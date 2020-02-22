圖片版權 Getty Images Image caption 一些飲食業商會認為，香港將會出現餐廳倒閉潮，許多工人會失去工作。

新型冠狀病毒的疫情持續，重創多地經濟。在遭受示威活動影響超過半年的香港，最新的疫情，令許多行業雪上加霜。

香港警方21日證實首名紀律部隊人員感染新冠病毒肺炎，該警員18日晚曾在西環某酒樓與另外59名警員聚餐。這59人已被界定為密切接觸者，須接受檢疫。

香港餐飲行業的員工開始受到巨大的衝擊。在酒樓工作的羅小姐告訴BBC中文，她所在的酒樓在2月4日開始要求部份員工放無薪假，隨後休業清潔。

「這個月只能支取一半薪金，如果酒樓下月繼續停業，將會完全失去收入。」她說。

圖片版權 Reuters Image caption 受疫情影響，許多香港餐廳生意大跌，商會更預期會有倒閉潮。

「收入少了，但物價貴了」

東主的生意受影響，連帶餐廳工人的收入也受影響。年約50歲的羅小姐在香港島一家酒樓當廚子，但酒樓一名員工早前確診新型冠狀病毒後暫時休業後，她就被要求放無薪假，一下子失去收入。更令她擔心的是即使酒樓重新開業，東主也可能因為生意差勁為由裁員。

羅小姐通常在早上六時便開始工作，為茶客製作點心。她接受BBC中文訪問時形容，酒樓平日生意不錯，但香港在1月22日確診了第一宗新型冠狀病毒的個案後，食客開始減少，大家也開始戴上了口罩。

隨後她的工作的酒樓在2月4日開始要求部份員工放無薪假，但仍然維持營業，只是縮減人手，減少薪酬上的開支。

但不到一個星期，羅小姐其中一名同事確診新型冠狀病毒，酒樓隨即休業清潔，羅小姐也開始在家中自我隔離的生活。她原本月薪約20,000港元（約合2570美元），這個月只能支取一半薪金，如果酒樓下月繼續停業，她將會完全失去收入。

她聽到酒樓停業的消息時第一個感覺是「慶幸」，因為自己租住政府的公共房屋，租金相對香港私人房子的租金便宜，而且子女已經長大有自己的工作，但收入歸零對她的生活仍然構成壓力。

「雖然少了子女上學費用等負擔，也不用供養他們，但平日仍然需要花錢在各項的生活開支。」

疫症爆發初期，香港對口罩、消毒液等防疫產品的需求大增，令供應無法跟上，一些商店趁機抬高價錢圖利。當時也有消息指，一些中國廠房可能因疫情而無法開工，影響物資供應，日常用品將會出現短缺，許多香港市民紛紛搶購米、衛生紙等日常用品。

這令羅小姐財政壓力增加不少，她透露，單單是購買口罩已經花去數百元，消毒液等清潔用品也因為供應短缺而漲價，連帶麵條等基本食材也變得昂貴。「收入少了，但物價貴了，對生活會有壓力，而且情況不會只持續一個月，我根本不知道下個月的情況會變得如何。」

羅小姐工作的酒樓暫訂二月最後一個星期重開，但她說重開日期可能因為疫情推遲，令她繼續沒有收入。即使重開，東主也可能決定因為生意變差裁減人手。

她坦言如果自己到時候真的被裁掉，只能依靠儲蓄過活。「之前不是每個月都花光錢，只能依靠這些儲蓄生活，同時一邊節儉一點，一邊找工作。」

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒疫情爆發後，香港政府先後建議徵用不同地區的設施，隔離可能受感染的人，引發多次示威。

「幫助放無薪假的員工」

代表香港不同行業基層員工的工會職工盟早前透露，近期會方收到的查詢最多是關於僱主要求放無薪假的安排，批評香港政府的補助只是針對商界。

職工盟主席吳敏儀呼籲政府向餐廳東主提供補助金的同時，也向受無薪假安排的員工提供協助。

受疫情影響，香港政府要求大部份公務員留在家中工作，許多私人公司都跟隨這個做法。僱員留在家中工作，加上政府呼籲市民盡量避免聚餐，令許多餐廳的生意都大受影響。

香港政府早前針對飲食業宣佈補助金計劃，向每家餐廳發放最多20萬港元的補助金（約合25680美元），業界的反應大多認為這些資金短時間內可以讓東主解決支付員工薪酬、租金等開支，但長遠香港政府需要做好防疫工作，恢復市民外出用膳的信心。

