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越來越多跡象顯示，新冠肺炎疫情防控措施導致中國「一帶一路」倡議海外項目因人員和物資供應受阻，項目被迫延誤。

中國國家主席習近平發起的「一帶一路」倡議旨在打通中國與世界各地的貿易通道，高速公路、鐵路和港口等基礎設施建設項目是其中的關鍵內容。

根據新冠病毒肺炎疫情的全球擴散態勢，截至目前有130多個國家為防控疫情出台了相關入境管制措施，包括口岸、航班、簽證服務等。「一帶一路」目前的一些重大基建項目主要在中國的亞洲鄰國。

英國《經濟學人》雜誌稱新冠肺炎病毒已經在整個亞洲蔓延，而所有國家都必須面對的挑戰是在"對病毒的人力和經濟成本的恐懼"和抑制疫情擴散造成的損失之間找到平衡點。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國外派「一帶一路」海外項目的員工很多都不能按時出境，還有14天隔離期

複工難

武漢新型冠狀肺炎病毒疫情爆發後，為防控疫情擴散採取的限制人員流動措施導致許多工廠在春節長假後仍然無法開工，物資流動受阻，「一帶一路」海外基建項目所需設備物資斷供。

據路透社報道，數十名相關企管人員和官員表示，參加這些項目的中方工程人員在春節長假過後無法按時返回項目所在地復工。

中國媒體報道，中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）秘書長彭華崗2月18日在新聞發佈會上表示，已經採取措施確保央企赴境外人員不把疫情帶出國門。

措施中包括規定原來由子公司負責的赴境外人員和數量等現在由集團統籌，以及出境前後各隔離14天等。

路透社引述不具名消息來源說，中鐵國際集團（CRIG）在印尼雅萬高鐵項目100多名中國工程技術和管理人員春節後因公司規定不得返崗，因此一些核心工程無法繼續，只能做一些次要的工作。

該消息來源稱該雅萬高鐵項目已經經歷了延誤和爭議，新冠肺炎病毒是雪上加霜。

中國企業在印尼的一些其他項目也因新冠肺炎病毒疫情的爆發而受阻。

印尼二月初宣佈禁止來自中國的航班和14天內曾到過中國的人員入境。

投資額達620億美元的中巴經濟走廊（CPEC）項目據悉未受新冠肺炎疫情的影響。

路透社稱有項目官員證實部分管理人員從中國返回巴基斯坦後按規定在家隔離。

圖片版權 TANG CHHIN SOTHY/AFP Image caption 西哈努克城

供應鏈

「一帶一路」沿線，基建項目供應鏈暫時斷裂的影響開始顯現。

孟加拉宣佈多項基建工程延期，包括原定2月上旬建成啟用的帕亞拉燃煤電站。

據當地媒體報道，這個項目的2千名中國員工中有四成回家過春節，節後返回孟加拉並經過14天隔離返工的只有20人。

被稱為「一帶一路」倡議藍圖上一個「地標性項目」的柬埔寨西哈努克城經濟特區也面臨工廠原材料「斷頓」問題。

特區裏有160多家公司，2萬多名員工。區內工廠的大部分員工都是當地人，因此入境限制並不是問題。問題在於工廠生產依賴中國的原材料供應。

就具體工廠、經濟特區而言，供應鏈不暢可能拖延項目進展，進而推高成本，拖累一季度各種數據；就國家、地區和全球經濟而言，中國經濟因疫情減緩增長的衝擊無可避免。

據中國國資委官網透露，國資委副主任任洪斌18日在國務院新聞辦新聞發佈會上表示，截至2月17日，央企所屬2萬餘戶生產型子企業復工率超過80%，石油石化、通信、電網電力、交通運輸等行業開工率超過95%，有的已達100%。

「一帶一路」倡議2018年也曾經歷過一次挫折。當時印尼、馬來西亞、斯里蘭卡等國曾批評這些項目成本太高，而且沒有必要，並提出重新評估。

此後中國縮小了部分項目的規模，取消或減少了部分承諾和投入，理由包括項目超支、腐敗和主權侵蝕擔憂等。

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全球影響

作為世界第二大經濟體，中國為防範新冠肺炎疫情擴散採取的措施對經濟活動拉閘對全球經濟可能造成的影響引起普遍關注。

雖然目前很難評估疫情最終將對中國和世界經濟造成何等嚴重的經濟創傷，因為根據以往經驗，疫情過後經貿活動會出現反彈，所謂V型影響。但短期的衝擊也不容小覷。

中國勞動力的「返工潮」在正月十五元宵節後進入高峰。目前許多城市街上交通流量明顯增多，但許多工廠仍未開工。

美國投行摩根士丹利稍早有分析指出，中國旅遊、娛樂和零售業受到的影響可能最為嚴重，工廠延長停工可能拖累工業生產和貿易。如果疫情在2月或3月達到頂峰，那麼中國第一季經濟增長可能被削弱0.5-1個百分點。

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）認為，新冠肺炎疫情可能削弱今年全球經濟增長，但可以預期之後的強力反彈，即所謂V型影響。

IMF最新《世界經濟展望》將2020年全球經濟增長預測下調0.1%，至3.3%。此前一年，全球經濟增長2.9%，為10年來最低水平。

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「V型反彈」

本月稍早，針對疫情可能導致中國中小企業大量倒閉和債務違約驟增，進而使得系統性金融風險陡增的擔憂，IMF發言人賴斯曾表示，中國目前有足夠的財政空間在有必要時支持其經濟度過危機，並確保家庭和企業能夠獲得信貸。

中國央行已宣佈開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比去年同期多9千億元人民幣。

瑞銀集團發佈的一份報告顯示，疫情不會改變中國經濟長期發展走勢，一旦成功遏制疫情，預計在需求反彈和潛在的政府刺激措施下，中國經濟增長可望在未來幾個季度反彈。

歐盟委員會2月13日發佈經濟預測，預計2020年和2021年歐洲經濟增長將放緩，而全球經濟復蘇仍然乏力。由於目前難以估算新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊，歐盟委員會在今後數周或數月內或許有可能根據合理預測對數據加以調整。

一切取決於疫情持續時間和嚴重程度。