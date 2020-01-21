圖片版權 Reuters Image caption 瑞士當局派出許多警察和軍人，到達沃斯這個平日只有萬多名居民的小鎮維持治安。

每年在瑞士達沃斯的世界經濟論壇年會舉行期間，各國不同公司都會以昂貴價錢租用當地的商店，把它們變成推廣自己生意的店鋪。

但許多向當地人售賣日用品的店鋪因此暫停營業，令許多當地人的生活變得十分不方便。

今年的世界經濟論壇周二（1月21日）開始之際，許多達沃斯的店主反抗這個趨勢，拒絶把店鋪租給國際公司，好讓當地居民可以維持正常生活。

Image caption 凱瑟琳去年把自己的店子租給跨國公司做宣傳，今年她決定不這樣做，年會期間正常營業。

其中一位於達沃斯旅館和商店聚集的普羅姆納（Promenade）的時裝店負責人凱瑟琳（Catherine Kull Bineschedler）說，去年一家日本公司給她付50,000瑞士法郎（約合51,000美元），在經濟論壇年會期間租用她開設在達沃斯市的時裝店。

這種情況與達沃斯許多其他商店的情況類似，平日的咖啡店和服裝店，在年會期間變成匯豐銀行、Facebook等跨國公司的宣傳站。這為店鋪負責人收入頗豐，卻苦了一般市民。

凱瑟琳說，瑞士當局每年12月就開始籌備年會，建造許多臨時會議室，派駐許多警察和軍人到這個平日只有11,000名居民的小鎮維持治安，令市民連外出吃飯和工作也變得困難。

她舉例說，自己的女兒去年就因為世界經濟論壇，有兩星期無法工作。「她是一名花式滑冰教練，但達沃斯市議會把訓練場地租出去了，因此她沒有工作。」

Image caption 薩布裏納的酒吧也會在年會期間正常營業，但參加會議的官員仍然可以租用酒吧一部份舉行活動。

除了時裝店，一些酒吧也拒絶讓跨國公司在年會期間租下來。其中一家酒吧的經理薩布裏納（Sabrina Wealte）坦言，把酒吧租給這些跨國公司可以讓她賺更多錢，但她希望讓住在這裏的居民可以繼續光顧。

「年會期間你可以遇到來自不同地方的人，那很好，但我們也希望照顧本地人的需要。」

Image caption 埃絲特說，有外國公司給她開出的價錢，相等於她一年的租金。

跨國公司租用達沃斯市商店作為宣傳這種做法，每年可以為達沃斯市經濟帶來十分可觀的收入，支持當地旅遊業發展。

但一些位於市中心的店鋪主人說，他們在年會期間正常營業反而讓他們賺更多錢。例如一家出售貴價手錶的店子接受BBC訪問時說，過去經常有造訪年會的外國官員購買奢侈品。

除了售賣奢侈品的店子，其他商戶也有不同原因，不讓跨國公司使用自己的店子作宣傳。

例如在達沃斯市中心開設紀念品店的當地人埃絲特（Esther Heldstab）說，有外國公司給她開出相當於她一年租金的價錢，租下她的店子作宣傳，但她堅持不出租，因為無法承受要把店子清空的壓力。

一家餐廳的經理謝爾（Jens Scheer）說，他的店子所在建築物歷史久遠，他害怕承租的公司會損壞建築。他認為，達沃斯論壇的確為當地帶來許多改變，例如一些地主會把店子長期丟空，就是為了每年在世界經濟論壇期間租給這些跨國公司。

「這對城市發展不是最好的事，但你無法停止這個趨勢。」