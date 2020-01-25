武漢肺炎：經濟損失跡象顯露 點算為時過早

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「武漢肺炎」疫情繼續擴散，中國10多個城市採取了程度不同的控制病毒擴散傳播措施，從封城、公共交通停運，到機場檢測和強制隔離，亞洲和歐美多國停飛武漢的民航直飛班機，在機場增設體檢關卡。

如此規模的疫情對地方經濟的打擊之大目前難以估算，對全國經濟的影響和國際市場部分相關領域的衝擊目前跡象越來越明顯。

為控制疫情擴散採取的措施必然會影響到相關的行業，首當其衝的是民航鐵路，旅遊餐飲業。間接經濟損失涉及的行業和地域更廣，評估更複雜，且往往要到疫情消失後才可能較凖確點算。

據中國多家媒體消息，從1月25日起全國旅行團隊遊全部暫停；北京從1月27日起暫停包括出境遊在內的所有旅遊團隊業務和機票加酒店服務。

受影響的遊客和旅行社可根據合同及相關法律條文協商解決後續事宜。

當年薩斯瘟疫對亞洲旅遊業的衝擊巨大，旅遊業在經濟中佔相當比重的新加坡、馬來西亞、泰國和香港損失慘重，遊客銳減，餐飲、零售、娛樂、酒店業淒慘，上千次航班取消。

世界衛生組織（WHO）估計全球經濟損失超過300億美元。

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出行不宜

從時間上看，新型冠狀病毒流行爆發正值中國農曆新年，春運大潮是許多行業年營銷收入的重頭，春節也是旅行社一年中幾大旺季之一。

從官方正式公布疫情開始，鐵路運輸和民航公司先後表示，進出武漢的客票可以免費退。可以想見的是，武漢肺炎對相關行業的經濟重創絶不限於退票的損失。

根據歷年統計，中國春運期間有4億人出行，回家過年、走親訪友、觀光旅遊。上個世紀七、八十年代製造業正興旺的廣東吞吐著民工潮，每年春節前後浩浩蕩蕩衝刷海陸空交通網，被稱為每年一度的最大的人口流動大潮。各地風景名勝也是人山人海。

今年春節例外。

股價下跌

媒體聚焦武漢肺炎，鋪天蓋地、窮盡各個角度。

航班取消、酒店預訂取消、訂好的年夜飯取消、跟湖北沾邊的旅遊團......取消。

中國民航總局日前表示，疫情爆發導致航班取消，航空公司應該向旅客退款。一些航空公司已經宣佈同意特殊時期退機票款，或免費改簽旅行日期。

隨著出行禁令和限制逐一宣佈，酒店業也開始仿效，因為武漢肺炎導致取消客房預訂可以退款。

中國南方航空、東方航空和中國國際航空公司股票聞訊下跌。中國東方航空市值一周之內蒸發13%。

香港國泰航空是最早實施武漢航線航班機票免費改簽的公司之一，也是最早允許機組成員戴醫療手術口罩的公司之一。

中國最大的網上旅行社 trip.com 宣佈武漢的酒店、租車和景點門票可以免費退訂。

圖片版權 AFP Image caption 澳門和香港在2003年薩斯疫情爆發後經濟損失慘重

酒店和賭場冷清

原來在武漢和中國其他一些城市預定了酒店客房的遊客可以取消預定，部分國際酒店集團已經開始支付退款。

洲際酒店集團（IHG）和凱悅集團（Hyatt）宣佈，中國春節期間，它們在中國各地的絶大多數酒店都允許退訂、改訂客房。

洲際在中國大陸、香港、澳門和台灣總共有443家酒店，其中4家在武漢。

澳門距離武漢很遠，但澳門賭場因遊客銳減而受到重創。澳門的賭場有不少是美國拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）和永利度假村集團（Wynn Resorts）擁有。

春節假期通常是新片、大片首映的黃金時間。今年春節原定推出的7部影片宣佈推遲公映。

圖片版權 AFP Image caption 疫情洶洶，農曆新年的各種活動不是取消就是延期，或者規模縮小。

經濟損失

2003年亞洲非典（SARS，薩斯）爆發，從中國廣州擴散到全球，200多人喪生，4000多人被感染，其中一半在中國。非典給中國大陸及亞洲11個國家和地區造成100-150億美元經濟損失，世界衛生組織（WHO）估計全球經濟損失超過300億美元。

中國旅遊業從業人數超過2800萬人，經濟增長的11%來自旅遊業。聯合國數據顯示，中國是在法國、西班牙和美國之後世界第四大最熱門旅遊目的地。2018年，近6300萬人到中國旅遊。

中國國家統計局數據顯示，2018年全國旅遊及相關產業增加值佔國內生產總值（GDP）比重為4.5%。

這次武漢肺炎病毒流行，還有可能影響到海外奢侈品市場。

春節假期是中國遊客出國旅遊和採購的旺季，但陸續出台的旅行限制、航班取消等措施使得這支「採購隊伍」規模縮小。

武漢肺炎疫情公開後一周內，奢侈品集團LVMH的市值出現下跌。

LVMH擁有巴寶莉、路易威登和愛瑪仕等奢侈品牌。