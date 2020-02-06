圖片版權 XUZHI CHEN Image caption 英國著名華裔時裝設計師陳序之說，預計受疫情影響可能需要額外二、三個星期才可以向客人供貨。

許多中國工廠因為新型冠狀病毒疫情被迫暫停生產，一些依賴中國供應商的西方公司開始出現原材料、甚至供應鏈斷裂的問題。

新型冠狀病毒在全球已經有已有近3萬名確診病例，死亡人數超過500，許多中國大陸的城市為了遏止疫情蔓延先後宣佈限制與外界的交通聯繫，減少病毒傳播的機會，不少城市分別下令工廠延遲春節假期後復工的時間。

但BBC商業記者洛拉‧瓊斯（Lora Jones）發現，這種「封城」措施令出口西方國家的產品供應鏈開始緊張，不論大小公司，都開始擔心沒有貨品可以賣給顧客。

供應鏈斷裂

最直接的影響是位於中國的工廠沒有復工，令依賴這些工廠的西方公司貨源開始短缺。

英國著名華裔時裝設計師陳序之接受BBC訪問時說，他旗下的時裝品牌已經沒有現貨提供，可能被迫缺席歐洲時裝秀。他預計受疫情影響，可能需要額外二、三個星期才可以向客人供貨。

他的品牌2017年起把所有的生產工序搬到中國，在上海的辦公室僱用10人，負責公司的日常營運和製造產品樣版。

「即使工廠重開，工人也不是立即就能全部都回到工作崗位，因此我們不能確定產能什麼時候可以全面恢復。」

除了貨物供應鏈，陳序之說一些以往從中國到英國採購的商店負責人也因為疫情取消行程，令他不得不另外想方法推銷。「我們即將推出一個網上平台，也積極開展網上銷售。各國政府嘗試控制疫情的同時，這也可以是讓我們嘗試新事物的機會。」

圖片版權 Reuters Image caption 全球化下各國貨物供應鏈互相緊扣，中國生產線出問題，就會連帶影響其他國家。

英國一家電子產品生產商Daletech Electronics也同樣受到影響，負責人道森（Tracey Dawson） 說，她的公司在草擬生產計劃的時候，通常會把春節假期帶來的影響一併計算在內，但這次新型冠狀病毒的疫情令她大失預算。

「我們發現為我們生產的工廠位於一個受影響的省份，被完全封鎖，我們感到很驚訝。」

道森接受BBC訪問時說，她的公司主要從中國及其他亞洲國家輸入原材料。她透露已經嘗試從其他地方尋找替代的供應商，但這令成本上漲，「商業壓力增加」。

圖片版權 AN MING/BARCROFT MEDIA VIA/GETTY IMAGES Image caption 中國豬流感令英國出口豬肉數量大增，但這個趨勢可能因為新型冠狀病毒疫情影響。

檢疫需時增長

除了工廠產能受影響，中國各個口岸加強出入境檢疫措施後，通關時間增長也影響到貨物的供應。

英國豬肉生產商鬱金香（Tulip）受惠於中國豬流感疫情，近月來自中國的豬肉訂單大增，但新型冠狀病毒疫情令通關需時更久。鬱金香傳訊部門總監柏尼爾（Nick Purnell）預計，這會影響本來可以大增的豬肉銷量。

柏尼爾預計，這只會是暫時的影響，因為情況「每天都在改變，我們只能假設疫情終有一天會受控」。