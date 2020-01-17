中美貿易戰暫時熄火難「救」中國無人機

圖片版權 Getty Images Image caption 美國官員顯然擔心，中國製造的無人機可能會被用來監視美國人。

因擔憂中國製造的無人機，美國官員可能會叫停一個民用無人機項目。美國官員顯然擔心，中國製造的無人機可能會被用來監視美國人。

2018年5月夏威夷一座火山爆發後，美國科學家用無人機救了一名男子。他們說：「跟著無人機。」最後這名倖存者從叢林中逃出。

無人機可以救命，還能繪製地形、勘測土地和檢查管道，內政部的科學家多年前就開始使用無人機，管理國家公園及開展其它工作。但許多機器由中國公司生產。由於擔心間諜活動，美國內政部已經限制使用這些無人機。美國內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）也表達了擔心。

他目前正在評估內政部的民用無人機項目，來決定是否繼續。內政部發言人布朗（Melissa Brown）稱，期間許多無人機被停飛。布朗發給BBC的一份聲明稱：「在審查完成前，部長已經下令停飛中國製造或有中國製造部件的無人機。」

布朗還稱，仍然允許使用那些用於滅火和幫助救援的無人機。《金融時報》最先報道了美國停飛中國製造無人機的消息。

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伯恩哈特評估無人機項目反映出，美國官員對中國技術和間諜活動擔憂日益加重。

美國總統特朗普曾稱中國領導人欺騙美國，中國的情報人員監視美國人，中國官員否認指控。儘管言辭激烈，但最近中美關係已經有所改善。

周三（1月15日）特朗普與中國領導人簽署第一階段貿易協定，但科技方面的一些爭論仍然持續。美國官員過去稱中國電信公司華為及其他一些中國公司可能威脅美國的安全。

一些中國分析人士稱，這些爭議不是為了國家安全而是為了市場份額。他們認為中國人更擅長生產產品，而美國人很嫉妒。中國分析人士將美國政策視為保護主義行為。

圖片版權 Getty Images Image caption 無人機目前成為中美兩國的爭議焦點。

對無人機的限製成為中美兩國的爭議焦點。

目前，許多美國科學家使用的無人機是由深圳大疆創新科技有限公司製造的。研究公司Skylogic稱，大疆在無人機市場佔據壟斷地位。

美國官員過去就對大疆表示過擔憂。2017年，美國移民局工作人員曾稱，大疆無人機可以收集美國的地址信息，並將數據傳回北京。

中國私營企業的規則規範與美國不同，中國企業高管與政府官員保持密切聯繫。美國官員對中國無人機可能收集到的信息以及他們如何處理這些數據感到擔心。

非政府組織「自由之家」高級分析員庫克（Sarah Cook）認為，中國企業可能將數據交給政府官員。

大疆高管稱他們的產品安全可靠。大疆發言人奧爾登堡（Michael Oldenburg）對BBC表示，沒有可靠證據支持對來自特定國家的無人機進行限制。

許多美國分析人士支持這一觀點。美國外交關係協會兼職高級研究員菲德勒（David Fidler）說：「我不相信中國政府使用無人機進行大規模監控。」

菲德勒和一些人士承認，不可能知道無人機收集了多少信息。分析人士強調，中國官員對美國構成威脅，應該禁止中國企業從事某些工作。

美國智庫R街研究所 （R Street Institute）高級研究員羅森茨魏希（Paul Rosenzweig）曾在小布什主政白宮期間擔任美國國安部官員，「我不希望中國服務器控制我們的核系統」。

但羅森茨魏希認為，無人機似乎不會有什麼害處。這種飛行器在野外、公園等地飛行，不太可能收集敏感數據。「這種風險可以接受，」羅森茨魏希說，「我不認為飛行在約塞米蒂國家公園上方的無人機是真正威脅。」

目前美國內政部長的評估結果尚未公布，科學家們仍在等待揭曉這些中國製造無人機的命運。