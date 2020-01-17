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周五（1月17日）發佈的官方數據顯示，2019年中國經濟增速降至30年來的最低水平。外界分析將此歸咎於中國國內需求疲軟和中美貿易戰影響。有分析師預測2020年中國經濟增速將「破6」，進一步減慢至5.9%。

中國公布2019年全年經濟數據前一天，中美雙方簽署了第一階段貿易協議。該協議是否能夠給中國經濟帶來正面影響尚待觀察，但過去兩年間貿易戰的影響已顯示在GDP數據上。

關鍵數字

根據中國國家統計局的數據，世界第二大經濟體的經濟去年增長了6.1%，這是自1990年以來的最差表現。

中國GDP增速2015年破7，增幅為6.9%，此後三年的增速分別為6.7%、6.8%和6.6%。2019年的6.1%是近年來增速下降最大的一次。

但這一數字仍在官方2019年初設定的6%至6.5%的目標範圍之內。 中國統計局稱這一結果「符合預期目標」。

分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。

除GDP外，2019年中國固定資產投資比上年增長5.4%；全年社會消費品零售總額411649億元人民幣；全年貨物進出口總額315446億元人民幣，比上年增長3.4%，其中，出口172298億元，增長5.0%；進口143148億元，增長1.6%。進出口相抵，順差為29150億元人民幣。

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「越來越大的下行壓力」

根據世界銀行本月的報告，中國國內需求持續放緩，同時出口疲軟，導致了需求下降。政策不確定性，以及對美出口關稅的提高，也給製造業活動和投資者的情緒蒙上了陰影。

面對國內外需求疲軟和美國加徵關稅帶來的壓力，中國決策者在過去兩年推出了一系列提振經濟增長的措施，同時試圖控制金融和債務風險。

統計局指出，去年中國大陸人均GDP首度突破一萬美元，總體經濟繼續保持平穩、穩中有進的發展趨勢，但鑒於全球經濟貿易增長放緩及風險增加，經濟下行壓力仍然較大。

中國國家統計局局長寧吉喆表示，2019年中國經濟總體保持穩定增長勢頭。「然而，我們也應該意識到，全球經濟和貿易增長正在放緩」，他在新聞發佈會上說。

他補充說，還有更多的不穩定和風險的來源，經濟面臨著「越來越大的下行壓力」。

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GDP增速會破6嗎

中國的增長受到了中美貿易爭端的打擊。中美兩國剛在本周簽署了第一階段協議，其中包括減免一些商品的關稅。根據CNBC的報道，本周早些時候的數據顯示，中國12月份的出口在5個月以來首次增長，進口超過預期。

CNBC引述瑞穗銀行(Mizuho Bank)經濟與戰略主管瓦拉坦(Vishnu Varathan)的分析稱，鑒於工業活動改善，中國經濟增長將保持在6%的同比增幅。

他補充道：「鑒於第四季度的中美貿易休戰有助於支撐工業活動和增長，大家可能會說，『第一階段』協議將在2020年觸發反彈。」

但是，瓦拉坦指出：「儘管部分貿易協議得到了緩解，但現實情況是，被取消的關稅僅佔2019年關稅的10%。重要的是，早在美中貿易衝突之前，中國就出現了結構性放緩。儘管有所緩解，但任何美中貿易協定都無法消除這種放緩。」

路透社引述大華銀行集團(UOB Group)經濟學家、特許金融分析師陳浩偉（Ho Woei Chen）分析，「年度數據和我們預期的一樣。第二產業似乎正在企穩，但人們對第三產業的擔憂有所增加。這令人擔憂，因為第三產業實際上推動了2019年大部分時間的增長，並將成為未來的主要增長動力。」

「我們預測，2020年的增速將降至5.9%。現在不會改變這種預測。」

美國IHS Markit公司亞太區首席經濟學家拉吉夫·比斯瓦斯（Rajiv Biswas）分析，「2020年國內經濟前景的一個關鍵風險是，私人消費是否會出現疲軟。如果我們看到零售銷售失去勢頭，那將令人擔憂，因為在目前，私人消費是拉動中國經濟增長的動力。」