新型冠狀病毒在中國大陸、

香港和澳門的感染病例數字 病例數目 0 1-50 51-100 101-500 >500 選擇一個地區 中國 報告確診病例: 75341 死亡人數: 2238 中國大陸及港澳地區共75341人感染，2238人死亡。中國衞健委在2月20日更改了湖北省統計方式，下調確診數字。 資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府 截至北京時間2020年2月21日早上11:00

但市民外出用膳的信心卻屢受打擊。隨著疫情發展，不時傳出一些市民外出聚餐後感染新型冠狀病毒的消息。除警務人員首次發現聚餐後感染病毒外，最令外界注意的個案，是一個春節期間一起吃火鍋的家庭，19名家庭成員中最少11人確診，其中兩人在不同的中餐廳工作，之後兩人工作的餐廳分別有人也確診感染。

一個代表香港中小型餐館商會透露，新型冠狀病毒疫情爆發後生意已經下跌一半，這個家族部份成員染病的消息傳出後，生意更下跌超過90%。

圖片版權 Getty Images Image caption 2003年非典使香港失業率激增至8.6%。

「比非典影響嚴重十倍」

代表飲食業界的香港立法會議員張宇人認為，即使疫情結束，去年受《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮也可能再現，餐廳的生意也不會有起色。

香港自去年六月開始，因為《逃犯條例》修訂的爭議引發超過半年的示威浪潮，之後演變成多場暴力示威，在金鐘、中環、旺角等地區經常上演嚴重警民衝突。香港政府表示連場衝突影響經濟發展，令2019年全年經濟收縮0.6%，11月至今年1月的失業率也按年上升0.6%至3.4%，是近年最高。

示威浪潮在1月開始有緩和的跡象，但新型冠狀病毒疫情隨即在春節期間爆發。張宇人說，他每天都與不同的餐廳和酒樓東主通訊，無一表示生意不受影響，比2003年非典型肺炎的場況更嚴重，主要是因為經濟本身已經受連月來的暴力示威浪潮影響。

他接受BBC中文訪問時以「暴動」形容示威浪潮，認為疫症影響的層面更廣更深。 「因為暴動浪潮並不會影響所有餐廳，只會影響某一些地區，但不會影響全香港。」

圖片版權 Reuters Image caption 張宇人認為即使新型冠狀病毒疫情結束，暴力示威就會重臨，繼續打擊香港經濟。

香港近期的警民衝突減少，過往示威者縱火、投擲汽油彈，以及警察發射催淚彈、橡皮子彈的畫面不復見，但香港一些地區偶爾仍然會發現懷疑爆炸品，被視為與反修例運動有關。而每當香港政府宣佈徵用某些設施隔離懷疑感染者時，當區居民也會發起遊行反對，但大多和平進行。

2003年非典疫情對香港經濟的打擊是短暫的，當年最難過的二季度過去後，三四季度迎來4%和5%的反彈，使全年增幅達到3.3%，甚至比疫情之前的2002年還要高。

張宇人說非典型肺炎疫情當年約三月中期開始影響香港，聖誕節、新年、春節等傳統飲食業生意高峰期已經過去，因此影響相對有限。而非典型肺炎疫情在當年年中結束後，許多餐廳的生意隨即回升。但這次新型冠狀病毒在春節期間冒起，再加上示威浪潮本身已經影響餐廳在聖誕、新年等節日的生意。

「所有因素加起來，令現在的情況比非典型肺炎的時候嚴重十倍。」

香港目前已經有約70人感染新型冠狀病毒，是中國大陸以外疫情最嚴重的地區之一。香港財政司司長陳茂波早前指出，疫情重創香港多個行業，其中影響飲食和零售業最嚴重。香港政府早前宣佈撥出巨額金錢成立基金會，在財政上支援受影響的行業。外界也預計當地政府在周三（2月26日）發表新一份財政預算案中再增加支援措施。