上，共和黨在2018年丟掉了幾個國會席位——經濟學家認為這種變化與貿易戰有關。

贏家：中國領導人習近平

簽署協議後，中國看上去最終落實了談判初期主動提出的一些條款，包括放寬對美國金融和汽車公司的市場准入。從很多案例看，其他國家的公司已經從這些變化中受益。

雖然習近平可以聲稱，他並非簡單屈服於美國的要求，但這並不等於中國人在慶祝協議的簽署。美聯儲(Federal Reserve)估計，中國輸美商品被加徵的關稅僅相當於該國GDP的0.25%，而同時美國對中國商品的需求下降了約1/3。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國最新加徵了逾400億美元的關稅。

輸家：美國公司和消費者

新協議簽署前，美國將價值1200億美元中國商品的關稅削減了一半，但大部分加徵關稅的措施仍將繼續執行。加徵關稅將影響價值3600億美元的中國商品和價值逾1000億美元的美國出口商品。這對美國公眾來說是個壞消息。

經濟學家發現，這些成本(迄今已超過400億美元)全部由美國企業和消費者買單。更嚴重的是，這個數字沒有衡量由於報復而造成的業務損失。

總體而言，美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office)估計，與關稅相關的不確定性和成本導致美國經濟的增幅減少了0.3個百分點。同時，自2018年以來，家庭收入平均減少了580美元。

這一統計包含了自2018年1月以來徵收的所有新關稅（不僅僅是涉及中國的關稅）。但分析人士表示，就算調查的範圍更窄，也將得出類似結論。

圖片版權 Getty Images Image caption 製造商受到了關稅的影響。

輸家：農民和製造商

新協議要求中國兩年內在製造業、服務業、農業和能源領域增加採購2000億美元的美國商品和服務，比對標凖是2017年出口水平。

特朗普曾表示，這可能包括每年價值500億美元的農產品。

但官方的數據較低，分析人士懷疑這些目標能否實現。中國已表示，購買量取決於市場需求。迄今為止，企業得到的主要是痛苦。

美國農民一直是中國關稅打擊的目標。農民的破產量激增，促使美國政府提供了280億美元的聯邦紓困資金。

在製造業方面，美聯儲發現，進口成本上升和中國的報復行動導致了就業損失。

長遠來看，美國公司可能會將供應鏈從中國轉移，從而避免關稅。但這一前景的實現過程代價高昂。

圖片版權 Getty Images Image caption 胡志明市位於越南南部，是該國主要的製造業地區

贏家：台灣/越南/墨西哥

經濟學家估計，貿易戰將使全球經濟增速放緩0.5個百分點以上。但這場戰爭重新定位了約1650億美元的貿易額，令一些國家中受益。

野村證券(Nomura)的分析師認為，越南將受益最大。而聯合國發現，台灣、墨西哥和越南去年接到的美國訂單也有所增加。

美聯儲發現，美國進口商品的增加推動墨西哥經濟增長了0.2%以上。

即便達成了協議，一些計劃還可能會持續下去。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 特朗普的顧問彼得·納瓦羅(Peter Navarro)敦促對中國採取強硬立場。

輸家：華盛頓的中國批評者

美國表示，中國已同意為知識產權提供新的保護，包括降低刑事起訴的門檻，並加大懲罰力度。重要的是，雙方表示，已經就解決這類爭端的方式達成了一致。

這些問題表面上引發了貿易戰。

但是分析人士說，目前還不清楚這些新承諾是否與中國之前的承諾有所區別。而新協議並沒有解決美國對中國貿易行為的埋怨，比如中國對某些行業提供的補貼。

白宮表示，將在第二階段解決更多問題。但分析人士說，預計短期內不會有任何具體進展。特朗普政府還討論過日本和歐洲的補貼問題。